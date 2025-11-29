Avresti mai pensato che un prodotto che usiamo tutti i giorni, soprattutto al mattino, quale è il caffè, potesse esser contaminato o avere al suo interno sostanze che possono far male alla nostra salute?

Un recente richiamo alimentare, portato avanti dal Ministero della Salute con una relativa nota, ha messo in allarme i consumatori, specie quelli più accaniti di caffè. Anche se è la bevanda più assunta la mondo, è sempre necessario fare attenzione a ciò che è contenuto al suo interno.

Nello specifico, bisogna fare attenzione ad alcune marche vendute in supermercato come Penny Market e Todis. Cosa è successo?

Attenzione al caffè che bevi: ecco cosa potrebbe contenere

Il caffè rappresenta uno fra i prodotti più acquistati e venduti al mondo, nonchè una delle bevande che maggiormente beviamo, non solo al mattino, ma anche nel corso della giornata. Eppure, c’è qualcosa che sta mettendo in allarme i cittadini, e si tratta di un richiamo alimentare emesso dal nostro Ministero della Salute, relativo ad una marca di caffè venduta in degli specifici supermercati. Stando a ciò che descrive la nota ministeriale, è stato reso necessario un richiamo alimentare, dai supermercati Penny Market e Todis di un lotto di caffè gusto ricco a marchio Gimoka.

C’è anche un motivo dietro questo allarme lanciato dal Ministero: è probabile che, all’interno di questo prodotto di questo marchio, sia presente l’ocratossina A, in valori molto più alti rispetto a quelli che sono stati stabiliti dalla legge. Il prodotto in questione è quello che viene venduto in pacchetti da 250gr ciascuno con il numero di lotto H26A e che hanno scadenza 26/08/2027.

Dal canto suo, anche l’azienda Gruppo Gimoka Spa ha provveduto a ritirare da tutti i supermercati questo prodotto. Il suo stabilimento di trova in provincia di Sondrio, anche se i suoi prodotti sono esportati in tutta Italia, con particolare riferimento a questi supermercati sopra citati.

Questo tipo di richiamo è il secondo per la stessa azienda: già nello scorso mese di aprile, il Ministero della Salute aveva disposto un provvedimento simile e, a giugno, l’azienda stessa aveva ritirato dal mercato, per lo stesso motivo, un lotto di caffè macinato classico a marchio “Happi Dì”, venduto questa volta nei supermercato A&O e Famila.

A scopo precauzionale, quanto la nota del Ministero quanto l’azienda stessa raccomandano i cittadini di non consumare questo lotto di caffè se lo si ha in casa, ma di riportarlo, quanto prima, al punto vendita dove lo si è acquistato.