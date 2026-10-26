Diritto alla riparazione: dal 22 ottobre scattano gli obblighi UE per elettrodomestici e smartphone

Dal 22 ottobre 2026 il diritto alla riparazione è legge nell'UE. Scopri cosa cambia per elettrodomestici e cellulari, come funziona l'estensione di garanzia e perché ridu

Dal 22 ottobre 2026 il diritto alla riparazione è diventato un obbligo di legge nell’Unione Europea. Non si tratta di una dichiarazione di principio, ma di norme concrete che cambiano i rapporti tra consumatori, produttori e riparatori: la direttiva UE 2024/1799, recepita in Italia con il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176, introduce obblighi precisi per chi fabbrica elettrodomestici e telefoni cellulari, con l’obiettivo dichiarato di ridurre i rifiuti elettronici e mettere fine alla logica dell’usa e getta.

Cosa prevede la direttiva e da quando si applica

La normativa è entrata in vigore il 22 ottobre 2026, ma c’è un dettaglio importante da tenere a mente: le nuove regole si applicano ai prodotti acquistati dopo il 31 luglio 2026. Chi ha comprato un frigorifero o uno smartphone prima di quella data non potrà ancora far valere i diritti introdotti dalla direttiva.

Per gli acquisti successivi, invece, il quadro cambia in modo sostanziale. Il principio centrale è che i produttori non possono più progettare i propri dispositivi in modo da rendere difficile o impossibile la riparazione — quella che comunemente si chiama obsolescenza programmata. La direttiva punta a invertire una tendenza che negli ultimi decenni ha gonfiato la produzione di rifiuti elettronici (RAEE), tra i flussi di scarto in crescita più rapida in Europa.

Quali prodotti sono coperti

Il testo della direttiva si concentra su elettrodomestici e telefoni cellulari. Sono le categorie di prodotto dove il problema dell’irriparabilità è più evidente e dove il volume di rifiuti generato è più consistente: lavatrici, frigoriferi, smartphone sono oggetti che molti consumatori sostituiscono anche quando sarebbero ancora funzionanti o riparabili, spesso perché la riparazione costa più dell’acquisto di un nuovo dispositivo.

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La direttiva interviene proprio su questo squilibrio, cercando di creare condizioni di mercato in cui riparare torni a essere un’opzione concreta e conveniente, non un percorso a ostacoli.

Il diritto alla riparazione oltre la garanzia legale

Uno degli elementi più concreti riguarda la garanzia. Se un consumatore sceglie di far riparare un prodotto difettoso invece di chiederne la sostituzione, la garanzia si allunga di un anno. È un incentivo diretto: chi opta per la riparazione ottiene una tutela più lunga nel tempo, rendendo questa scelta economicamente più vantaggiosa rispetto alla semplice sostituzione del prodotto.

Questo meccanismo è pensato per spostare le abitudini di acquisto e consumo. Fino a oggi, la logica prevalente era spesso quella di cambiare il dispositivo alla prima anomalia, soprattutto quando i costi di riparazione non erano trasparenti o i tempi erano lunghi. Con la nuova normativa, il percorso della riparazione acquisisce un valore aggiunto misurabile.

Perché i rifiuti elettronici sono un problema reale

L’obiettivo ambientale della direttiva non è decorativo. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche rappresentano uno dei flussi di scarto più complessi da gestire: contengono materiali preziosi — terre rare, metalli critici — ma anche sostanze pericolose che richiedono trattamenti specifici. Quando finiscono in discarica o vengono smaltiti in modo improprio, l’impatto è significativo sia in termini di risorse sprecate sia di inquinamento.

Prolungare la vita utile dei prodotti attraverso la riparazione riduce direttamente la quantità di dispositivi che arrivano a fine vita, con benefici lungo tutta la filiera: meno estrazione di materie prime, meno produzione, meno smaltimento. Non è una soluzione che elimina il problema alla radice, ma è un tassello rilevante in una strategia più ampia di economia circolare.

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Cosa cambia nella pratica per chi compra oggi

Per chi acquista un elettrodomestico o un telefono cellulare dopo il 31 luglio 2026, le implicazioni sono dirette. Il produttore non può più opporre ostacoli tecnici o commerciali alla riparazione — anche da parte di riparatori indipendenti — né progettare il dispositivo in modo da renderla artificialmente difficoltosa.

Sul fronte della garanzia, come detto, scegliere la riparazione porta a un anno in più di copertura. È un cambiamento che richiede anche una maggiore consapevolezza da parte del consumatore: conoscere i propri diritti, sapere a chi rivolgersi, confrontare le opzioni disponibili.

Per approfondire il testo della normativa e verificare i propri diritti, il portale di Altroconsumo dedicato al diritto alla riparazione offre una guida aggiornata alle nuove regole.

Un cambiamento strutturale, non solo normativo

La vera sfida non è l’entrata in vigore della direttiva, ma la sua applicazione concreta. Le norme esistono, ma il mercato della riparazione in Italia — come nel resto d’Europa — è frammentato: mancano spesso tecnici specializzati, i pezzi di ricambio non sempre sono facilmente reperibili, e i tempi di attesa possono scoraggiare anche chi vorrebbe riparare.

La direttiva crea un quadro legale favorevole, ma perché il diritto alla riparazione diventi un’abitudine diffusa servirà anche che l’offerta di servizi di riparazione cresca in modo adeguato. Il decreto legislativo italiano e la direttiva europea pongono le basi: quello che viene dopo dipende da come produttori, riparatori e consumatori sapranno adattarsi a un modello di consumo che, almeno sulla carta, guarda più al lungo periodo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.