A chi non capita di fare questo disastro quando si fa il bucato, per fortuna con questo sistema torneranno come prima

Gli “incidenti” con la lavatrice sono più comuni di quanto si creda, impostare un programma sbagliato e trovarsi un maglione rimpicciolito può capitare a chiunque. Per fortuna questi vestiti che diventano improvvisamente “taglia bambino”, possono non essere gettati via. Con il trucco dei “30 minuti” torneranno della loro taglia e il problema sarà risolto.

Non tutti sanno che esiste questo sistema e che i vestiti che si rimpiccioliscono in lavatrice possono essere “recuperati”. Generalmente questi incidenti avvengono con i golf in lana, ma molti capi delicati – se lavati con il programma sbagliato – diventano “taglia bambino”.

Come recuperare i capi ristretti in lavatrice, il sistema dei “30 minuti”

C’è un modo per recuperare tutti quei vestiti che sono diventati di 3-4 taglie più piccoli a causa di un errore nel lavaggio. Un metodo “fai da te” che consiste nell’utilizzare il balsamo per capelli. Non tutti sanno che questo prodotto che serve a districare i nodi, ha molteplici utilizzi al di fuori della doccia.

Ad esempio, può essere usato per recuperare i capi che si sono rimpiccioliti in lavatrice. Questo perché il balsamo diventa un vero e proprio lubrificante molecolare, riesce a penetrare nelle fibre di cheratina della lana, ammorbidendole e consentendo loro di scivolare l’una sull’altra, dimodoché in poco tempo si ripristinerà la forma naturale, senza che le fibre si spezzino. Per usare questo metodo basterà mettere il capo rimpicciolito in ammollo in una bacinella d’acqua tiepida, aggiungendo una bella quantità di balsamo e lasciare che agisca per 30 minuti. Successivamente basterà risciacquare il capo e appenderlo in modo corretto per farlo asciugare, al termine dell’operazione sarà tornato come prima.

Il balsamo, inoltre, può essere usato anche come ammorbidente per i tessuti, basterà diluire una quantità ridotta nell’acqua e aggiungerlo nella vaschetta. E’ un ammorbidente particolarmente indicato quando si lavano asciugamani o capi in cotone, che risulteranno subito più morbidi al tatto. E’ importante sapere, però, che questo sistema – del balsamo come ammorbidente – non può essere usato spesso, poiché non essendo un detergente indicato per la lavatrice, può provocare il cumulo di grassi che potrebbero ostruire le tubature dell’elettrodomestico con tutte le conseguenze che questo comporta. Il balsamo per recuperare capi rimpiccioliti, invece, può essere usato tutte le volte che serve, oltre a ripristinare la taglia originale – come abbiamo visto – avrà anche un effetto ammorbidente.