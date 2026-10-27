Fortore Energia e Huawei Digital Power insieme per biometano, solare e accumulo energetico

Fortore Energia e Huawei Digital Power integrano biometano, fotovoltaico e accumulo energetico nel progetto Bioripa a Lucera. Scopri come funziona il sistema.

Il 23 ottobre 2026, Huawei Digital Power Italia e il Gruppo Fortore Energia hanno annunciato il rafforzamento di una collaborazione che punta a dimostrare come l’integrazione tra biometano, fotovoltaico e accumulo energetico possa trasformare concretamente un impianto industriale esistente in un sistema energetico multifunzione. Non si tratta di una semplice dichiarazione d’intenti: il progetto ha un nome preciso, Bioripa, e una sede altrettanto precisa, Lucera, in provincia di Foggia.

Da impianto di compostaggio a sistema integrato: cosa prevede Bioripa

Il punto di partenza del progetto è un impianto di compostaggio aerobico già esistente. L’obiettivo è convertirlo in un sistema integrato che combina digestione anaerobica per la produzione di biometano, generazione fotovoltaica e stoccaggio tramite batterie. Tre tecnologie distinte che, messe insieme, cambiano profondamente il profilo energetico dell’impianto.

La digestione anaerobica è un processo consolidato: i microrganismi degradano la materia organica in assenza di ossigeno, producendo biogas che può essere purificato e immesso in rete come biometano. Rispetto al compostaggio aerobico tradizionale, questo approccio cattura l’energia contenuta nei rifiuti organici invece di dissiparla. L’aggiunta del fotovoltaico copre i fabbisogni elettrici dell’impianto durante le ore di produzione solare, mentre il sistema di accumulo gestisce la discontinuità tipica della generazione rinnovabile.

La logica alla base di Bioripa è quella di un impianto che non si limita a trattare rifiuti organici, ma li trasforma in vettori energetici. È un modello che la letteratura tecnica sull’economia circolare descrive da anni come particolarmente efficiente, ma che trova ancora pochi esempi applicativi a scala industriale nel contesto italiano.

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Perché l’integrazione tra biometano, fotovoltaico e accumulo energetico è complessa

Combinare queste tre tecnologie non è banale. La produzione di biometano dipende dalla disponibilità e dalla qualità della biomassa in ingresso, ed è un processo relativamente continuo nel tempo. Il fotovoltaico, al contrario, segue il ciclo solare e non può essere modulato. I sistemi di accumulo elettrochimico — le batterie — svolgono quindi una funzione di equilibrio, assorbendo l’energia prodotta in eccesso e restituendola quando la generazione fotovoltaica scende o si azzera.

Gestire in modo coordinato questi tre flussi energetici richiede sistemi di controllo avanzati. È qui che entra in gioco il contributo di Huawei Digital Power, il ramo del gruppo tecnologico cinese specializzato in soluzioni per la gestione dell’energia. La collaborazione con Fortore Energia, avviata nel 2025 e ora rafforzata, punta proprio a sviluppare l’architettura di controllo che permette ai tre sistemi di funzionare in modo integrato anziché parallelo.

Vale la pena sottolineare che i dettagli tecnici specifici — capacità degli impianti, parametri di stoccaggio, volumi di biometano attesi — non sono stati resi pubblici in questa fase. Le dichiarazioni disponibili descrivono l’impostazione progettuale, non ancora i risultati misurati.

Il contesto agrivoltaico e il territorio del Foggiano

Oltre a Bioripa, la collaborazione tra Fortore Energia e Huawei Digital Power Italia include anche progetti nel settore agrivoltaico. L’agrivoltaico — l’integrazione di pannelli solari con attività agricole sullo stesso terreno — è una delle frontiere più discusse nel dibattito italiano sulle rinnovabili, soprattutto nelle regioni del Sud dove la disponibilità di suolo agricolo e l’irraggiamento solare sono entrambi elevati.

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Il Foggiano è un territorio che conosce bene questa tensione: alta vocazione agricola, forte potenziale solare, e un tessuto di aziende energetiche che da anni cercano di sviluppare impianti rinnovabili trovandosi spesso a navigare tra iter autorizzativi complessi e resistenze locali. Lucera, sede del progetto Bioripa, si trova in questa stessa area geografica.

Il fatto che un progetto di questa natura parta dalla riconversione di un impianto già esistente — invece di occupare nuovo suolo — è un elemento che merita attenzione. Riduce l’impatto territoriale e risolve, almeno in parte, il problema dell’accettabilità sociale che spesso rallenta i progetti greenfield. Non elimina però le complessità tecniche e autorizzative legate alla modifica sostanziale di un impianto industriale.

Cosa rappresenta questa collaborazione nel quadro della transizione italiana

L’Italia ha obiettivi ambiziosi sul biometano: il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) indica nel biometano uno dei vettori chiave per la decarbonizzazione del settore energetico e dei trasporti. Ma la capacità installata resta ancora lontana dai target, e i progetti che riescono a combinare più tecnologie in modo integrato sono ancora relativamente rari.

In questo senso, Bioripa rappresenta un banco di prova concreto. Se il modello funziona — e i risultati operativi saranno la vera misura — potrebbe offrire un riferimento replicabile per altri impianti di trattamento dei rifiuti organici che oggi operano con tecnologie meno efficienti dal punto di vista energetico. La partnership tra un operatore energetico radicato nel territorio come Fortore Energia e un fornitore di tecnologie digitali come Huawei Digital Power suggerisce che questo tipo di progetto richiede competenze complementari difficilmente disponibili in un’unica organizzazione.

Resta da vedere se e quando saranno disponibili dati operativi verificabili. Per ora, l’annuncio del 23 ottobre 2026 fotografa un progetto in corso di sviluppo, con una direzione chiara e una struttura tecnica definita, ma ancora senza numeri pubblici che ne misurino le prestazioni reali.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.