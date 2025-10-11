Hai voglia di rendere il tuo giardino magico e inimitabile, pronto per un vero aperitivo? Non si tratta solo di giuste componenti di arredo, ma anche di tutto ciò che ti può servire per accogliere i tuoi amici e familiari.

Da Esselunga c’è tutto quello che desideri per il tuo giardino, a partire da ciò che ha a che fare con i prodotti alimentari, adatti per i tuoi pic nic o per le tue serate con gli amici, proprio nel tuo giardino. Ciò che stiamo per proporti è un vero affare.

Stiamo parlando di tutto ciò che ti serve per i tuoi aperitivi ma anche, per una cena stile pub all’aperto, finchè il tempo ancora lo permette. Sei curioso di sapere di cosa si tratta? Continua a leggere il nostro articolo e ne scoprirai delle belle.

Il pub stile West arriva al supermercato

Quando si parla di drink all’aria aperta, immediatamente ci saltano alla memoria i momenti belli e tranquilli trascorsi in giardino. Certo, un giardino che ha tutti i comfort ed è arredato come si deve ha sempre il suo fascino. Ma, giustamente, dall’altro lato ti stai domandando quanto ti costa di questi tempi.

Se sai scegliere le offerte giuste, meno di quello che pensi. E in questo, Esselunga ti dà una mano. Sì perché ciò di cui stiamo per parlarti davvero non ha eguali nel suo genere. Questa catena di supermercati, infatti, non è dedita solo alla vendita di generi alimentari quanto anche di prodotti per la cura della casa e della persona, ma anche di tutto ciò che può servire per allietare ancora di più la casa stessa e, anche, il tuo giardino.

Se hai un giardino e lo vuoi davvero sfruttare al meglio, soprattutto per piccoli aperitivi, pic nic a portata di mano o anche per ospitare amici e parenti e scambiare quattro chiacchiere in buona compagnia, quello che stiamo per proporti ti servirà di sicuro. Pensi al tuo giardino, sì, e non solo come componenti di arredo.

Ecco cosa troverai

Arredare sì, ma se poi non hai nulla in casa da offrire? Ecco allora che Esselunga, una delle più importanti catene di supermercati in Italia, ti viene incontro con la sua vasta gamma di offerte adatte proprio per i tuoi apertivi in giardino. Drink e stuzzichini davvero unici.

Il tutto in perfetto stile “Old Wild West”: si perché i prodotti dei notissimi pub sparsi per l’Italia, in stile West, possono arrivare anche a casa tua e la catena Esselunga ha scelto di collaborare proprio con questo marchio. L’arrivo dei prodotti Old Wild West nei punti vendita Esselunga rappresenta un momento chiave nello sviluppo e nella crescita del marchio.

Questo permetterà ad entrambi un notevole salto di qualità, e permetterà anche a chi non ha mai visto un negozio pub in stile West, di poter mangiare ed usufruire dei suoi prodotti, acquistandoli direttamente al supermercato. Due brand che si uniscono per una nuova esperienza commerciale da non perdere assolutamente.