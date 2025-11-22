Il grande discount ha tantissime cose per decorare casa per il Natale a prezzi davvero convenienti: è il momento di fare acquisti

Leroy Merlin ha messo in offerta una grande quantità di prodotti per decorare casa in vista del Natale, addobbi di ogni genere a prezzi davvero ridotti, vale la pena dedicarsi a questo shopping, soprattutto se si rientra in quella categoria di persone che non aspetta l’8 dicembre per allestire la propria dimora.

Il discount ha già prezzi estremamente vantaggiosi, ma con queste offerte si è davvero superato. C’è un’intera sezione con sconti a tempo, finiranno il prossimo 8 dicembre, offerte che non bisognerebbe lasciarsi scappare.

Tutti gli addobbi natalizi in offerta da Leroy Merlin

Leroy Merlin ha deciso di anticipare il Natale con una grande quantità di addobbi in offerta, con sconti che arrivano fino al 30%. Una convenienza unica che dovrebbe spingere ad acquistare con un po’ di anticipo tutte le decorazioni che servono.

Come prima cosa ci sono tutta una serie di modelli di alberi ecologici a prezzi scontatissimi, di diverse dimensioni e tipologie, qualora si debba partire “dalle basi”, da Leroy Merlin c’è un’ampia scelta. Dalle palline alle luci, c’è praticamente di tutto in offerta. Un esempio è il piccolo albero di Natale rosa a soli 12,99 euro, invece della cifra iniziale a 22,99 euro. Alto 60 centimetri, è perfetto se si hanno problemi di spazio o se si desidera posizionare un altro “alberello” in un’alta stanza oltre a quello principale. La scelta ideale per decorare una finestra, una scrivania o un altro angolo della casa, la tinta rosa lo rende poi molto elegante.

Una delle offerte più vantaggiose al momento da Leroy Merlin è senza ombra di dubbio il filo di luci gigante a un prezzo scontatissimo. 2000 mini luci al LED a soli 39.90 euro, invece di 49,99 euro. Color bianco caldo, ha ben otto giochi da poter impostare così da ottenere un effetto sull’albero piuttosto che un altro. Dotate anche di un timer fino a 16 ore, possono essere usate anche per esterno, se ad esempio si vuole decorare un balcone o un terrazzo.

Tra i vari addobbi natalizi in offerta da Leroy Merlin non poteva mancare la renna luminosa alta 95 centimetri. Il decoro originale da posizionare fuori alla porta, in giardino, ma perché no, anche vicino al proprio albero in casa se si ha lo spazio necessario. Il prezzo è di 69,90 euro invece di 79,90 euro, un vero affare, non è un caso infatti, che stia andando a ruba.