Piano correttivo per il clima: l’Italia tra i nove Paesi UE sotto pressione

Le emissioni nette dell’Unione Europea sono scese dell’1,6% nel 2025, portando il totale complessivo al 39% al di sotto dei livelli del 1990. Un risultato che, letto in isolamento, potrebbe sembrare incoraggiante. Il problema è che la media europea nasconde andamenti molto diversi tra i singoli Stati membri — e l’Italia è tra quelli che nel 2025 hanno registrato un aumento delle emissioni, tanto da rientrare nel gruppo di nove Paesi a cui la Commissione europea chiederà di presentare un piano correttivo climatico. Per l’Italia, questa non è una semplice formalità burocratica: è il segnale che la traiettoria attuale non è compatibile con gli obiettivi climatici europei.

Cosa dice il Climate Action Progress Report 2026

Il Climate Action Progress Report 2026, pubblicato dalla Commissione europea nel corso di quest’anno, analizza i dati sulle emissioni dei ventisette Stati membri nel 2025 e valuta la distanza rispetto agli obiettivi fissati dalla normativa climatica europea. Non si tratta di un documento di indirizzo politico generico: è una verifica puntuale dello stato di avanzamento degli impegni assunti nell’ambito del Fit for 55 e del più ampio quadro del Green Deal europeo.

A livello aggregato, i segnali sono parzialmente positivi. La capacità installata di eolico e solare ha raggiunto 611 GW, un nuovo record. Le immatricolazioni di auto completamente elettriche hanno toccato 1,9 milioni di unità, pari a circa una nuova auto su sei. I ricavi del sistema europeo di scambio delle emissioni (EU ETS) hanno raggiunto 43,2 miliardi di euro, di cui 23,9 miliardi distribuiti direttamente agli Stati membri — risorse che in teoria dovrebbero finanziare la transizione energetica.

Eppure, dietro questi numeri, la Commissione ha individuato un gruppo di Paesi — nove in totale, tra cui Germania, Italia e Irlanda — che non stanno riducendo le emissioni nei settori non coperti dall’ETS (come trasporti su strada, edilizia, agricoltura e piccola industria) al ritmo necessario per rispettare gli obiettivi del Regolamento sulla condivisione degli sforzi (Effort Sharing Regulation).

Perché l’Italia si trova in questa situazione

Nel 2025, le emissioni italiane sono aumentate di circa 9 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente rispetto all’anno precedente. Un incremento che inverte una tendenza alla riduzione che aveva caratterizzato gli anni precedenti e che coloca l’Italia in controtendenza rispetto alla media europea.

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Le ragioni di questo aumento non sono ancora state analizzate in modo definitivo, ma alcune dinamiche strutturali dell’economia italiana aiutano a capire il contesto. Il settore dei trasporti rimane fortemente dipendente dal veicolo privato a combustione interna, con un’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici ancora distribuita in modo disomogeneo sul territorio. Il parco edilizio italiano è tra i più energivori d’Europa, con milioni di edifici costruiti prima delle normative sull’efficienza energetica. E il settore agricolo, pur non essendo il principale responsabile, contribuisce con emissioni difficili da ridurre nel breve periodo.

A questo si aggiunge un elemento di governance: l’Italia ha storicamente mostrato difficoltà nell’attuazione rapida delle politiche climatiche, con piani nazionali spesso approvati in ritardo rispetto alle scadenze europee e misure di incentivazione che hanno subito revisioni frequenti, creando incertezza per famiglie e imprese.

Cosa comporta il piano correttivo climatico per l’Italia

La richiesta di presentare un piano correttivo climatico non è una sanzione, almeno non nell’immediato. Si tratta di un meccanismo previsto dal quadro normativo europeo: quando uno Stato membro risulta significativamente distante dal percorso di riduzione delle emissioni previsto, la Commissione può richiedere la presentazione di misure aggiuntive e vincolanti per colmare il divario.

In pratica, l’Italia dovrà identificare e formalizzare una serie di interventi concreti — con tempi, risorse e responsabilità chiare — che dimostrino come intende rientrare nella traiettoria prevista. Questi piani vengono poi valutati dalla Commissione, che può chiedere modifiche o integrazioni.

Il rischio, in caso di mancato rispetto degli obiettivi nel lungo periodo, è quello di dover acquistare quote di riduzione delle emissioni da altri Stati membri che hanno superato i propri target — un meccanismo costoso che ricade indirettamente sui contribuenti. La versione integrale del Climate Action Progress Report 2026 fornisce il dettaglio metodologico e i dati per ciascuno Stato membro.

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Il paradosso delle risorse disponibili

Uno degli aspetti più rilevanti del rapporto riguarda le risorse finanziarie. I ricavi dell’ETS distribuiti all’Italia — come agli altri Stati membri — dovrebbero per definizione essere destinati a politiche climatiche e di transizione energetica. Ma la capacità di tradurre queste risorse in misure efficaci e tempestive varia enormemente da Paese a Paese.

Il fatto che l’Italia abbia contemporaneamente accesso a fondi ETS, finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e incentivi europei per la transizione energetica, eppure registri un aumento delle emissioni, solleva domande legittime sull’efficacia della spesa e sulla coerenza delle politiche adottate. Non è un problema di mancanza di risorse, almeno non solo: è anche una questione di priorità, di tempi di attuazione e di capacità amministrativa.

Il contesto europeo più ampio

L’Italia non è l’unica a trovarsi in questa posizione. Tra i nove Paesi chiamati a presentare un piano correttivo figura anche la Germania, la prima economia europea, il che dimostra che il problema non è esclusivamente italiano né legato a fragilità strutturali specifiche. Anche Paesi con sistemi industriali avanzati e politiche climatiche ambiziose sulla carta stanno faticando a mantenere il passo nei settori non ETS.

Questo suggerisce che il problema abbia anche una dimensione sistemica: i settori coperti dall’ETS — principalmente l’industria pesante e la produzione di energia — stanno riducendo le emissioni più rapidamente, trainati dal prezzo del carbonio. I settori non ETS, dove le leve politiche sono più complesse e i comportamenti individuali contano di più, avanzano molto più lentamente in quasi tutti i Paesi europei.

Il record di capacità rinnovabile installata e le immatricolazioni di auto elettriche in crescita sono segnali reali di cambiamento, ma non ancora sufficienti a compensare le emissioni dei settori più difficili da decarbonizzare. Il Climate Action Progress Report 2026 è, in fondo, la fotografia di questo squilibrio: l’Europa avanza, ma non abbastanza in fretta e non in modo uniforme — e l’Italia, in questo momento, è tra i Paesi che devono fare di più.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.