Reti elettriche italiane: 21.000 km di nuove infrastrutture nel 2025, investimenti da 156 miliardi

Oltre 21.000 chilometri di nuove reti elettriche installate in un solo anno: è il dato che emerge dall’attività delle utility associate a UNEZA nel 2025, un risultato che segna una crescita del 50% rispetto all’anno precedente. Per capire cosa significhi concretamente questo numero, basti pensare che è una distanza superiore alla metà della circonferenza terrestre. Le reti elettriche italiane stanno attraversando una fase di espansione senza precedenti nella storia recente del settore, spinta dalla necessità di integrare una quota crescente di energia da fonti rinnovabili e di rendere il sistema più flessibile, resiliente e distribuito.

Perché il 2025 ha segnato un’accelerazione così netta

La crescita del 50% rispetto al 2024 non è un caso isolato né un rimbalzo statistico. Riflette una pressione strutturale che si accumula da anni: l’Italia ha aumentato in modo significativo la capacità installata da fotovoltaico ed eolico, ma la rete di distribuzione e trasmissione è rimasta a lungo un collo di bottiglia. Nuovi impianti rinnovabili autorizzati e costruiti non riescono a immettere tutta l’energia prodotta se le infrastrutture di connessione non tengono il passo.

Il risultato è che una parte dell’energia prodotta da fonti pulite viene curtailment, cioè tagliata e sprecata, non per mancanza di domanda ma per mancanza di capacità di trasporto. Questo meccanismo, ben documentato da operatori come Terna nelle sue analisi sul dispacciamento, rende evidente perché investire nelle reti non sia un’opzione accessoria ma una condizione necessaria per qualsiasi politica energetica seria.

Le utility di UNEZA hanno risposto a questa pressione con un ritmo di installazione che non ha precedenti recenti. I 21.000 km di nuove reti nel 2025 riguardano sia linee di distribuzione a media e bassa tensione — quelle che arrivano nelle case e nelle imprese — sia infrastrutture di connessione per impianti di generazione distribuita.

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Cosa significa 156 miliardi di euro di investimenti

Il titolo del piano associa a questa espansione una cifra di investimento annuale superiore ai 156 miliardi di euro. È una cifra che, se confermata nella sua interezza, collocherebbe il settore elettrico italiano tra i comparti infrastrutturali con i volumi di spesa più elevati d’Europa. Vale però la pena di essere precisi: questa cifra è riferita all’aggregato delle utility aderenti a UNEZA e comprende non solo le reti in senso stretto ma, secondo quanto indicato nel contesto del piano, anche gli investimenti in rinnovabili e sistemi di stoccaggio.

È una distinzione importante. Reti, generazione e accumulo sono tre voci distinte nei bilanci aziendali e nei piani regolatori. Sommarle in un unico dato aggregato restituisce la dimensione complessiva dell’impegno del settore, ma non permette di capire quanta parte vada alla rete fisica — quella che determina la capacità di connessione — e quanta agli impianti di produzione o alle batterie. Per chi segue le politiche energetiche, questa disaggregazione è rilevante perché le reti sono soggette a regolazione tariffaria da parte di ARERA, mentre generazione e stoccaggio operano in un contesto di mercato parzialmente diverso.

Le reti elettriche italiane nel contesto europeo

L’Italia non è sola in questa corsa alle infrastrutture. Tutta l’Europa sta affrontando lo stesso nodo: la transizione energetica richiede reti più estese, più intelligenti e più capaci di gestire flussi bidirezionali di energia. I sistemi tradizionali erano progettati per portare l’elettricità da grandi centrali verso i consumatori finali. Oggi devono gestire anche il flusso inverso — dall’impianto fotovoltaico sul tetto di un’abitazione verso la rete — e integrare la variabilità della produzione eolica e solare.

L’Agenzia dell’Unione Europea per la Cooperazione dei Regolatori dell’Energia (ACER) ha più volte segnalato come il ritardo nelle infrastrutture di rete rappresenti uno dei principali ostacoli al raggiungimento degli obiettivi climatici europei. Non è un problema di tecnologia disponibile, ma di velocità di autorizzazione, di accesso ai capitali e di coordinamento tra operatori nazionali.

Su questo fronte, il dato di UNEZA per il 2025 suggerisce che almeno una parte del sistema italiano stia riuscendo ad accelerare. Rimane aperta la questione di quanto questo ritmo possa essere sostenuto negli anni successivi, anche in funzione dei tempi autorizzativi — storicamente uno dei punti critici nel nostro Paese — e della disponibilità di manodopera specializzata per cantieri di questa dimensione.

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Distribuzione, trasmissione e la sfida dello stoccaggio

Non tutte le reti hanno lo stesso ruolo. La rete di trasmissione nazionale, gestita da Terna, trasporta l’energia ad alta tensione su grandi distanze. Le reti di distribuzione, gestite da decine di operatori locali e regionali — molti dei quali aderenti a UNEZA — portano l’elettricità fino all’utente finale. L’espansione dei 21.000 km riguarda prevalentemente questo secondo livello, quello più capillare e più direttamente coinvolto nell’integrazione della generazione distribuita.

Il tema dello stoccaggio si intreccia con quello delle reti in modo sempre più stretto. Le batterie, sia quelle di grande scala installate vicino agli impianti rinnovabili sia quelle domestiche abbinate ai pannelli fotovoltaici, riducono la pressione sulla rete nelle ore di picco di produzione e consentono di spostare energia nei momenti di maggiore domanda. Ma anche i sistemi di accumulo richiedono connessioni adeguate per funzionare efficacemente all’interno del sistema elettrico complessivo.

Questo significa che l’espansione delle reti e lo sviluppo dello stoccaggio non sono due linee parallele ma due processi che si condizionano a vicenda. Una rete più estesa e più intelligente valorizza meglio le batterie; un sistema di accumulo diffuso riduce i picchi che la rete deve gestire. Il piano delle utility UNEZA, almeno nella sua descrizione aggregata, sembra tenere conto di questa interdipendenza.

Cosa cambia per cittadini e imprese

Per chi non lavora nel settore energetico, questi numeri possono sembrare distanti dalla vita quotidiana. In realtà le implicazioni sono concrete. Una rete più estesa e aggiornata significa, in primo luogo, meno interruzioni di corrente e una qualità del servizio più stabile. Significa anche la possibilità, per un numero crescente di famiglie e imprese, di connettere impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo senza lunghe attese o rifiuti tecnici da parte del distributore locale.

Significa, più in generale, che la promessa della transizione energetica — produrre energia pulita e distribuirla in modo efficiente — diventa realizzabile solo se l’infrastruttura sottostante regge. I 21.000 km del 2025 sono un segnale che qualcosa si muove, ma la distanza da coprire rimane considerevole, e la continuità di questo ritmo nei prossimi anni sarà il vero banco di prova per le reti elettriche italiane.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.