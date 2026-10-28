Le batterie intercambiabili di CATL: come la Cina punta a superare il diesel nei trasporti pesanti

Cambiare la batteria di un camion elettrico come si fa con un serbatoio del carburante: è questa l’idea alla base del sistema presentato da CATL il 20 ottobre 2026 a Pechino. Il colosso cinese dei componenti per veicoli elettrici — Contemporary Amperex Technology Co. Limited — ha svelato una soluzione a doppia batteria pensata per il trasporto pesante, un settore dove i limiti di autonomia e i lunghi tempi di ricarica hanno finora frenato la transizione dall’elettrico al diesel. La proposta di CATL sulle batterie swap per camion elettrici punta a rendere questa transizione concretamente praticabile, almeno in Cina, nel giro di pochi anni.

Come funziona il sistema a doppia batteria

Il cuore della soluzione annunciata da CATL è un’architettura ibrida: non una batteria singola, ma due elementi distinti con ruoli diversi. La batteria principale — quella intercambiabile — ha una capacità di 432 o 513 kWh ed è montata sul telaio del veicolo in modo da poter essere sostituita fisicamente presso le stazioni di swap. Accanto a questa, ogni camion dispone di una seconda batteria, installata in modo permanente, con capacità di 77 kWh, che funge da estensore di autonomia (range extender) e garantisce al veicolo una riserva di energia anche durante il cambio della batteria principale.

Questo schema risolve un problema pratico che i soli sistemi di swap tradizionali non affrontano: il veicolo non rimane mai completamente privo di alimentazione durante l’operazione, e il camion può continuare a operare in modo fluido anche in attesa di raggiungere una stazione. La batteria intercambiabile viene sostituita presso le stazioni QIJI, il brand di rete swap legato all’ecosistema che CATL sta costruendo.

Una rete di stazioni da costruire rapidamente

La tecnologia da sola non basta: serve un’infrastruttura capillare. CATL ha comunicato obiettivi precisi. Entro la fine del 2026, l’azienda punta a installare 900 stazioni di swap dedicate ai camion pesanti in Cina. L’obiettivo sale a 2.000 stazioni entro il 2027, con un traguardo di lungo periodo fissato a 10.000 stazioni. Si tratta di numeri ambiziosi che richiedono investimenti significativi e coordinamento con gli operatori logistici.

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Per accelerare questo percorso, CATL ha già mosso una mossa strategica rilevante: l’acquisizione di una quota di poco inferiore al 25 per cento in Qiyuan Green Power, attualmente il maggiore operatore cinese di stazioni di swap per veicoli pesanti. Questa partecipazione trasforma CATL da semplice fornitore di celle a protagonista diretto dell’infrastruttura, con un controllo diretto su una parte della rete già esistente.

I contratti già firmati: SF Holding e China Postal Express

Il segnale più concreto della direzione intrapresa viene dagli ordini già acquisiti. CATL ha annunciato contratti per i prodotti swap che coprono 13.000 unità, siglati con grandi operatori della logistica cinese, tra cui SF Holding Co. e China Postal Express & Logistics Co. — due dei principali attori del settore delle spedizioni in Cina. Non si tratta di intenzioni di acquisto o memorandum d’intesa: sono ordini che indicano una domanda concreta e già strutturata per questa tecnologia.

Il fatto che aziende di questa scala abbiano già impegnato risorse su un sistema ancora in fase di espansione infrastrutturale dice qualcosa sull’aspettativa che il mercato cinese ripone nel modello swap per i veicoli pesanti. Per questi operatori, la gestione delle flotte su lunghe distanze richiede soluzioni che abbattano i tempi morti: la ricarica rapida di una batteria da 400-500 kWh richiede comunque decine di minuti anche con colonnine ad alta potenza, mentre lo swap fisico della batteria può avvenire in tempi molto più brevi.

Batterie swap per camion elettrici: i limiti ancora aperti

Il modello swap non è privo di complessità. Richiede una standardizzazione delle dimensioni e dei connettori delle batterie tra diversi produttori e modelli di veicolo, un processo che in Europa ha già dimostrato quanto sia difficile raggiungere accordi su scala industriale. In Cina, dove CATL ha un peso di mercato molto maggiore e il governo può orientare le scelte industriali con più forza, questa standardizzazione è più realistica, ma non automatica.

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C’è anche la questione della proprietà delle batterie. Nel modello swap, le celle non appartengono tipicamente al proprietario del camion ma all’operatore della rete: il veicolo “affitta” la capacità energetica. Questo cambia la struttura dei costi e introduce dipendenze contrattuali che non esistono con la ricarica diretta. Per le flotte di grandi dimensioni — come quelle di SF Holding — il modello può essere vantaggioso perché trasforma un costo fisso (l’acquisto della batteria) in un costo variabile legato all’utilizzo. Per operatori più piccoli, la valutazione è meno immediata.

Sul piano delle emissioni nel ciclo di vita, lo swap non cambia la fonte dell’energia: un camion che si rifornisce con batterie caricate da una rete elettrica alimentata prevalentemente da carbone ha un bilancio ambientale molto diverso da uno che opera in un contesto con alta penetrazione di rinnovabili. In Cina, dove il mix elettrico è ancora fortemente dipendente dal carbone — anche se in rapida evoluzione — questo fattore rimane rilevante per valutare il reale impatto ambientale della transizione al trasporto pesante elettrico.

Perché questa mossa di CATL conta anche fuori dalla Cina

CATL è il maggiore produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici e fornisce celle a costruttori europei, americani e asiatici. Le sue scelte tecnologiche tendono a diventare riferimenti di settore. Il fatto che stia investendo in modo così deciso nel modello swap per il trasporto pesante — acquisendo quote in operatori di rete, firmando contratti con grandi clienti e annunciando obiettivi infrastrutturali precisi — suggerisce che questa architettura verrà probabilmente proposta anche in altri mercati, adattata alle normative locali.

Per l’Europa, dove il trasporto su strada è responsabile di una quota significativa delle emissioni di CO₂, il dibattito su come elettrificare i camion pesanti è ancora aperto. La ricarica diretta ad alta potenza è la soluzione prevalentemente esplorata, ma i tempi tecnici e i costi infrastrutturali sono ancora un ostacolo. L’approccio di CATL — documentato da Bloomberg, Electrive ed EV Infrastructure News nelle ore successive all’annuncio del 20 ottobre — offre un caso concreto da analizzare, con dati reali su capacità, ordini e piani di espansione. Che il modello sia esportabile dipenderà molto dalla volontà dei costruttori europei di adottare standard comuni per le batterie intercambiabili: un percorso che, per ora, non ha ancora trovato una spinta decisiva.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.