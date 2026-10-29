Metano, il Parlamento europeo rinvia gli obblighi al 2031: le critiche sulla credibilità climatica dell’UE

Il Parlamento europeo ha approvato a fine ottobre 2026 una posizione che prevede un rinvio triennale di alcuni obblighi di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni di metano legate ai combustibili fossili. La scadenza slitta così al 2031, tre anni più tardi rispetto al calendario originario. Una decisione che riaccende il dibattito sulle priorità dell’Unione europea in materia climatica e che ha già suscitato reazioni critiche da parte delle organizzazioni ambientaliste.

Cosa ha deciso il Parlamento europeo sul metano

Il voto si è tenuto intorno al 22-23 ottobre 2026 e riguarda specificamente gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni di metano provenienti dal settore dei combustibili fossili. Il Parlamento ha approvato una posizione che concede un’ulteriore finestra di tre anni prima che tali obblighi diventino pienamente operativi, portando l’orizzonte temporale al 2031.

Il metano è un gas climalterante con un potere di riscaldamento globale significativamente superiore a quello della CO₂ nel breve periodo. Misurarlo con precisione, lungo tutta la catena di estrazione, trasporto e distribuzione dei combustibili fossili, è considerato un passaggio fondamentale per qualsiasi strategia credibile di riduzione delle emissioni. Rinviare gli obblighi di monitoraggio sulle emissioni di metano al 2031 significa, in pratica, posticipare anche la possibilità di intervenire in modo mirato.

La tensione tra sicurezza energetica e obiettivi climatici

Il voto riflette una tensione che attraversa da tempo le istituzioni europee: da un lato gli impegni climatici assunti con il Green Deal e i successivi pacchetti legislativi, dall’altro le esigenze di sicurezza energetica che hanno assunto un peso politico crescente negli ultimi anni. Secondo quanto riportato da Euronews, il dibattito parlamentare ha messo chiaramente in evidenza questo conflitto, con posizioni divergenti tra chi privilegia la continuità degli approvvigionamenti e chi invece ritiene non negoziabile la coerenza con gli obiettivi climatici.

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Non si tratta di una dinamica nuova. Già in precedenza alcune scadenze normative legate alla transizione energetica erano state oggetto di rinegoziazione in sede europea, spesso con l’argomento della necessità di dare più tempo alle imprese e ai settori produttivi per adeguarsi. In questo caso, però, il rinvio riguarda non tanto l’obbligo di ridurre le emissioni, quanto quello di misurarle e rendicontarle: un passaggio che molti esperti considerano propedeutico a qualsiasi intervento concreto.

Le critiche delle organizzazioni ambientaliste

Le reazioni del mondo ambientalista non si sono fatte attendere. Le organizzazioni che si occupano di clima hanno criticato apertamente il rinvio, mettendo in discussione la credibilità climatica dell’Unione europea. L’argomento centrale è che posticipare il monitoraggio delle emissioni di metano al 2031 indebolisce la capacità dell’UE di rispettare i propri impegni internazionali e di dimostrare che la transizione energetica procede secondo i piani dichiarati.

Il punto non è solo tecnico. Senza dati affidabili e aggiornati sulle emissioni di metano dai combustibili fossili, diventa difficile valutare l’effettivo progresso verso gli obiettivi climatici europei. E senza quella valutazione, diventa altrettanto difficile per i cittadini, per i mercati e per i partner internazionali giudicare se l’Europa stia davvero mantenendo le promesse fatte in sede di accordi globali sul clima.

Le critiche puntano anche su un aspetto di coerenza interna: da un lato l’UE si presenta come leader globale nella lotta al cambiamento climatico, dall’altro approva rinvii su strumenti considerati basilari per la misurazione delle emissioni. Questa contraddizione, secondo le voci critiche, rischia di minare la posizione negoziale europea nei consessi internazionali.

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Cosa cambia concretamente con il rinvio al 2031

Per il momento, il voto del Parlamento europeo rappresenta una posizione che dovrà comunque confrontarsi con le altre istituzioni europee nel processo legislativo. Non si tratta quindi di una norma già in vigore, ma di un segnale politico preciso sulla direzione che una parte del Parlamento intende seguire.

Dal punto di vista pratico, un rinvio degli obblighi di monitoraggio delle emissioni di metano al 2031 significa che le imprese del settore dei combustibili fossili avranno più tempo prima di dover fornire dati sistematici e verificabili sulle proprie emissioni. Questo non implica automaticamente che le emissioni aumenteranno, ma riduce la pressione normativa a breve termine e allontana il momento in cui i dati diventeranno strumento di accountability pubblica.

Per chi segue le politiche climatiche europee, la questione delle emissioni di metano dal settore fossile è tutt’altro che marginale. Il metano fuoriesce durante le operazioni di estrazione, nei gasdotti, nei terminali di rigassificazione. Quantificarlo con precisione è la precondizione per stabilire se le strategie di approvvigionamento adottate dall’Europa negli ultimi anni abbiano un bilancio emissivo compatibile con gli obiettivi di lungo periodo.

Il voto di ottobre 2026 apre ora una fase di negoziazione inter-istituzionale. Come andrà a finire dipenderà anche dalla pressione che le organizzazioni ambientaliste, i governi nazionali e l’opinione pubblica sapranno esercitare nelle prossime settimane. La questione delle emissioni di metano al 2031 è destinata a restare al centro del dibattito europeo sulla credibilità della transizione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.