Camion elettrici, DAF e Iveco accelerano la transizione ma il settore rimane frammentato

DAF e Iveco presentano le loro strategie sui camion elettrici pesanti con modelli innovativi, ma il settore resta frammentato tra elettrico puro e soluzioni alternative.

Il trasporto merci su strada è responsabile di una quota significativa delle emissioni di CO₂ nel settore dei trasporti europeo, e proprio per questo la transizione verso i camion elettrici pesanti è diventata uno dei cantieri più osservati dell’industria automobilistica. Non si tratta di un percorso lineare: accanto a modelli già in commercio con prezzi nell’ordine dei 250-300 mila euro, il settore sconta infrastrutture ancora insufficienti, autonomie che variano molto in base al carico, e una frammentazione di strategie tra i diversi costruttori che rende difficile tracciare un quadro unitario.

DAF punta sull’elettrico con configurazioni modulari

DAF, costruttore olandese con una lunga tradizione nel trasporto pesante europeo, ha sviluppato una gamma elettrica articolata attorno ai modelli XD e XF Electric. Una delle caratteristiche tecniche più rilevanti di entrambi è la possibilità di montare fino a cinque pacchi batteria, il che consente di adattare l’autonomia alle esigenze della missione: meno batterie per distribuzioni urbane e regionali, configurazione massima per percorsi interurbani più impegnativi.

Il DAF XF Electric è un veicolo da 44 tonnellate — che può arrivare a 46 tonnellate con le deroghe europee previste per i mezzi a zero emissioni — e ha un prezzo di listino indicativo di circa 260.000 euro. È un dato che chiarisce subito il nodo centrale della questione: un camion diesel equivalente costa spesso meno della metà. Il differenziale di prezzo rimane il principale ostacolo all’adozione su larga scala, almeno finché non si considera il costo totale di proprietà su più anni, che può risultare più favorevole all’elettrico grazie ai minori costi di carburante e, in parte, di manutenzione.

DAF ha anche investito in sistemi di connettività e monitoraggio da remoto dei propri veicoli elettrici, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione della flotta e anticipare eventuali interventi tecnici. Questa direzione — comune a diversi costruttori — riflette la consapevolezza che un camion fermo per un guasto ha costi molto più alti di un’auto privata, e che quindi l’affidabilità operativa è un fattore competitivo primario.

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Iveco e la questione della neutralità tecnologica

Un approccio diverso, almeno nella comunicazione pubblica, è quello di Iveco, che non ha scelto di puntare esclusivamente sull’elettrico. Il costruttore ha sviluppato una strategia che include anche il biometano come vettore energetico alternativo, sostenendo che la transizione del trasporto pesante non possa essere monolitica. L’argomento non è privo di fondamento: per alcune categorie di utilizzo — percorsi lunghi, zone con scarsa infrastruttura di ricarica, flotte che operano in cicli continui — il gas rinnovabile può offrire oggi una soluzione più praticabile dell’elettrico puro.

Il modello Iveco S-eWay Artic rappresenta la punta di diamante della gamma elettrica del costruttore, con un’autonomia dichiarata di 600 km. È un valore che, se confermato nelle condizioni operative reali, collocherebbe questo veicolo tra i più competitivi del segmento. Va però ricordato che l’autonomia dichiarata è misurata in condizioni standardizzate: il peso effettivo del carico, le condizioni climatiche, il profilo altimetrico del percorso e l’uso del riscaldamento o del condizionamento possono ridurla in modo significativo.

La posizione di Iveco rispecchia un dibattito più ampio all’interno del settore: la neutralità tecnologica è una scelta strategica legittima o un modo per rimandare impegni più netti sull’elettrificazione? Non esiste una risposta univoca, ma è utile distinguere tra la neutralità come posizione di principio e la neutralità come risposta pragmatica a un’infrastruttura di ricarica che, in molte aree d’Europa, non è ancora adeguata al trasporto pesante professionale.

Il mercato europeo: crescita reale, ma con molte ombre

I dati di settore, tra cui quelli elaborati da ANFIA, confermano una crescita nell’elettrificazione di camion e autobus nel trasporto merci e passeggeri. La tendenza è reale, ma va letta con cautela: i numeri assoluti restano ancora modesti rispetto al parco circolante totale, che in Europa conta milioni di veicoli pesanti diesel.

Le ragioni di questa lentezza sono strutturali. Primo: il prezzo d’acquisto elevato, già citato nel caso del DAF XF Electric. Secondo: la rete di ricarica ad alta potenza per veicoli pesanti è ancora molto lacunosa, soprattutto lungo i corridoi logistici secondari e nelle aree rurali. Terzo: le flotte di trasporto operano spesso su margini stretti, e l’incertezza normativa — su incentivi, obblighi futuri, regole sulle emissioni — frena gli investimenti.

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A livello europeo, il regolamento sulle emissioni di CO₂ per i veicoli pesanti fissa obiettivi di riduzione progressivi fino al 2040, con tappe intermedie che spingono i costruttori a elettrificare almeno una parte della gamma. Questo quadro normativo è uno dei principali motori della transizione, più ancora della domanda spontanea del mercato.

Cosa cambia concretamente per le imprese di trasporto

Per un’impresa di autotrasporto che valuta oggi l’acquisto di un camion elettrico pesante, le variabili da considerare sono numerose. Il costo iniziale è il primo scoglio, ma non l’unico. Bisogna verificare se le rotte abituali sono compatibili con l’autonomia del veicolo, se esistono punti di ricarica adeguati lungo i percorsi, e se le tempistiche di ricarica sono compatibili con i turni di lavoro e le normative sui tempi di guida.

In alcuni contesti — distribuzione urbana, logistica dell’ultimo miglio, percorsi regionali con rientro notturno alla base — l’elettrico è già oggi una scelta razionale, specialmente dove esistono incentivi pubblici all’acquisto o agevolazioni fiscali. Per il trasporto a lungo raggio, invece, la situazione è più complessa e la scelta tra elettrico, biometano e diesel evoluto dipende ancora molto dal contesto operativo specifico.

Gli incentivi disponibili variano da paese a paese: in Italia, i fondi per il rinnovo delle flotte con veicoli a basse emissioni sono stati attivati in più tornate, ma le risorse tendono a esaurirsi rapidamente e i requisiti cambiano. Consultare le fonti ufficiali — come il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica — è il punto di partenza per capire cosa è disponibile in un dato momento.

Il settore dei camion elettrici pesanti sta crescendo, questo è certo. Ma la velocità della transizione dipenderà in larga misura da quanto rapidamente si risolveranno i tre nodi ancora aperti: il costo dei veicoli, la densità della rete di ricarica e la stabilità del quadro normativo e incentivante. Finché questi elementi resteranno incerti, la frammentazione tra strategie diverse — elettrico puro, biometano, ibrido — continuerà a caratterizzare il mercato europeo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.