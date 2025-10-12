Lidl lancia offerte d’autunno imperdibili: snack, Pulled Pork, birra Duff e mini brownies per una serata in stile USA a prezzi mai visti.

Quando le giornate si accorciano e l’autunno inizia a farsi sentire, cresce la voglia di restare a casa, accoccolati sul divano con qualcosa di buono da sgranocchiare. Lidl, ancora una volta, intercetta perfettamente il momento e lancia una serie di offerte irresistibili che uniscono gusto, convenienza e un tocco di atmosfera americana.

La catena tedesca, da sempre attenta alle esigenze dei consumatori, questa volta ha davvero superato se stessa: con la linea McEnnedy, ispirata ai sapori d’Oltreoceano, porta nelle cucine italiane una ventata di novità perfetta per cene informali, serate davanti alla TV o aperitivi tra amici.

Lidl, sapori americani a piccoli prezzi

La nuova selezione firmata McEnnedy è un invito a viaggiare con il palato senza muoversi da casa. Tutto parte dagli snack salati, ideali per accompagnare una maratona di film o una partita in compagnia. Gli anelli di cipolla croccanti a soli 1,79 € sono già diventati un must per chi ama i gusti decisi, mentre i pop corn da microonde, proposti a 1,19 €, sono un classico intramontabile per chi non rinuncia a un tocco da cinema anche nel salotto di casa.

Per chi ama sgranocchiare qualcosa di diverso, arrivano anche gli snack di mais e patate a 1,29 € perfetti per uno spuntino veloce o come stuzzichini per l’aperitivo. Ma il vero colpo di scena è la box assortita americana che a soli 3,99 € racchiude un mix di mozzarelline, anelli di cipolla e pepite.

Dopo gli snack, Lidl pensa anche a chi vuole portare in tavola un pasto completo, senza rinunciare alla praticità. Il Pulled Pork a 4,99 € è un omaggio ai barbecue americani, tenero e saporito, pronto da gustare in pochi minuti. Per gli amanti del piccante e del croccante, ci sono le alette di pollo marinate a 4,79 € . Perfette da condividere o da servire con una porzione di crocchette di patate a 2,49 €, dorate al punto giusto.

Per completare l’esperienza troviamo le salse McEnnedy, disponibili in più varianti, dalla classica barbecue alla maionese, al prezzo di 2,49 € ciascuna. E che serata sarebbe senza un dolce? Lidl non si dimentica certo degli amanti del cioccolato: i mini brownies McEnnedy a 1,89 €. Sono una vera delizia, morbidi e intensi, ideali per chiudere in bellezza una cena o accompagnare un caffè dopo il film.

Per brindare, non poteva mancare un richiamo alla cultura pop con la celebre birra Duff , a soli 0,99 €. Un’icona amata anche dai fan dei Simpson, pronta a rendere ogni momento un po’ più spensierato.

Perfetta per un aperitivo improvvisato, una serata tra amici o una cena comfort davanti alla TV. La nuova proposta McEnnedy dimostra ancora una volta come Lidl riesca a unire gusto e convenienza in modo unico.