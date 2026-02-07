Lo stress è uno degli elementi che condizionano maggiormente la nostra vita, molto spesso anche in modo negativo. Non sempre, viene vista come una fonte di energia e di adrenalina e, il più delle volte, non fa altro che diventare un qualcosa di pericoloso.

Soprattutto davanti a situazioni che sembrano essere all’ordine del giorno, come ad esempio riordinare casa, lo stress tende ad aumentare perchè ci troviamo a mettere a posto tantissime cose che non sapevamo nemmeno di avere e, per loro, sembra non esserci mai spazio.

Ci viene sempre consigliato di fare tutto con calma, perchè senza la calma lo stress aumenta. C’è chi ci riesce, chi no, e chi si affida a tecniche provenienti dall’Estremo Oriente.

Riordinare casa e armadio? Ecco in che modo farlo

Alzi la mano chi non si sente stressato a fare anche la cosa più semplice nella vita, come riordinare casa: tutti lo siamo e, allo stesso tempo, tutti vorremmo trovare anche quella calma che ci occorre per fare anche l’azione più semplice e veloce senza arrabbiarci e, come si dovrebbe dire, senza stressarci. Ma non è facile: non solo il riordinare casa (che è un qualcosa che facciamo tutti i giorni), ma quando ci capitano anche situazioni diverse, come ad esempio fare un cambio di stagione, lo stress diventa ancora maggiore.

Perchè? Vorremmo fare, anche, pulizia di quelli che sono capi che non indossiamo più, donarli (se son in buone condizioni) o buttarli via se sono logori. Ed anche in questa occasione aumenta lo stress, soprattutto quando apriamo i nostri armadi e li vediamo zeppi di cose e non sappiamo da dove cominciare. Gli esperti, per aiutarci in questo, ma anche semplicemente per fare spazio a cose più utili nella nostra vita e gettare via le inutili, ci consigliano alcuni passaggi fondamentali da fare.

Iniziamo con il capire quali sono i veri oggetti utili che ci servono e quali sono quelli dei quali possiamo fare a meno. Il sistema è facile: il primo giorno capovolgiamo tutti gli oggetti che si usano abitualmente, qualsiasi cosa, anche se sono sparsi per casa. Il giorno dopo, ogni volta che utilizziamo uno di questi oggetti, lo si rimette nel verso giusto: piano piano, giorno dopo giorno, verrà spontaneo capire (e vedere) cosa abbiamo usato e cosa no, semplicemente vedendo cosa abbiamo lasciato capovolto come il primo giorno.

Lo stesso vale per l’armadio: gira gli appendiabiti al contrario e, ogni volta che si indossa un capo, lo si rimette nel verso corretto. Dopo qualche mese ci accorgeremo di cosa abbiamo indossato e di cosa, invece, non abbiamo indossato e possiamo, quindi, metterla via o da parte in modo definitivo. Non più disordine, ma un metodo facile e semplice per fare ordine, a partire dall’armadio per finire poi con ciò che usiamo in casa.