Olimpiadi 2026 e sostenibilità: cosa resta davvero dopo la fiamma olimpica? Milano e Cortina si preparano ad ospitare uno degli eventi sportivi più attesi, ma i riflettori non sono solo puntati sui record e le medaglie

24 Febbraio 2026
Sale rosa dell’Himalaya: qual è la verità? Venduto come una versione "più sana" del sale comune, questo prodotto ha trovato posto non solo sulle tavole, ma anche nei bagni di molti

23 Febbraio 2026
Ho posizionato i bicchieri per una vita nel modo sbagliato: bevevo germi e muffa senza saperlo come posizionare i bicchieri

22 Febbraio 2026
