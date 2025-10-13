Tanti sono i supermercati sparsi per l’Italia e noi consumatori siamo sempre alla ricerca di quello dove è possibile risparmiare sempre un po’ di più.

Guardiamo attentamente ogni singolo volantino, ogni singola campagna pubblicitaria che gira in tv o anche in rete, alla ricerca dell’offerta migliore. Di solito, sono sempre alcuni i supermercati ad esser considerati i più economici. Ma siamo davvero sicuri sia così?

A quanto pare no, non sono solo quelle di cui vediamo spesso la pubblicità in tv. Di chi si tratta allora? Cerchiamo di capirlo insieme.

Il miglior supermercato? Ecco chi è

Andare a fare la spesa è diventato, ormai, un’impresa vera e propria. Prima si aveva il supermercato di fiducia e solo lì si andava a spendere perché eri certo che quelle offerte altrove non le avresti mai trovate. Ma ora i tempi sono cambiati e sono sempre di più i supermercati, quanto anche i discount che, ogni giorno, creano offerte di diverso tipo e di diverso prezzo.

Alcune compagnie di supermercati, quali la Coop, la Conad, la Esselunga (giusto per citarne alcune) resistono ancora e continuano ad essere fra le più scelte dagli italiani in fatto di spesa e di risparmio. Ma sono davvero loro ad essere le più convenienti sul mercato? A quanto pare no.

A spiegarci il perché è Altroconsumo che ha stilato un elenco, da un’apposita indagine fatta proprio fra i supermercati, che ci dice quali siano davvero i più convenienti e quali no.

Da un lato c’è l’inflazione, l’aumento del costo delle materie prime, del loro trasporto ma, nonostante tutti questi ostacoli, sembra ancora possibile riuscire a risparmiare facendo la spesa. Basta solo essere attenti ed oculati allo stesso tempo. L’analisi fatta da Altroconsumo ci accompagna per mano a capire, per quel che riguarda la catena di supermercati di Esselunga, quali siano i suoi migliori prodotti.

I prodotti Esselunga che sono al top

Dall’indagine del 2024 sui prezzi convenienti o meno, Esselunga risulta essere quella che, invece, ha superato tutti i test anche per l’opinione dei consumatori ed ha, relativamente, i prodotti più economici per quel che riguarda il paniere della spesa.

Fra i prodotti alimentari top, negli ultimi 18 mesi, Altroconsumo ha visto che i migliori (e con punteggio più alto) sono:

I fiocchi d’avena proteici a marchio Esselunga;

Cereali: ESSELUNGA EQUILIBRIO BRAN STICKS

Mozzarelle: ESSELUNGA MOZZARELLA

Pasta fresca ripiena: ESSELUNGA MEZZELUNE RIPIENO CON PATATE E PANCETTA.

Ma ci sono anche altri prodotti come ad esempio:

Fette biscottate: SMART (ESSELUNGA) FETTE BISCOTTATE CLASSICHE;

Tavolette di cioccolato: ESSELUNGA CIOCCOLATO FONDENTE EXTRA-AMARO 75% CACAO.

Un elenco che in pochi si aspettavano, ma che ha premiato la Esselunga anche da parte dei consumatori.