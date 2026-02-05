C’è un modo per rendere questa parte della casa super pulita, basta usare una cosa che si ha già e il risultato è sorprendente

La pulizia del bagno è forse una delle faccende domestiche più importanti. Il motivo? Parliamo di uno spazio della casa in cui l’igiene è fondamentale, dove spesso i cattivi odori rendono l’aria irrespirabile, proprio per questo è fondamentale prestare la giusta attenzione quando si fanno le pulizie in quest’area.

C’è un trucco, che solo in pochi conoscono, che è particolarmente indicato per la pulizia del bagno. Un sistema per avere un risultato eccellente, senza cattivi odori e con i pavimenti che brillano.

Come si deve pulire il bagno, l’ingrediente perfetto

Dopo aver dedicato attenzione agli igienici, assicurandosi di aver rimosso macchie di calcare, incrostazioni e altro sporco, si deve passare al pavimento del bagno, che è la parte forse più difficile, perché soggetta a sporcarsi con una maggiore facilità.

Gli esperti di igienizzazione domestica suggeriscono di usare per la pulizia del pavimento del bagno l’alcol, un sistema che aiuterà non solo a disinfettarlo, ma anche a eliminare i cattivi odori e avere una superficie splendente. E’ noto come l’alcol sia un antisettico e un disinfettante, questo perché ha un’azione rapida sui batteri e funghi, quindi anche su eventuali cattivi odori che questi potrebbero generare.

Così, in un ambiente in cui l’umidità è piuttosto elevata, dunque è terreno fertile per la proliferazione di batteri e germi, utilizzare l’alcol è più che indicato. E’ una validissima alternativa per pulire e allo stesso tempo disinfettare in modo efficace, inoltre non lascia alcun residuo appiccicoso e tantomeno aloni o profumi.

L’alcol per la pulizia dei pavimenti è particolarmente indicato per gli ambienti piccoli e poco arieggiati, si asciuga molto velocemente, caratteristica importante quando si tratta di pulizie domestiche, perché vuol dire che il pavimento non resta bagnato per molto tempo. Ma come si pulisce il pavimento del bagno con l’alcol? Basterà riempire un secchio con l’acqua e mettere un po’ di alcol al 70%, bagnare uno straccio, strizzarlo e iniziare a passarlo sul pavimento, insistendo sulle macchie più ostinate. Quest’operazione, per avere la certezza di un pavimento pulito e igienizzato, va ripetuta perlomeno 2 volte a settimane.

L’uso dell’alcol per le pulizie domestiche è indicato anche per alcune superfici, per i vetri di casa e, se lo si desidera, per i pavimenti di tutta la casa. C’è chi preferisce questa soluzione agli innumerevoli detergenti che sono in commercio.