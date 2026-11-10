Reti elettriche europee: gli investimenti triplicano a 30,5 miliardi nel 2025

Gli investimenti nelle reti elettriche di trasmissione europee hanno quasi triplicato il loro volume nell’arco di sei anni: dai 10,4 miliardi di euro del 2019 si è arrivati a 30,5 miliardi nel 2025, secondo quanto documentato nel 2026 Monitoring Report on Energy Infrastructure Development in Europe. Un salto che racconta una trasformazione profonda del sistema energetico continentale, ma che solleva anche domande concrete su quanto questo ritmo sia sufficiente — e su chi rischia di restare indietro.

Un triplicamento in sei anni: cosa c’è dietro i numeri

Passare da poco più di dieci miliardi a oltre trenta in meno di un decennio non è un aggiustamento ordinario. È una riconfigurazione della priorità politica ed economica attorno alle infrastrutture energetiche. Per capire perché stia accadendo, bisogna guardare al contesto: la transizione verso le fonti rinnovabili ha accelerato in modo significativo in tutta Europa, e le reti di trasmissione sono il sistema nervoso attraverso cui questa energia deve viaggiare.

Il problema è strutturale. L’energia prodotta da impianti eolici offshore nel Mare del Nord, da parchi solari nel Mediterraneo o da centrali idroelettriche alpine deve raggiungere le città, le fabbriche, i quartieri residenziali. Senza linee di trasmissione adeguate, la produzione rinnovabile non può essere distribuita in modo efficiente — e in certi casi non può nemmeno essere assorbita dalla rete, con sprechi diretti di energia pulita già prodotta.

L’aumento degli investimenti registrato dal 2026 Monitoring Report riflette questa pressione. I gestori delle reti di trasmissione nei Paesi europei hanno incrementato la spesa in risposta sia alle politiche nazionali ed europee sia alla necessità concreta di evitare colli di bottiglia sempre più frequenti. Non si tratta di un fenomeno guidato da un singolo fattore, ma dalla convergenza di obiettivi climatici ambiziosi, mercati dell’energia sotto stress e una domanda elettrica che — con l’elettrificazione dei trasporti e del riscaldamento — è destinata a crescere ulteriormente.

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Il ritardo strutturale delle infrastrutture rispetto alle rinnovabili

Nonostante la crescita degli investimenti, il quadro non è privo di criticità. Un’analisi della Corte dei conti europea ha messo in evidenza un problema di fondo: i progetti di infrastruttura di rete richiedono tempi molto più lunghi rispetto agli impianti di produzione rinnovabile. Un parco eolico può essere pianificato, autorizzato e costruito in pochi anni. Una nuova linea ad alta tensione che attraversa più regioni o più Paesi può richiedere un decennio o più, tra iter autorizzativi, opposizioni locali, valutazioni ambientali e complessità tecniche.

Questo disallineamento temporale crea un problema reale: le rinnovabili crescono, ma la rete fatica a stare al passo. Il risultato può essere la cosiddetta curtailment, cioè il taglio forzato della produzione di impianti rinnovabili già operativi perché la rete non è in grado di trasportare tutta l’energia generata. Un paradosso che ha costi economici diretti e rallenta l’effettiva decarbonizzazione del sistema.

Lo stesso documento della Corte dei conti europea segnala che il ritmo degli investimenti pianificati dagli operatori di rete non è ancora allineato alle stime della Commissione europea su quanto sarebbe necessario per raggiungere gli obiettivi di integrazione energetica. In altre parole, la crescita è reale e significativa, ma potrebbe non bastare.

Le disparità tra Paesi: un’Europa a velocità diverse

Il dato aggregato da 30,5 miliardi nasconde differenze importanti tra i vari Paesi membri. Non tutti i sistemi nazionali di trasmissione partono dallo stesso livello di sviluppo, e non tutti hanno avuto la stessa capacità — o volontà politica — di accelerare gli investimenti negli ultimi anni.

In termini generali, i Paesi dell’Europa occidentale e settentrionale tendono ad avere reti più sviluppate e a beneficiare di maggiori flussi di investimento privato e regolatorio. Alcune aree dell’Europa centrale e orientale presentano invece infrastrutture più datate, con una capacità di interconnessione transfrontaliera ancora limitata. Questo non è solo un problema di efficienza interna: le interconnessioni tra Paesi sono fondamentali per bilanciare la variabilità delle rinnovabili a scala continentale. Un eccesso di solare in un Paese può compensare una giornata senza vento in un altro — ma solo se esistono le linee per trasferire quella energia.

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Il gap infrastrutturale tra diverse aree dell’Unione rischia di tradursi in un’integrazione energetica europea incompleta, con Paesi che restano più esposti alla volatilità dei prezzi e meno capaci di sfruttare appieno le proprie risorse rinnovabili. Colmare questo divario richiede non solo investimenti nazionali, ma anche una coordinazione europea più efficace nei progetti di interesse comune — i cosiddetti Projects of Common Interest — che riguardano le infrastrutture transfrontaliere.

Quanto serve davvero e chi paga

La domanda che emerge naturalmente da questi dati è: trenta miliardi l’anno sono sufficienti? Le stime circolanti a livello europeo — prodotte da istituzioni e operatori del settore — indicano fabbisogni futuri ben superiori, con alcune proiezioni che parlano di centinaia di miliardi di euro complessivi entro il 2030 per adeguare le reti agli obiettivi climatici. Si tratta però di stime e scenari, non di cifre certe, e dipendono fortemente dalle ipotesi sulla velocità della transizione energetica.

Sul fronte del finanziamento, la spesa per le reti di trasmissione viene in larga parte recuperata attraverso le tariffe di rete pagate da consumatori e imprese nelle bollette elettriche. Parte degli investimenti può essere sostenuta da fondi europei — come il Connecting Europe Facility — o da prestiti della Banca europea per gli investimenti. Ma il grosso del capitale viene mobilitato attraverso i gestori di rete nazionali, in un quadro regolatorio che in ciascun Paese definisce i rendimenti ammissibili e i piani di sviluppo.

Per il consumatore finale, il nesso con la bolletta è reale ma indiretto. Una rete più efficiente e meglio interconnessa dovrebbe contribuire nel medio-lungo periodo a ridurre i picchi di prezzo e la dipendenza da fonti fossili costose. Ma nel breve termine, gli investimenti infrastrutturali si traducono in costi che il sistema tariffario distribuisce su tutti gli utenti della rete.

Il triplicamento degli investimenti registrato tra il 2019 e il 2025 è un segnale che qualcosa si sta muovendo nella direzione giusta. La vera sfida è mantenere questo ritmo — e possibilmente accelerarlo — riducendo al tempo stesso i tempi di realizzazione dei progetti, che restano il principale ostacolo tra la spesa programmata e la rete che funziona davvero. Per approfondire il quadro istituzionale europeo sulle infrastrutture energetiche, il rapporto della Corte dei conti europea sugli investimenti nelle reti offre un’analisi dettagliata delle criticità ancora aperte.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.