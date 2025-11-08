La grande catena svedese ha già allestito il reparto natalizio con tanti accessori a prezzi stracciati, decorare casa è super economico

È tempo di iniziare lo shopping per le decorazioni natalizie, sebbene manchi ancora molto tempo al 25 dicembre o all’8 dicembre, data in cui tradizionalmente si procede ad allestire casa per le feste, da Ikea ci sono già tantissimi addobbi a prezzi stracciati. Dunque è bene non farsi scappare quelle che sono davvero delle super offerte con cui si potrà ricreare un’atmosfera magica per questo Natale.

Con soli 2.75 euro si potrà acquistare una decorazione che va bene praticamente per ogni zona della casa, la catena svedese – anche per quanto riguarda gli addobbi natalizi – riesce a avere un’offerta di prodotti che oltre a essere ornamentali, hanno anche un’utilità.

L’offerta di addobbi natalizi Ikea è davvero molto ampia, c’è di tutto: dagli alberi di Natale standard fino a quelli innovativi, dalle palle alle luci, c’è l’imbarazzo della scelta. E il grande vantaggio di scegliere la catena svedese per gli acquisti delle decorazioni risiede chiaramente nei prezzi, che sono sempre bassissimi.

Tra i vari prodotti per decorare la casa per le feste c’è una candela profumata natalizia che costa solo 2.75 euro. Fa parte della linea natalizia VINTERFINT ed è una candela profumata in un bicchiere trasparente al profumo di pan di zenzero. Il disegno, come si vede dalla foto, rappresenta omini di pan di zenzero, c’è forse qualcosa di più natalizio? Con questo accessorio si riempirà casa di una fragranza gustosa e accogliente, quando la candela sarà finita, poi, si potrà sciacquare il bicchiere e utilizzarlo.

Considerato il prezzo così basso, si possono acquistare più candele VINTERFINT, magari quanto bastano per metterle sul tavolo in cucina o in altre zone della casa. Così quando la candela sarà finita si avrà un vero e proprio set di bicchieri. Ma ci sono tantissimi altri accessori natalizi da IKEA per ricreare in casa un’atmosfera magica spendendo davvero pochissimi soldi. E’ il caso del piccolo Babbo Natale seduto rosso, al prezzo di 4.95 euro, che può essere poggiato su un davanzale o sulla libreria del salotto, per dare un tocco di colore. Ci sono poi altre candele natalizie, bianche, dorate, rosse, c’è tutto ciò che serve per allestire casa, motivo per cui è proprio il caso di dire: “Che lo shopping natalizio abbia inizio“.