Lidl sorprende i consumatori offrendo a meno di 20 euro un elettrodomestico molto ricercato, che in rete costa centinaia di euro: è imperdibile.

Leader della grande distribuzione, la Lidl è un’insegna accreditata e promossa dai consumatori che apprezzano i suoi prodotti, ma soprattutto le continue offerte. Diverse le promo settimanali che attirano milioni di acquirenti negli store del brand, punti vendita che sono presenti sul tutto il territorio nazionale: dalle grandi città ai piccoli centri urbani. In tal modo l’insegna riesce a raggiungere un vasto numero di acquirenti e imporsi sul mercato. La Lidl è rinomato per in suoi prodotti alimentari, sia freschi che scatolame, ma anche per una serie di articoli dedicati alla persona e alla pulizia della casa.

Spesso dispone di promo che riguardano piccoli elettrodomestici: tutti prodotti utili e funzionali che sono in vendita ad un prezzo decisamente competitivo rispetto agli altri competitor. Tra le sue linee più accreditate la Parkside che comprende una serie di articoli dedicati al giardinaggio e al fai da te. Prodotti che sono ricercati, di qualità e spesso in promozione. In questi giorni il supermercato ha messo in offerta a meno di 20 euro un elettrodomestico molto utile, che sta andando a ruba anche perché solitamente costa centinaia di euro.

Si tratta della smerigliatrice assiale Parkside da 500 W proposta al pubblico a soli 19,99 euro: un’offerta davvero imperdibile di cui non si può non approfittare visto che è dotata anche di una serie di accessori. E’ un articolo molto utile nei lavori di casa e non solo, utilizzata da chi è appassionato di fai da te e non solo. Strumento di qualità e idoneo anche all’uso professionale. Ovviamente la differenza prezzo con gli altri competitor è evidente e questo pone la Lidl tra i venditori più accreditati.

La smerigliatrice assiale Parkside: tutte le funzionalità

La smerigliatrice assiale Parkside è utilizzata in diverse circostanze e ha una potenza di 500 W , inoltre la velocità variabile – da 4.500 a 30.000 giri al minuto e questo permette un utilizzo versatile. Dai ritocchi rapidi ai lavori più impegnativi si adatta ad ogni circostanza e fa il suo lavoro in modo eccellente. Insomma è uno strumento molto utile per chi ama il fai da te, ma anche per chi la utilizza in modo professionale.

Del resto la linea Parkside è accreditata, considerata di qualità e gode di ampia credibilità da parte dei consumatori che non mancano di cogliere le occasioni proposte dalla Lidl. La promozione della smerigliatrice è davvero imperdibile e in poche ore ha fatto il giro del web. Ovviamente è disponibile nei vari punti vendita fino ad esaurimento scorte. Per questo è bene coglierla al volo: la spesa è minima, e il prodotto è vincente. Tutti dovrebbero averlo in casa.