Geely Xingyao 6 EF: la prima auto ibrida a metanolo di serie al mondo

La Geely Xingyao 6 EF è la prima auto ibrida a metanolo di produzione seriale al mondo, con autonomia di 1.880 km e partenza fino a -40°C.

Una berlina ibrida che può percorrere fino a 1.880 km con un pieno combinato, parte da circa 11.440 dollari e può avviarsi a quasi meno quaranta gradi centigradi. Non è un concept, ma un’auto di serie: la Geely Xingyao 6 EF, presentata a novembre 2026 a Shenyang, nella provincia cinese del Liaoning, è la prima auto ibrida a metanolo di produzione seriale al mondo. Un primato che apre una discussione concreta su quanto siano ancora aperte le strade della diversificazione dei carburanti alternativi.

Tre carburanti, un solo serbatoio

Il punto tecnico più insolito della Xingyao 6 EF è la sua flessibilità di alimentazione. Il veicolo accetta metanolo, benzina e alimentazione elettrica, e — dettaglio non banale — consente di miscelare metanolo e benzina nello stesso serbatoio in qualsiasi proporzione. Non è necessario scegliere in anticipo o effettuare rifornimenti separati: il sistema gestisce autonomamente la combustione in base alla miscela presente.

Il cuore termico è un motore a 1,5 litri specificamente sviluppato per il metanolo, abbinato a un motore elettrico da 140 kW. Il propulsore raggiunge un’efficienza termica del 48,15%, un valore elevato anche nel panorama degli ibridi più recenti. Per ottenere questo risultato, Geely ha adottato un sistema di iniezione diretta a 350 bar con un impianto di accensione ad alta potenza, necessario per gestire le caratteristiche chimiche del metanolo, che ha un punto di infiammabilità diverso dalla benzina.

La piattaforma è la GEA (Global intelligent Electric Architecture), l’architettura elettrica sviluppata da Geely per i suoi modelli più recenti. Le opzioni di batteria sono due: 17 kWh oppure 28,3 kWh a seconda della versione, con un’autonomia elettrica dichiarata in ciclo CLTC fino a 230 km. La percorrenza totale combinata — serbatoio pieno e batteria carica — arriva a 1.880 km.

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Perché il freddo estremo è un requisito di progetto

La Xingyao 6 EF è pensata in primo luogo per il nord della Cina, dove gli inverni portano temperature ben al di sotto dello zero. Uno dei limiti storici del metanolo come carburante è proprio il comportamento a basse temperature: la sua viscosità cambia e l’avviamento può diventare problematico. Geely dichiara che il veicolo è in grado di avviarsi a temperature vicine ai meno 40°C, un requisito che in regioni come la Manciuria non è un esercizio teorico ma una necessità operativa quotidiana.

Questo dato è anche una risposta indiretta alle critiche che hanno storicamente limitato l’adozione del metanolo su larga scala: la gestione termica del carburante rimaneva un nodo irrisolto, soprattutto per le auto di uso comune. Se la soluzione tecnica si dimostrasse affidabile su scala, cambierebbe il profilo di rischio associato a questa tecnologia.

Quanto costa e a chi è rivolta

Il prezzo di lancio della Xingyao 6 EF è fissato a 76.800 yuan, pari a circa 11.440 dollari al cambio attuale, in offerta a tempo limitato. È un posizionamento di mercato aggressivo, coerente con la strategia di Geely di rendere accessibili tecnologie che altrove restano confinate a segmenti premium.

Il target dichiarato è il mercato cinese, in particolare le regioni settentrionali. In Cina il metanolo è già distribuito attraverso una rete di rifornimento parzialmente sviluppata, soprattutto in alcune province. Questo rende il modello di business praticabile: senza infrastruttura di distribuzione, anche la migliore auto ibrida a metanolo resterebbe inutilizzabile.

Metanolo come carburante: cosa dice la tecnologia

Il metanolo (CH₃OH) è il più semplice degli alcoli. Può essere prodotto da gas naturale, carbone o — in prospettiva più sostenibile — da fonti rinnovabili attraverso la sintesi di idrogeno verde e CO₂ catturata (e-methanol). In questo secondo caso, il bilancio emissivo potrebbe essere significativamente più basso rispetto ai combustibili fossili tradizionali. Tuttavia, la produzione attuale di metanolo è ancora largamente basata su fonti fossili, e il ciclo di vita completo del carburante dipende in modo determinante dalla fonte di produzione.

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Dal punto di vista energetico, il metanolo ha una densità energetica inferiore alla benzina: a parità di volume, contiene circa la metà dell’energia. Questo significa che un’auto a metanolo puro richiederebbe un serbatoio più grande per ottenere la stessa autonomia. Il sistema ibrido plug-in adottato dalla Xingyao 6 EF compensa in parte questa limitazione attraverso la componente elettrica e la flessibilità della miscela.

La International Energy Agency ha analizzato il ruolo del metanolo nella transizione energetica, riconoscendone il potenziale come vettore energetico, pur sottolineando la necessità di decarbonizzare la filiera produttiva per ottenere benefici climatici reali.

Un mercato europeo ancora lontano

La Xingyao 6 EF è un prodotto concepito per il mercato cinese, con un’infrastruttura di supporto specifica per quel contesto. In Europa, la distribuzione di metanolo per uso automobilistico è praticamente assente, e la normativa sulle emissioni segue percorsi differenti — orientati principalmente verso l’elettrificazione diretta e i carburanti sintetici (e-fuels) per i motori termici. Non esistono, allo stato attuale, segnali che questo modello o questa tecnologia siano destinati al mercato europeo nel breve periodo.

Questo non significa che la tecnologia sia priva di interesse per il dibattito europeo sulla diversificazione. Anzi, il caso Geely dimostra che soluzioni ibride basate su carburanti alternativi alla benzina possono raggiungere la produzione di serie con caratteristiche tecniche competitive. La domanda che rimane aperta è se e quando la filiera del metanolo rinnovabile raggiungerà una scala sufficiente a giustificare investimenti infrastrutturali in nuovi mercati.

Per ora, la Xingyao 6 EF resta un riferimento tecnico importante: la prima auto ibrida a metanolo di serie al mondo esiste, funziona, viene venduta a un prezzo accessibile e affronta condizioni climatiche estreme. È un punto di partenza concreto, non un annuncio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.