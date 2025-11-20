Le feste di Natale non sono ancora ufficialmente iniziate, poichè l’8 dicembre è ancora lontano. Ma l’aria ed il fermento si sentono già, soprattutto nei supermercati, dove tutto è già pronto.

Anche le offerte iniziano a fioccare e, quando ci troviamo davanti il volantino della Lidl, andiamo sul sicuro. Sì, perchè questa catena di supermercati ti propone offerte a prezzi inimitabili, e che davvero non hanno eguali di fronte ad altri presenti nel circondario.

Le ultime offerte che riguardano questo mese di novembre, già iniziano a strizzare l’occhio a quelli che sono pandori e panettoni, proprio per il Natale. Ecco ciò di cui si parla.

Grandi offerte da Lidl per Natale

Offerte su offerte sono quelle già messe in campo dai vari supermercati e da tutte le catene della grande e piccola distribuzione: anche se l’8 dicembre è ancora lontano, dappertutto si sente già aria di Natale. regali, decorazioni, alberi di Natale sono presenti davvero in ogni dove e, di conseguenza, iniziano a farsi largo anche tutte le promozioni per quel che riguarda tutto il cibo che mangeremo e cucineremo durante le festività.

Non solo ciò che si porta a tavola ma anche e soprattutto dolci e, uno su tutti, è il padrone della tavola a natale: il pandoro (o il panettone, a seconda di ciò che maggiormente piace in famiglia). Per questo motivo, è già necessario iniziare a dare un’occhiata a tutte le varie promozioni, a partire da quella più conveniente, ovvero quella di Lidl. Qui, infatti, a partire dal 17 novembre, troverai offerte pazzesche e prezzi incredibili.

A ruba pandori e panettoni

Come ad esempio il pandoro Bauli Limoncè che, qui, avrai a soli 6.99€. Un’offerta davvero unica se pensiamo che si tratta di un prodotto diverso dal classico pandoro: la sua vena al limoncello, i suoi 750grammi di bontà, già ci accompagnano verso il 25 dicembre.

E poi, a questo prezzo, ti sfidiamo a trovarlo altrove. Ma non è finita qui: altro pandoro è in offerta, sempre ad un prezzo stracciato, da Lidl: stiamo parlando del pandoro Tartufone della Motta, che troverai al prezzo di 7.49€.

La bontà delle gocce di cioccolato all’interno di questo pandoro, insieme alla crema al cioccolato, lo renderanno unico ed irresistibile, che piacerà anche ai più piccoli. E poi, sono ben 800 grammi di prodotto: una vera e propria delizia per il palato. Cosa stai aspettando? Affrettati e non lasciarti scappare questa incredibile promozione, anche perchè non la troverai altrove. Costano davvero poco, tutti lo cercano!