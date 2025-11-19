Con un solo gesto puoi far scaldare di più i termosifoni e ridurre i consumi senza alcun costo extra

Con l’arrivo del freddo, accendere i termosifoni è un gesto quotidiano per milioni di famiglie. Eppure pochi sanno che una semplice pulizia interna può raddoppiare la resa senza costi o interventi tecnici. Un metodo ormai virale in Spagna dimostra come rimuovere la polvere nascosta tra le fessure del radiatore migliori l’efficienza termica in modo netto, aiutando a risparmiare sulla bolletta. Non serve comprare nulla, solo un panno e un po’ di attenzione.

Pulire bene i termosifoni fa davvero la differenza sul calore e sul risparmio energetico

Nelle settimane invernali ogni grado in più può tradursi in spese più alte, specie per chi ha un impianto datato o poco efficiente. Eppure spesso il problema non è tecnico, ma legato alla polvere accumulata. Non è raro trovare residui tra le alette del termosifone o lungo il retro, zone difficili da raggiungere e per questo trascurate. Quando lo sporco resta lì, il calore fatica a diffondersi e il radiatore impiega più tempo a riscaldare l’ambiente. Il risultato? Più consumi, più ore di accensione e meno comfort.

Il trucco spagnolo prevede un’azione molto semplice: si spegne il termosifone, si aspetta che si raffreddi del tutto, poi si prende un bastone lungo – anche quello della scopa va bene – e si avvolge un panno asciutto o leggermente inumidito sull’estremità. Così si passa tra le fessure, muovendolo avanti e indietro lungo tutta la superficie, specialmente sul retro. Subito dopo si può passare un aspirapolvere per eliminare i residui rimasti all’esterno. L’operazione dura pochi minuti ma secondo molti utenti che l’hanno provata, l’effetto è immediato: più calore percepito in meno tempo.

In aggiunta, i tecnici consigliano anche di controllare la presenza di aria all’interno dei radiatori, usando la valvola di sfiato per eliminare eventuali bolle. L’aria infatti impedisce all’acqua calda di circolare bene, peggiorando ulteriormente il rendimento. Anche solo ripetere la pulizia una volta al mese può migliorare il comfort domestico, senza interventi costosi o modifiche all’impianto esistente.

Il metodo è economico, efficace e consigliato anche dagli esperti spagnoli dell’OCU

In Spagna l’Organizzazione dei Consumatori e degli Utenti (OCU) ha confermato che una pulizia regolare dei termosifoni è tra i primi gesti utili per risparmiare energia. Lì il trucco è diventato virale proprio perché non richiede spese e può essere applicato da chiunque, in pochi minuti. E i dati parlano chiaro: ridurre la temperatura media in casa di un solo grado può abbassare i consumi anche del 7%, soprattutto se si mantiene il range tra 19 e 21 °C, come suggerito dalle linee guida internazionali.

Naturalmente, chi vuole ottimizzare ulteriormente il consumo può abbinare questi accorgimenti all’utilizzo di termostati intelligenti o valvole termostatiche. Ma già la pulizia dei radiatori rappresenta un passaggio fondamentale, spesso dimenticato. Non è solo una questione estetica o igienica: un termosifone ostruito non lavora come dovrebbe. E nei mesi invernali, quando il riscaldamento è attivo per ore ogni giorno, anche un piccolo miglioramento si traduce in risparmio reale.

L’efficienza energetica non si costruisce solo con tecnologie avanzate, ma anche attraverso comportamenti quotidiani consapevoli. Accorgimenti come la pulizia degli impianti, lo sbrinamento del frigorifero, o l’uso corretto degli elettrodomestici fanno la differenza nel lungo periodo. A tutto questo si aggiunge l’attenzione verso ciò che già si possiede: un vecchio termosifone ben pulito può funzionare meglio di uno nuovo trascurato.

Il gesto più efficace, in fondo, è anche il più semplice: tenere pulito ciò che produce calore. Un panno, una scopa, qualche minuto ogni tanto, e la casa diventa più calda, più accogliente e meno costosa.