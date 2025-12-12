Re indiscusso e incontrastato delle feste di Natale e delle tavole imbandite è lui, il panettone. Ne compriamo davvero di tanti gusti, sia per gustarli ma anche come regali di Natale, in quanto sono sempre fra i più graditi, insieme al pandoro.

Ciò che conta, però, è guardare sempre, con attenzione, alla qualità di ciò che acquistiamo perchè non sempre, il binomio spendere tanto significa che la qualità sia sempre la migliore. Certo, non bisogna generalizzare, ma è sempre meglio aprire gli occhi su ciò che acquistiamo.

Se abbiamo voglia, invece, di non acquistare il classico panettone ma un qualcosa di diverso, allora dobbiamo strizzare l’occhio a quelli che sono i grandi chef stellati.

Le creazioni degli chef stellati, stile panettoni: quanto costano?

Quando pensiamo al panettone, immaginiamo sempre la sua classica forma alta e rotonda, ripiena di uvetta e canditi: sì, perchè quello è il classico panettone. Ma, dobbiamo mettere in conto che, nel corso degli anni, diverse modifiche sono state fatte alla ricetta tradizionale, aggiungendoci anche delle creme per farcirli, come anche sostituendo i canditi con le gocce di cioccolato per dare la possibilità, anche, a chi o canditi proprio non piacciono, di gustare il panettone il giorno di Natale…e non solo.

E’ necessario dire anche che, di panettoni, ce ne sono davvero tanti, per tutti i gusti e per tutte le esigenze, ed ovviamente anche di diversi prezzi e qualità. Anche i grandi chef stellati si sono dati alla creazione e alla riproposizione di panettoni secondo le loro caratteristiche e qualità, ovviamente ad un prezzo un tantino più elevato rispetto a quello che possiamo trovare al supermercato.

Ad esempio, il panettone dello chef Marchesi può arrivare anche a costare cifre con 3 zeri: decorato a mano con motivi natalizi, può arrivare anche a raggiungere la cifra di 600€ al pezzo. Se poi si richiede anche la confezione regalo pregiata, il prezzo arriva anche a sfiorare gli 875€. Se qualcuno, poi, volesse acquistare la versione più semplice e standard, al cioccolato o al pistacchio, il prezzo si aggira attorno ai 50€, fino ad arrivare ai 65€.

Dall’altro lato, c’è anche il panettone di Cracco, il quale ha pensato di darne una interpretazione ed una versione gourmet. si chiama “Delizia al pistacchio” e al suo interno c’è una combinazione di pistacchio e caramello salato. Il prezzo? Ben 65€. Accanto a lui, anche il panettone di Iginio Massari: un panettone cioccolato e lampone che è uno dei prodotti più richiesti del Natale e costa, nella versione da 1kg, 60€. Ma ci sono anche le edizioni speciali da 3 kg che possono arrivare a costare anche 120€.

In ultimo, anche il panettone di Cannavacciuolo che ha creato il “Vesuvio“, ovvero una red velvet natalizia, di colore rosso, al costo di ben 51€.