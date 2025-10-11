L’anticiclone lascia le Isole Britanniche e apre la strada all’aria fredda: atteso un calo delle temperature e più instabilità sul Nord e lungo l’Adriatico.

Un cambio di scenario è ormai alle porte. Da lunedì 13 ottobre 2025 l’anticiclone che da giorni staziona sulle Isole Britanniche inizierà a spostarsi verso la Scandinavia, favorendo la discesa di correnti artiche che raggiungeranno l’Europa centro-orientale. Gli effetti si annunciano significativi, con un quadro atmosferico dal sapore autunnale avanzato e in alcuni casi con connotati già invernali. Gli esperti parlano di una massa d’aria fredda che potrebbe scivolare fino al Mediterraneo centrale, investendo anche l’Italia a partire da martedì 14 ottobre, con riflessi evidenti su temperature e stabilità del tempo.

Il ruolo dell’anticiclone e la spinta delle correnti fredde

L’anticiclone che ha garantito giornate stabili e miti sull’Europa occidentale cambierà posizione, lasciando campo libero alle masse d’aria più fredde provenienti dal Polo Artico. Lo spostamento verso nordest aprirà un corridoio che permetterà a queste correnti di dilagare verso i Balcani e successivamente di lambire il bacino del Mediterraneo. Si tratterà di un passaggio deciso, in grado di spezzare la fase relativamente mite che ha caratterizzato la prima metà del mese.

Secondo i dati diffusi dai centri meteorologici, l’arrivo dell’aria fredda si avvertirà inizialmente sull’Europa centrale, dove le temperature scenderanno rapidamente di diversi gradi rispetto alle medie stagionali. Da martedì il fronte instabile raggiungerà anche il Nord Italia, portando con sé un calo termico e un aumento delle nubi. Le prime zone interessate saranno il Nordest e la Val Padana, dove le correnti potranno innescare episodi di instabilità con rovesci sparsi.

La dinamica meteo non si limiterà al Nord. Con il passare delle ore, i contrasti termici tra l’aria fredda in arrivo e le masse più miti già presenti sul bacino centrale del Mediterraneo favoriranno lo sviluppo di ulteriori fenomeni anche sul versante adriatico e sul Centro-Sud. La traiettoria della massa d’aria, già analizzata dai modelli, suggerisce che le regioni esposte all’Adriatico saranno tra le più colpite dal peggioramento.

Temperature in calo e instabilità in aumento sul territorio italiano

Per l’Italia si prospetta un cambiamento netto. Le mappe indicano che il calo termico sarà più evidente al Nord e sulle aree adriatiche, dove si potranno registrare valori anche di 6-8 gradi inferiori rispetto alla media di inizio ottobre. Le massime, che finora hanno spesso superato i 20 gradi, tenderanno ad abbassarsi riportando il clima verso condizioni più in linea con la stagione autunnale.

Le correnti in discesa dal nord Europa non porteranno soltanto aria più fresca, ma anche maggiore instabilità atmosferica. I meteorologi segnalano infatti un possibile aumento delle precipitazioni, con piogge e rovesci distribuiti a macchia di leopardo. Tra le aree più esposte figurano il Nordest, la Val Padana e il Centro-Sud adriatico, zone che potrebbero assistere a temporali di breve durata ma localmente intensi.

La situazione resta in evoluzione, ma lo scenario delineato da più modelli concorda sulla portata del peggioramento. L’arrivo delle correnti fredde sancirà la fine della parentesi stabile che ha caratterizzato le ultime settimane e introdurrà un quadro meteorologico più dinamico. Non a caso, gli esperti sottolineano che simili configurazioni, quando si verificano in ottobre, possono fungere da spartiacque tra l’autunno mite e le prime vere incursioni fredde della stagione.

Per i prossimi giorni i riflettori restano puntati sull’evoluzione di questo sistema. Se la massa d’aria dovesse consolidarsi sul Mediterraneo, gli effetti potrebbero durare più a lungo, con una fase instabile pronta a segnare una parte importante della seconda metà del mese. Un elemento che, lo sappiamo, potrebbe incidere non solo sul clima quotidiano ma anche sull’andamento agricolo e sulle prime attività legate al periodo invernale.