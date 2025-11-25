L’ultima proposta di Ikea è un divano letto pratico e comodo per i tuoi ospiti durante le feste. Cogli l’occasione al volo

Il periodo delle feste riporta al centro la dimensione più autentica della casa, quella della condivisione e dell’incontro. Tra pranzi che si allungano, serate che finiscono tardi e chiacchiere che riempiono il silenzio dell’inverno, non è raro ritrovarsi con qualche posto letto in meno e con l’esigenza di accogliere chi arriva da lontano.

La voglia di stare insieme, però, spesso si scontra con spazi non sempre sufficienti, soprattutto nelle abitazioni moderne, dove ogni metro quadrato ha già una sua funzione precisa.

In questo contesto, trovare soluzioni pratiche senza rinunciare allo stile e al comfort diventa una necessità concreta.

Proprio in vista delle festività, Ikea propone una risposta intelligente e funzionale, capace di trasformare il soggiorno in una camera da letto all’occorrenza, con un divano letto pensato per unire design, comodità e praticità, oggi reso ancora più interessante da un prezzo particolarmente accessibile.

Ikea pensa anche ai tuoi ospiti: ecco il divano letto più richiesto a un prezzo super scontato

Durante le festività natalizie la casa si trasforma in un punto di ritrovo naturale, un luogo in cui il piacere di stare insieme si intreccia con le esigenze pratiche dell’ospitalità. Non sempre, però, gli spazi domestici sono pronti ad accogliere visite improvvise o pernottamenti prolungati.

Proprio per questo, Ikea propone una soluzione pensata per chi cerca funzionalità senza rinunciare all’estetica: il divano letto SKÖNABÄCK a due posti con fodera Knisa grigio scuro, oggi ancora più interessante grazie alla promozione in corso.

Il prezzo attuale, pari a 254 euro invece dei 299 iniziali, con uno sconto del 15% che consente un risparmio di 45 euro, è valido dal 7 al 30 novembre e fino a esaurimento scorte. Un’opportunità concreta per chi desidera un arredo versatile, capace di adattarsi alle necessità quotidiane e a quelle straordinarie legate alle feste.

Questo modello si distingue per la sua doppia anima: da divano compatto e accogliente a letto singolo lungo 190 cm e largo 71, grazie a un semplice movimento del bracciolo, che può essere posizionato sia a destra sia a sinistra, adattandosi alla disposizione della stanza. Sotto la seduta è presente anche un contenitore integrato, perfetto per riporre coperte e cuscini senza ingombri visivi.

La struttura, studiata dal designer Lukas Bazle, unisce legno, materiali riciclati e acciaio, mentre il rivestimento in poliestere Knisa, tinto in massa, garantisce resistenza e una piacevole morbidezza al tatto. Con i suoi 158 cm di larghezza e un design sobrio, si inserisce facilmente in contesti moderni e tradizionali, offrendo comfort, praticità e una garanzia di dieci anni.