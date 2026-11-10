Biometano, l’Ue attiva il sistema di matching tra domanda e offerta

La Commissione europea ha lanciato il biometano meccanismo matching il 4 novembre 2026 per abbinare domanda e offerta in Europa. Scopri come funziona e il ruolo dell'Ital

Il 4 novembre 2026 la Commissione europea ha lanciato il primo round del Biomethane Mechanism, uno strumento pensato per mettere in contatto acquirenti e fornitori di biometano in tutta Europa. Si tratta di un passaggio concreto verso la costruzione di un mercato europeo del biometano più strutturato, e il fatto che il meccanismo sia gratuito e volontario abbassa significativamente la soglia di accesso per chi vuole partecipare. Il biometano meccanismo matching — cioè l’abbinamento tra domanda e offerta — è il cuore operativo dell’iniziativa.

Come funziona il primo round di abbinamento

Il meccanismo opera come una piattaforma di incontro: da un lato i potenziali acquirenti di biometano, dall’altro i fornitori. La Commissione europea ha aperto la registrazione della domanda, con una scadenza fissata al 23 dicembre 2026 per chi vuole iscriversi come compratore. Il processo è completamente volontario e non comporta costi di partecipazione.

L’obiettivo non è fissare prezzi o imporre contratti, ma facilitare il primo contatto tra soggetti che altrimenti faticherebbero a trovarsi in un mercato ancora frammentato. Il biometano, prodotto dalla digestione anaerobica di scarti organici, reflui agricoli e rifiuti, è tecnicamente compatibile con le infrastrutture del gas naturale esistenti — ma il suo mercato europeo resta disomogeneo, con produzione concentrata in pochi paesi e domanda distribuita in modo irregolare.

Il Regulatory Dashboard: orientarsi tra le normative nazionali

Insieme al primo round di matching, la Commissione ha presentato un Regulatory Dashboard, uno strumento pensato per aiutare gli operatori di mercato a navigare tra i diversi quadri normativi nazionali che regolano il biometano. Non basta sapere che esiste un acquirente in un paese e un fornitore in un altro: bisogna capire se e come le normative di entrambi i paesi permettono lo scambio, quali certificazioni sono richieste, quali standard di qualità si applicano.

→ Leggi anche: Biometano, il decreto Mase accelera le autorizzazioni: cosa cambia nei tempi

Il dashboard nella sua versione iniziale copre un gruppo selezionato di paesi dell’UE che rappresentano oltre il 90% della produzione attuale di biometano nell’Unione. Questo significa che la copertura normativa è già sostanziale, anche se non ancora completa per tutti gli Stati membri. L’intenzione dichiarata dalla Commissione è di estendere progressivamente lo strumento.

Per un’azienda italiana che volesse acquistare biometano da un produttore tedesco o olandese, ad esempio, il Regulatory Dashboard diventa uno strumento pratico: consente di verificare in anticipo la compatibilità normativa senza dover ricorrere a costose consulenze legali specializzate. È un elemento che riduce le asimmetrie informative, che sono spesso uno degli ostacoli principali allo sviluppo dei mercati transfrontalieri delle energie rinnovabili.

Perché il biometano e perché adesso

Il biometano è una delle fonti rinnovabili su cui l’Unione europea punta con più convinzione nel contesto della transizione energetica, soprattutto per la sua capacità di decarbonizzare settori difficili da elettrificare: industria pesante, trasporti a lungo raggio, riscaldamento. A differenza dell’idrogeno verde, che richiede infrastrutture completamente nuove, il biometano può essere immesso direttamente nelle reti del gas esistenti.

Il lancio del biometano meccanismo matching da parte della Commissione arriva in un momento in cui l’Europa cerca di ridurre la dipendenza da gas fossile importato e di dare concretezza agli obiettivi del REPowerEU. Il mercato europeo del biometano ha mostrato una crescita significativa negli ultimi anni, ma la produzione rimane concentrata in pochi paesi — Germania, Francia, Danimarca e Paesi Bassi in testa — mentre molti altri Stati membri, inclusa l’Italia, hanno potenziale produttivo ancora largamente inespresso.

→ Leggi anche: Alba Leasing lancia Agri Lease ed Energy Lease: 100 milioni per rinnovabili e agricoltura

Il meccanismo di matching può servire proprio a colmare questo divario: se un paese ha eccesso di offerta e un altro ha domanda ma non ancora produzione sufficiente, la piattaforma permette di costruire accordi commerciali transfrontalieri. Strumenti contrattuali come i Power Purchase Agreements — PPA — applicati al biometano potrebbero emergere come formato standard per questi scambi di lungo periodo, anche se la Commissione non ha dettagliato questo aspetto nel lancio del primo round.

Cosa cambia per gli operatori di mercato

Per chi opera nel settore energetico — distributori, utility, aziende industriali con obiettivi di decarbonizzazione — il Biomethane Mechanism offre qualcosa di concreto: visibilità su chi vende e chi compra biometano in Europa, in un contesto istituzionale e con un supporto normativo integrato.

Il fatto che il meccanismo sia gratuito elimina una barriera d’ingresso importante, specialmente per i produttori più piccoli — cooperative agricole, impianti di digestione anaerobica di medie dimensioni — che difficilmente potrebbero permettersi di partecipare a piattaforme commerciali con costi di accesso elevati. Allo stesso tempo, la natura volontaria garantisce flessibilità: nessun obbligo, nessuna esclusività.

La scadenza del 23 dicembre 2026 per la registrazione degli acquirenti nel primo round è ravvicinata, il che suggerisce che la Commissione voglia raccogliere dati reali sulla domanda già entro fine anno, probabilmente per calibrare i round successivi del meccanismo. Per gli operatori interessati, il punto di riferimento ufficiale è la pagina dedicata della Direzione generale Energia della Commissione europea.

Il biometano ha spesso sofferto di un problema strutturale: è una fonte rinnovabile con buone caratteristiche tecniche ma con un mercato che fatica a organizzarsi autonomamente. Questo primo round di matching non risolve tutto, ma mette in campo uno strumento istituzionale che mancava. Se il meccanismo riuscirà ad attrarre un numero significativo di partecipanti entro dicembre, sarà già un segnale che il mercato europeo del biometano è pronto a fare un salto di maturità.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.