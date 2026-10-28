Auto elettriche sotto i 15mila euro: Stellantis sfida il mercato con Citroën e Fiat

Al Salone di Parigi 2026, Stellantis ha cambiato le coordinate del mercato elettrico europeo con un annuncio preciso: una piattaforma condivisa, chiamata E-Car, pensata per portare le auto elettriche sotto i 15.000 euro nelle concessionarie europee. Non è uno slogan, ma un prezzo di listino dichiarato per la nuova Citroën 2CV elettrica — e un segnale chiaro a tutti i concorrenti, dai produttori europei ai costruttori cinesi che da anni puntano sulla fascia bassa del mercato.

La piattaforma E-Car: un’architettura per abbattere il prezzo d’accesso

La logica industriale dietro la strategia di Stellantis è quella classica delle piattaforme condivise: sviluppare un’architettura tecnica comune su cui costruire più modelli, distribuendo i costi di ricerca e sviluppo su volumi più elevati. La piattaforma E-Car, presentata ufficialmente al Salone di Parigi nell’ottobre 2026, è progettata esattamente per questo scopo.

Al momento del lancio, Stellantis ha affiancato alla piattaforma nove concept vehicle, mostrando la versatilità dell’architettura e la molteplicità di direzioni stilistiche e funzionali che può supportare. Non si tratta dunque di un prodotto singolo, ma di un ecosistema progettuale che il gruppo intende declinare su più marchi e più mercati.

Il risultato più concreto e già nominato è la nuova Citroën 2CV elettrica, con un prezzo obiettivo fissato a 15.000 euro. Un valore che, nel panorama attuale delle auto elettriche in Europa, rappresenta ancora un traguardo difficile da raggiungere per la maggior parte dei costruttori.

Perché 15.000 euro sono diventati il riferimento del mercato europeo

Fino a qualche anno fa, parlare di auto elettriche sotto i 15.000 euro in Europa significava riferirsi quasi esclusivamente a quadricicli leggeri o microcar con autonomia limitata e prestazioni ridotte — veicoli che difficilmente potevano sostituire un’auto tradizionale nell’uso quotidiano. Il mercato delle city car elettriche vere e proprie si fermava spesso sopra i 20.000 euro, rendendo la transizione energetica nei trasporti una questione prevalentemente da ceto medio-alto.

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Questa soglia ha acquisito un peso simbolico e competitivo preciso: è il punto al di sotto del quale un’auto elettrica comincia a essere accessibile per una fascia più ampia di acquirenti europei, senza necessariamente dipendere da incentivi statali elevati. Stellantis ha dichiarato apertamente di voler fissare proprio qui il nuovo punto di riferimento per la concorrenza, trasformando il prezzo in uno strumento strategico oltre che commerciale.

In questo scenario, la pressione competitiva non arriva solo dai costruttori europei tradizionali. Geely e altri produttori cinesi sono già attivi nella fascia bassa del mercato elettrico, con modelli che in alcuni casi riescono a stare sotto questa soglia grazie a economie di scala e costi produttivi differenti. La risposta di Stellantis con la piattaforma E-Car è anche una risposta a questa pressione, cercando di dimostrare che un’auto elettrica economica può essere progettata e — almeno in parte — realizzata in Europa.

La nuova 2CV e il peso di un’icona nel mercato di oggi

La scelta di Citroën di riportare in vita il nome 2CV non è casuale. La Deux Chevaux originale, prodotta dal 1948 al 1990, era nata con un obiettivo preciso: motorizzare la Francia rurale con un veicolo economico, affidabile e riparabile. Un’auto per tutti, in un’epoca in cui l’automobile era ancora un privilegio.

Oggi il contesto è diverso, ma la logica è per certi versi simile: rendere accessibile una tecnologia — quella elettrica — che rischia di rimanere appannaggio di chi può permettersi di spendere cifre importanti. Usare il nome 2CV significa caricare il modello di un’identità culturale forte, che in Francia e in molti paesi europei ha ancora una risonanza emotiva significativa. È una scelta di marketing, ma anche una dichiarazione di intenti sul posizionamento del prodotto.

Il prezzo di 15.000 euro per la nuova 2CV elettrica è quello comunicato da Stellantis al momento della presentazione della piattaforma. Come per ogni concept o modello in fase di sviluppo, il prezzo finale al lancio commerciale potrà variare in funzione delle specifiche definitive, dei mercati di destinazione e delle politiche fiscali locali.

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Fiat nel segmento elettrico accessibile: un modello in arrivo

Accanto a Citroën, anche Fiat sta lavorando a un veicolo elettrico nella fascia di prezzo più accessibile, sviluppato sulla stessa architettura E-Car. I dettagli sul modello — nome commerciale, specifiche tecniche, data di lancio — non sono stati ancora confermati ufficialmente da Stellantis, che ha preferito comunicare la strategia di piattaforma senza anticipare i singoli prodotti nel dettaglio.

Quello che è chiaro è l’intenzione del gruppo di utilizzare più marchi per coprire segmenti diversi dello stesso mercato: Citroën con la sua identità francese e popolare, Fiat con il posizionamento italiano e la tradizione nelle city car. Una struttura che ricorda il modo in cui il gruppo ha già gestito altri segmenti, declinando la stessa base tecnica su prodotti con caratteri stilistici e di marca distinti.

Per chi segue il mercato delle auto elettriche in Europa secondo i dati IEA, il segmento delle vetture compatte e delle city car rappresenta ancora una delle aree con la penetrazione elettrica più bassa, proprio per via dei prezzi. È qui che si concentra la sfida più difficile — e potenzialmente più importante — della transizione verso la mobilità a emissioni zero.

Quanto pesa davvero il prezzo nella scelta di un’auto elettrica

Il prezzo d’acquisto è solo uno degli elementi che determina la convenienza di un’auto elettrica rispetto a una tradizionale. I costi di esercizio — ricarica, manutenzione, assicurazione — tendono a essere più bassi per i veicoli a batteria, ma il divario iniziale di prezzo rimane il principale ostacolo all’acquisto per molti consumatori europei.

Le auto elettriche sotto i 15.000 euro potrebbero cambiare questa equazione in modo significativo, soprattutto per chi percorre distanze urbane contenute e non ha necessità di un’autonomia elevata. Una city car elettrica a questo prezzo, senza incentivi, si avvicinerebbe al costo di molte utilitarie a benzina di nuova generazione, eliminando uno degli argomenti più usati contro l’adozione dell’elettrico.

Resta da vedere se Stellantis riuscirà a mantenere la soglia dei 15.000 euro nelle versioni di serie, con le specifiche tecniche — batteria, autonomia, dotazioni di sicurezza — necessarie per rispettare le normative europee e soddisfare le aspettative degli acquirenti. La presentazione al Salone di Parigi 2026 ha stabilito l’obiettivo; i prossimi mesi diranno quanto è realistico raggiungerlo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.