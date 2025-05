Hai voglia di rendere la tua casa tecnologica e green ma che, allo stesso tempo, non ti faccia spendere troppo in bolletta? Con questo che stiamo per proporti il tutto sarà come tu vorrai.

Da Lidl c’è tutto quello che desideri per la tua casa, e non solo ciò che ha a che fare con i prodotti alimentari. Ciò che stiamo per proporti è un vero affare e non puoi lasciartelo scappare. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Stiamo parlando di un qualcosa che mai ti saresti aspettato di trovare qui e del quale non può fare a meno, specie in previsione dell’estate. Sei curioso di sapere di cosa si tratta?

Lidl rinnova la tua casa

Quando si parla di casa, si pensa immediatamente alla cucina e a tutti i comfort che, in essa, si possono e si devono trovare. Ma, giustamente, dall’altro lato ti stai domandando quanto ti costa avere degli elettrodomestici per la casa di questi tempi e pensi anche che non riuscirai mai ad acquistarli tutti.

Se sai scegliere le offerte giuste, meno di quello che pensi. E in questo, Lidl ti dà una mano. Sì perché ciò di cui stiamo per parlarti davvero non ha eguali nel suo genere. Questa catena di supermercati, infatti, non è dedita solo alla vendita di generi alimentari quanto anche di prodotti per la cura della casa e della persona, ma anche di tutto ciò che può servire per l’arredamento.

In vendita anche dei pannelli solari

Ciò di cui, però, ora ti parliamo, ti potrà sembrare assurdo sia venduto in un supermercato, eppure da Lidl c’è. Stiamo parlando dei pannelli solari. Non di quelli che vanno istallati sui tetti di un condominio o di una villa, ma di quelli che puoi avere a casa tua per dare autonomia a parte dei tuoi consumi elettrici.

Si tratta di pannelli solari da balcone a un prezzo vantaggioso, pensati per chi desidera sfruttare l’energia solare direttamente dalla propria abitazione senza dover ricorrere a grandi impianti. Il pacchetto in vendita include due moduli solari bifacciali, ciascuno da 430 Wp, per un totale di 860 Wp. Insieme vi è anche il microinverter ECOFLOW PowerStream da 800 W, che ti dà la possibilità di trasformare la corrente continua prodotta dai pannelli solari in corrente alternata da poter utilizzare in casa.

Tutto questo al prezzo di soli 349€. Si tratta di un set che, di certo, non puoi lasciarti scappare, specie se hai intenzione di rendere la tua casa green e misura di ambiente.