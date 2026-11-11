RWE inaugura il primo grande impianto di accumulo a batterie in Italia: 62,5 MW in Sicilia

Con la posa dei primi componenti nel cantiere di Ragusa, RWE ha dato il via ufficiale alla costruzione del suo primo grande impianto di accumulo batterie in Italia. Si tratta del BESS Ragusa, un sistema da 62,5 MW e 262,5 MWh che, secondo i piani del gruppo energetico tedesco, sarà operativo entro la fine del 2027. Un ingresso concreto in un mercato — quello dello storage elettrico italiano — che sta crescendo in fretta, spinto dalla necessità di bilanciare una rete sempre più dipendente da fonti rinnovabili intermittenti.

Un impianto da 42 container nel cuore della Sicilia

Il BESS Ragusa non è un progetto pilota di piccola scala. L’impianto è strutturato su 42 container che ospitano batterie agli ioni di litio, disposti all’interno del sito siciliano. La scelta della Sicilia non è casuale: l’isola è uno dei nodi più critici della rete elettrica nazionale, spesso soggetta a squilibri tra produzione — in particolare da fotovoltaico ed eolico — e consumo effettivo.

Con 262,5 MWh di capacità energetica, il sistema è in grado di immagazzinare quantità significative di elettricità e restituirla alla rete nei momenti di picco della domanda o di carenza di generazione. La potenza di 62,5 MW lo colloca nella fascia degli impianti di taglia industriale, quelli che partecipano attivamente ai mercati dei servizi di dispacciamento gestiti da Terna.

Perché l’accumulo batterie in Italia è diventato urgente

Il sistema elettrico italiano sta attraversando una trasformazione strutturale. La quota di energia prodotta da fonti rinnovabili — in particolare solare ed eolico — è cresciuta in modo consistente negli ultimi anni, ma queste fonti hanno un limite intrinseco: non producono su richiesta. Il sole non brilla di notte, il vento non soffia sempre quando serve.

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L’accumulo di energia è la risposta tecnica a questo problema. I sistemi BESS (Battery Energy Storage System) fungono da cuscinetto tra produzione e consumo: caricano quando l’energia è abbondante e a basso costo, scaricano quando la rete ne ha bisogno. In questo modo contribuiscono a ridurre le congestioni di rete, a stabilizzare la frequenza e a evitare sprechi di energia rinnovabile che altrimenti verrebbe “tagliata” (curtailment).

La Sicilia è particolarmente esposta a questo problema: la sua posizione geografica, la forte penetrazione del fotovoltaico e i limiti dell’interconnessione con il continente la rendono un banco di prova ideale — e urgente — per lo storage su larga scala. Il progetto di RWE si inserisce direttamente in questo contesto.

RWE in Italia: una scelta strategica

Per RWE, il BESS Ragusa rappresenta il primo passo nel mercato italiano dello storage. Il gruppo tedesco è già attivo in Italia nel settore delle rinnovabili, ma fino ad ora non aveva realizzato impianti di accumulo nel Paese. Avviare la costruzione a novembre 2026, con un orizzonte di entrata in esercizio entro fine 2027, significa puntare su un mercato che si sta aprendo rapidamente anche grazie a meccanismi remunerativi specifici introdotti dal regolatore italiano.

Il mercato dei servizi ancillari — quelli che Terna usa per mantenere l’equilibrio della rete — si è progressivamente aperto alla partecipazione degli impianti di storage, offrendo a operatori come RWE un modello di business sostenibile. La capacità di erogare potenza in modo rapido e controllato è esattamente ciò che questi mercati richiedono, e le batterie agli ioni di litio sono oggi la tecnologia più diffusa per questo scopo.

Cosa significa 262,5 MWh nella pratica

Per dare un senso concreto alla dimensione del progetto: 262,5 MWh corrispondono all’energia consumata in un giorno da circa 25.000 famiglie italiane con consumi medi. Non è ovviamente il modo in cui un BESS viene utilizzato — i cicli di carica e scarica sono molto più frequenti e brevi — ma dà l’idea della scala in gioco.

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I 42 container distribuiti sul sito di Ragusa formano un sistema modulare, una caratteristica tipica degli impianti BESS moderni che facilita la manutenzione e consente in linea di principio espansioni future. La tecnologia a ioni di litio è consolidata, con un mercato globale maturo e costi in discesa costante negli ultimi anni.

Vale la pena notare che nei documenti ufficiali disponibili al momento non è stata confermata con precisione la durata massima di erogazione dell’impianto. Alcuni parametri tecnici di dettaglio restano da chiarire in attesa di comunicazioni ufficiali di RWE.

Il cantiere aperto, l’orizzonte al 2027

La costruzione è iniziata nel corso del 2026 e il cronoprogramma prevede che l’impianto sia operativo entro la fine del 2027. Si tratta di una tempistica realistica per un progetto di questa complessità: l’installazione di 42 container, il collegamento alla rete, i collaudi e le autorizzazioni operative richiedono tipicamente tra uno e due anni dalla posa delle prime fondamenta.

Per chi segue il settore dell’accumulo batterie in Italia, il BESS Ragusa è un segnale concreto che il mercato ha raggiunto una maturità sufficiente ad attrarre investimenti da parte di grandi operatori europei. Non è un progetto isolato: altri impianti BESS sono in costruzione o in fase autorizzativa in diverse regioni italiane, ma l’ingresso di un gruppo della dimensione di RWE — con un primo impianto da oltre 260 MWh — conferma che lo storage su larga scala è ormai parte integrante della pianificazione energetica del Paese, non più un’opzione sperimentale.

Per approfondire i dettagli tecnici del progetto, il comunicato ufficiale è disponibile sul sito istituzionale di RWE.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.