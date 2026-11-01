Stoccaggi di gas europei al 72%: le riserve basteranno per l’inverno?

Il 3 ottobre 2026 i serbatoi europei di gas naturale si trovavano al 72,4% della capacità, il livello più basso registrato in questo periodo dell’anno da diversi anni. Con l’inverno alle porte, la domanda è immediata: gli stoccaggi gas europa inverno riusciranno a coprire il fabbisogno della stagione fredda, oppure ci sono rischi concreti di deficit? La risposta, come spesso accade in questi scenari, dipende da variabili che nessuno può controllare del tutto — prima fra tutte la temperatura.

Un punto di partenza più basso del solito

Per capire la portata della situazione, serve un po’ di contesto. Ogni anno l’Europa riempie i propri stoccaggi sotterranei di gas durante i mesi primaverili ed estivi, quando la domanda è più bassa, per poi attingere a quelle riserve tra ottobre e marzo. L’obiettivo è arrivare all’inizio della stagione invernale con i serbatoi il più pieni possibile, così da ridurre la dipendenza dalle forniture in tempo reale.

Negli anni precedenti, i livelli di riempimento a inizio ottobre si erano mantenuti significativamente più alti. Un valore intorno al 72% non è tecnicamente una soglia di emergenza, ma rappresenta un margine di sicurezza ridotto rispetto a quello a cui l’Europa si era abituata dopo la crisi energetica del 2022. Allora, la corsa agli stoccaggi era stata una priorità politica assoluta; oggi, quella spinta si è in parte allentata, e il risultato si vede nei numeri.

Cosa succede con un inverno rigido

Il nodo centrale è la variabile climatica. Con temperature nella media o superiori alla media, le riserve attuali potrebbero essere sufficienti a coprire la domanda invernale senza particolari tensioni. Ma in caso di inverno rigido e prolungato, le proiezioni diventano più preoccupanti: secondo le analisi circolate nei primi giorni di ottobre, l’Europa rischierebbe un deficit fino al 15% rispetto al fabbisogno previsto.

Un deficit del 15% non significa necessariamente blackout o interruzioni di fornitura, ma implica la necessità di attivare misure straordinarie: acquisti accelerati sul mercato spot, attivazione di forniture di emergenza, e soprattutto demand response, cioè riduzione della domanda. Le stime indicano che potrebbe rendersi necessario un taglio dei consumi del 7% rispetto ai livelli abituali.

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Per fare un paragone concreto: un taglio del 7% dei consumi di gas a livello europeo equivale a intervenire su riscaldamento industriale, centrali termoelettriche e, in misura minore, sui consumi domestici. Non è uno scenario catastrofico, ma richiede coordinamento tra governi, gestori di rete e industria.

Il ruolo dell’Italia nel quadro europeo

L’Italia occupa una posizione rilevante in questo contesto: con il 18% della capacità di stoccaggio dell’Unione Europea, è uno dei principali paesi detentori di riserve di gas sul continente. Questo significa che le scelte italiane — sia in termini di riempimento degli stoccaggi sia di gestione dei consumi — hanno un peso che va oltre i confini nazionali.

La posizione geografica dell’Italia, con accesso ai terminali di rigassificazione e alle infrastrutture di importazione dal Nord Africa e dal Mar Caspio, la rende anche un punto di transito strategico per i flussi di gas verso il resto d’Europa. In un inverno difficile, questa infrastruttura potrebbe essere chiamata a lavorare a piena capacità.

Perché gli stoccaggi sono più bassi rispetto agli anni scorsi

Le ragioni di questo livello di riempimento più contenuto sono diverse e si sovrappongono. Da un lato, i prezzi del gas durante i mesi estivi del 2026 sono stati relativamente elevati, rendendo meno conveniente acquistare grandi quantità di gas per lo stoccaggio. Dall’altro, alcune forniture hanno subito rallentamenti legati a fattori geopolitici e logistici che hanno ridotto la disponibilità sul mercato europeo.

C’è poi un elemento strutturale: dopo il picco di attenzione del 2022-2023, la pressione politica a mantenere stoccaggi molto elevati si è ridotta. I governi e le aziende energetiche hanno in parte allentato la guardia, contando su mercati internazionali del liquefied natural gas più accessibili e su una domanda industriale che in molti paesi europei rimane compressa rispetto ai livelli pre-crisi.

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Cosa può fare concretamente l’Europa — e cosa può fare chi usa il gas

A livello istituzionale, la Commissione europea dispone di strumenti di coordinamento che possono essere attivati in caso di emergenza: dal meccanismo di solidarietà tra Stati membri alla possibilità di chiedere riduzioni volontarie dei consumi. Questi meccanismi sono stati rodati durante la crisi del 2022 e, pur con i loro limiti, hanno dimostrato di poter funzionare. Per approfondire i dati aggiornati sugli stoccaggi europei è possibile consultare la piattaforma AGSI+ di Gas Infrastructure Europe, che pubblica i livelli di riempimento in tempo reale per ogni Stato membro.

Sul piano pratico, un taglio del 7% dei consumi non richiede necessariamente misure draconiane. Significa, per esempio, abbassare di un grado la temperatura di riscaldamento negli edifici pubblici e privati, ottimizzare i processi industriali ad alta intensità energetica, e anticipare o posticipare alcune operazioni che richiedono grandi quantità di calore. Misure già sperimentate, con risultati apprezzabili, nei mesi più difficili degli ultimi anni.

Per le famiglie, l’impatto diretto dipenderà molto dalle politiche nazionali: è improbabile che si arrivi a razionamenti delle forniture domestiche, ma un inverno rigido potrebbe tradursi in prezzi più alti sul mercato e, di conseguenza, in bollette più elevate rispetto alle previsioni attuali.

Incertezza non significa emergenza

Vale la pena distinguere tra rischio e certezza. Il livello di stoccaggio al 72% non garantisce una stagione invernale senza problemi, ma non la rende nemmeno inevitabilmente critica. Molto dipenderà dall’andamento delle temperature nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, dalla capacità di importazione in tempo reale e dalla risposta della domanda industriale.

Quello che i dati di ottobre 2026 indicano con chiarezza è che il margine di sicurezza è più stretto del solito. Non è un segnale da ignorare, ma nemmeno da trasformare in allarme generalizzato. La gestione degli stoccaggi gas in Europa per l’inverno è un esercizio di equilibrio tra mercato, geopolitica e clima — e quest’anno quell’equilibrio è semplicemente più delicato da mantenere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.