Chi non conosce lo strofinaccio? Uno degli accessori più utilizzato in cucina dalla “notte dei tempi”, eppure oggi pare che sia stato surclassato da una alternativa che arriva direttamente dalla Svezia.

Non tutti sanno che il famoso canovaccio, utile per asciugare le stoviglie, il piano da lavoro e qualsiasi altra cosa in cucina, in realtà potrebbe mettere in pericolo la nostra salute. L’alternativa svedese, oltre a essere pratica e funzionale, è anche più igienica.

Cosa usare al posto degli strofinacci da cucina, il panno svedese

Lo strofinaccio da cucina è sicuramente molto utile ed è sempre stato utilizzato per asciugare qualsiasi cosa in cucina, eppure questo accessorio è un vero e proprio nido di batteri. Il motivo? Resta spesso umido e, dunque, un terreno fertile per la proliferazione di batteri come Listerya o altro, che potrebbero essere dannosi per la nostra salute.

Inoltre, quando questo panno resta umido non è più utile ad asciugare, ciò che si prova a pulire resta attaccato al panno, con la conseguenza che si sporca facilmente. L’alternativa arriva dalla Svezia e si chiamano Swedish dishcloths, noti come panni svedesi. Si tratta di un validissimo accessorio da cucina che è sempre più utilizzato, si tratta di panni lavabili e riutilizzabili, dunque questo li rende una scelta ecologica.

Composti per il 70% da cellulosa il 30% da cotone, sono molto assorbenti e si trovano nei migliori negozi di casalinghi. Possono essere usati fino a 200 volte e vanno cambiati dopo molto tempo, anche dopo 9 mesi dal loro primo utilizzo. Possono essere lavati in lavatrice, così che sono di nuovo igienizzati e sono una valida alternativa ai vecchi strofinacci, non puzzano, puliscono in modo efficiente e asciugano meglio della carta.

A differenza degli strofinacci tradizionali, non restano bagnati a lungo, dunque non rimangono umidi per molto tempo, così da diventare un terreno fertile per batteri oltre che un “dispenser” di cattivi odori. Spesso, senza che nemmeno ce ne accorgiamo, in cucina si inizia ad avvertire una puzza e non si capisce da dove provenga. Il più delle volte arriva dal canovaccio, per questo il panno svedese può essere una vera rivoluzione per chi non lo ha mai usato.

Inoltre il panno svedese può essere usato anche al posto della pezza, quella che bagniamo per pulire qualcosa in cucina, che resta umida per moltissimo tempo. La funzionalità è la stessa, solo che non si avranno problemi con l’asciugatura e, dunque, con la puzza.