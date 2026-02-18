Si tratta infatti di un settore considerato tra i principali responsabili dell’impatto ambientale complessivo: edifici, infrastrutture e opere di urbanizzazione incidono in maniera cruciale su consumi energetici, impermeabilizzazione del suolo e produzione di emissioni climalteranti.

Da qui la necessità di ripensare le modalità operative dell’edilizia, superando il modello tradizionale per adottare soluzioni più evolute, sostenibili ed efficienti.

In questa direzione, si sta affermando un nuovo approccio orientato alla valorizzazione delle superfici già esistenti, che consente di:

In questo scenario, i parcheggi rappresentano una risorsa ancora in gran parte inutilizzata: parliamo di ampie superfici impermeabilizzate e spesso esposte al sole costantemente nel corso della giornata.

Queste aree possono essere riconvertite in spazi produttivi e, grazie al fotovoltaico integrato, possono evolvere da semplici infrastrutture passive a veri e propri elementi attivi della transizione energetica.

Raggiungere un’edilizia a basso impatto ambientale significa ridurre il consumo di risorse e le emissioni lungo tutto il ciclo di vita dell’opera.

Si tratta di un approccio che non deve limitarsi solo alla costruzione di nuovi edifici “green”, ma anche e soprattutto alla riqualificazione del patrimonio esistente. Intervenire su ciò che già esiste consente infatti di ottenere benefici concreti senza ulteriore consumo di suolo.

La sfida principale sta nell’integrare le soluzioni sostenibili dal punto di vista architettonico e funzionale, andando cioè a farle dialogare con il contesto urbano e paesaggistico valorizzando gli spazi esistenti.

Un progetto che, se destinato alla riqualificazione di piazzali e parcheggi, può concretamente trasformare luoghi attualmente sottoutilizzati in spazi con nuove funzioni e maggiore valore ambientale, capaci di:

Gli impianti fotovoltaici tradizionali, installati sui tetti o a terra, hanno rappresentato una svolta epocale in fatto di produzione di energia da fonti rinnovabili, contribuendo alla diffusione di modelli energetici più sostenibili.

Oggi il settore edilizio compie un ulteriore passo avanti, valorizzando le tettoie auto fotovoltaiche come forma evoluta di fotovoltaico integrato nelle infrastrutture.

Si tratta di soluzioni che combinano la funzione di copertura per i veicoli con la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, offrendo un duplice beneficio:

Questo nuovo approccio permette una riduzione concreta del consumo di suolo, poiché non richiede la realizzazione di nuove aree dedicate agli impianti fotovoltaici.

Inoltre, rispetto a nuove costruzioni, le tettoie fotovoltaiche valorizzano spazi già urbanizzati, limitando l’impatto paesaggistico e le emissioni indirette legate alla produzione di energia da fonti fossili.

Riqualificare i parcheggi rendendoli preziosi spazi produttivi significa cambiare prospettiva, dando a semplici luoghi di sosta il ruolo di nuovi nodi attivi del sistema energetico locale.

Per rendere questa trasformazione realmente efficace, è però fondamentale affidarsi a partner specializzati, in grado di offrire soluzioni certificate, progettate per integrarsi all’architettura presente e garantire prestazioni elevate nel tempo.

Parliamo di Aziende in grado di fornire prodotti resistenti, efficienti, funzionali e a norma, con consegna di tutta la relativa documentazione tecnica e sismica.

Ad esempio, Tensonova consente di installare il fotovoltaico su una pensilina, trasformando una struttura nata per la sola funzione di copertura in un’infrastruttura attiva, in grado di produrre energia da fonte rinnovabile.

Grazie a questo, si ottiene un sistema che consente non solo di proteggere i veicoli, ma anche di ridurre in modo concreto l’impatto ambientale dei parcheggi, aiutando Aziende, enti pubblici e privati a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità energetica.

Sono principalmente tre i benefici ambientali tangibili che l’adozione di tettoie fotovoltaiche nei parcheggi può generare:

riduzione delle emissioni indirette di CO₂ , grazie alla produzione di energia pulita che sostituisce quella proveniente da fonti fossili. Nei contesti aziendali e pubblici, dove i parcheggi sono di grandi dimensioni, l’impatto può essere particolarmente rilevante, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione e alle politiche ESG;

supporto alla mobilità elettrica , tramite energia che alimenta le colonnine di ricarica pubbliche e private che favorisce la diffusione di veicoli a basse emissioni. Un aspetto strategico in ambito aziendale, in contesti pubblici e nei complessi residenziali, dove la disponibilità di punti di ricarica coperti e green può incentivare fortemente il passaggio all’elettrico;