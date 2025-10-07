Lidl propone un accessorio pratico e alla portata di tutti, che permette di trasformare balconi e terrazzi in spazi più riservati e vivibili anche con il caldo di ottobre.

Il mese di ottobre 2025 ha portato con sé giornate insolitamente calde, con punte oltre i 30 gradi in diverse aree del Paese. Una condizione che rende ancora attuale la ricerca di soluzioni rapide ed economiche per proteggere case e spazi esterni dall’eccessiva esposizione al sole. In questo scenario, la catena Lidl propone una tenda da sole a morsetto al prezzo di 59,99 euro, pensata per chi vuole rendere vivibili balconi e terrazzi anche in autunno, senza dover affrontare lavori invasivi.

Una tenda regolabile per affrontare il caldo fuori stagione

Il prodotto è progettato per chi ha bisogno di ombra immediata senza dover installare strutture permanenti. Si monta in verticale, fissandosi tra soffitto e pavimento con un sistema a morsetto, soluzione utile soprattutto nei condomini dove non è possibile forare muri o ringhiere. Le dimensioni, pari a 300 x 150 cm, permettono di coprire aree sufficienti per un tavolo, sedie o una sdraio, rendendo lo spazio più confortevole anche durante le giornate anomale di caldo autunnale.

La presenza di una manovella removibile consente di regolare facilmente l’altezza e l’inclinazione del telo, seguendo il movimento del sole durante le ore del giorno. Questa caratteristica, di solito riservata a tende fisse e più costose, diventa accessibile anche in un modello mobile. Il tessuto è impermeabile e anti-UV, resistente sia ai raggi solari che alla pioggia leggera, garantendo praticità d’uso anche quando il clima cambia improvvisamente. Con temperature ancora elevate, la tenda non è solo un riparo dal sole ma rappresenta un accessorio versatile che può essere sfruttato anche per aumentare la privacy di balconi e terrazzi. Una soluzione utile in autunno, ma riutilizzabile anche nella prossima estate.

Alternative disponibili e mercato in crescita

Non sempre la disponibilità nei punti vendita Lidl è immediata. In alternativa, il mercato offre soluzioni simili. Nei negozi Leroy Merlin si trova una tenda retrattile in grigio chiaro a 69,99 euro, pensata per garantire lo stesso effetto ombreggiante con materiali di qualità.

Anche online le opzioni non mancano. Su Amazon è molto ricercata la tenda laterale SONGMICS, estensibile fino a 350 cm e proposta a 109,99 euro, adatta a chi cerca un sistema retrattile. Per chi invece vuole coprire spazi più ampi, il telo parasole Outsunny da 4 x 6 metri è disponibile a 46,01 euro, ideale per giardini o terrazze estese.

Il fenomeno delle tende portatili e regolabili è in crescita: la richiesta è aumentata non solo per l’estate, ma anche per periodi fuori stagione, come dimostrano le ondate di caldo che stanno caratterizzando diversi autunni in Italia. Non a caso sempre più famiglie scelgono soluzioni economiche e temporanee, capaci di migliorare il comfort senza incidere in modo permanente sulla struttura della casa. Con un ottobre così anomalo, in cui il sole resta ancora protagonista, la proposta Lidl si inserisce come un’alternativa accessibile per affrontare giornate calde fuori stagione, rendendo più vivibili spazi che altrimenti resterebbero inutilizzati.