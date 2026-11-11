Senato approva il ddl ColtivaItalia: nuovi vincoli per le rinnovabili nelle zone agricole tradizionali

Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il 4 novembre 2026 il disegno di legge ColtivaItalia, una norma che introduce vincoli sulla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nelle aree dove sono presenti colture tradizionali come gli ulivi. Il provvedimento segna un punto di tensione concreto tra due priorità che l’Italia fatica a conciliare: la tutela del paesaggio agricolo e la necessità di accelerare la transizione energetica.

Cosa prevede il Ddl ColtivaItalia

Il testo approvato dal Senato disciplina le restrizioni allo spostamento e alla rimozione di piante inserite in regimi di qualità riconosciuta — come le produzioni DOP e IGP — quando queste si trovano in aree interessate da progetti fotovoltaici o eolici. In sostanza, la legge introduce vincoli specifici per le rinnovabili nelle zone con colture tradizionali, con l’obiettivo dichiarato di proteggere le produzioni agricole di pregio da quello che i sostenitori della norma definiscono un consumo di suolo agricolo di qualità.

Il percorso parlamentare è stato articolato: la Camera dei Deputati aveva già approvato il testo in prima lettura, proteggendo le piante inserite in regime di qualità riconosciuta nell’ambito dei progetti fotovoltaici ed eolici. Il voto finale del Senato ha reso la legge definitivamente operativa.

Il nodo rinnovabili e colture tradizionali

Il dibattito attorno al rapporto tra rinnovabili e colture tradizionali non è nuovo, ma con questa legge assume una forma giuridica precisa. In Italia, le regioni con la maggiore concentrazione di oliveti — Puglia, Calabria, Sicilia, Toscana — sono spesso anche quelle dove la pressione per l’installazione di grandi impianti fotovoltaici a terra o di parchi eolici è più intensa, proprio per la disponibilità di superfici e l’irraggiamento elevato.

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Il ColtivaItalia si inserisce in questo contesto cercando di stabilire un perimetro di tutela. Le piante che rientrano in produzioni di qualità certificate non possono essere rimosse o spostate liberamente per fare spazio a infrastrutture energetiche. Si tratta di un vincolo che riguarda direttamente la fase autorizzativa dei progetti: chi vuole realizzare un impianto in un’area con queste caratteristiche dovrà confrontarsi con una normativa più restrittiva rispetto al passato.

Un equilibrio difficile tra agricoltura ed energia

La legge riflette una tensione che attraversa tutta la politica energetica europea: quanto suolo agricolo è accettabile destinare alla produzione di energia? E quale suolo, in particolare? Non è lo stesso sacrificare un campo incolto e abbattere ulivi centenari inseriti in una filiera DOP.

Chi sostiene il provvedimento sottolinea che la tutela delle colture tradizionali è anche tutela economica: le produzioni di qualità riconosciuta rappresentano una quota significativa dell’export agroalimentare italiano e il loro valore è strettamente legato all’origine territoriale. Distruggere o alterare il paesaggio che le genera significa indebolire anche il marchio che le sostiene sul mercato internazionale.

Chi invece esprime preoccupazioni — e nel settore delle energie rinnovabili le voci critiche non mancano — segnala il rischio che norme di questo tipo rallentino ulteriormente un processo autorizzativo già considerato tra i più lenti d’Europa. L’Italia ha obiettivi ambiziosi in termini di capacità installata da fonti rinnovabili per il prossimo decennio, e ogni vincolo aggiuntivo si traduce in potenziali ritardi o in una redistribuzione geografica dei progetti verso aree meno vincolate ma non sempre più adatte.

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Cosa cambia nella pratica per i nuovi progetti

Il ColtivaItalia non blocca in assoluto lo sviluppo di impianti fotovoltaici o eolici nelle aree agricole. Agisce però su un aspetto specifico: la possibilità di rimuovere o spostare le piante protette per far spazio alle infrastrutture energetiche. Questo significa che i progetti che prevedono l’eliminazione di oliveti o altre colture tradizionali certificate dovranno confrontarsi con un quadro normativo più vincolante.

Per i promotori di nuovi impianti, questo si traduce in una valutazione preliminare più attenta della localizzazione. Le aree con colture tradizionali in regime di qualità riconosciuta diventano zone a maggiore complessità autorizzativa. Non necessariamente impossibili da utilizzare, ma certamente più difficili da attraversare senza adattamenti progettuali.

Il settore del fotovoltaico agrivoltaico — che combina produzione agricola e generazione elettrica sullo stesso terreno — potrebbe in parte rispondere a questa esigenza, a condizione che i sistemi adottati siano compatibili con la coltivazione delle specie protette. Ma si tratta di una soluzione tecnica che richiede investimenti specifici e non è applicabile in modo uniforme a tutte le colture.

Per approfondire il testo della norma e il suo percorso parlamentare, QualEnergia ha pubblicato un’analisi dettagliata del provvedimento e delle sue implicazioni per il settore energetico.

Il ColtivaItalia diventa legge in un momento in cui l’Italia è chiamata a bilanciare due transizioni parallele: quella energetica, che richiede nuova capacità da fonti rinnovabili, e quella agricola, che punta a valorizzare le produzioni di qualità come asset strategico del paese. Come questi due percorsi riusciranno a coesistere dipenderà in larga parte da come la norma verrà applicata e da quali strumenti alternativi — tecnici, normativi, finanziari — saranno messi in campo nei prossimi mesi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.