Avresti mai pensato che le bucce della frutta potessero aiutarti nelle faccende domestiche e, in particolar modo, in cucina? Eccoti svelato un piccolo arcano.

Nello specifico, le bucce di melone, che di solito vengono scartate via a priori, sono utilissime al di là del loro frutto che contiene vitamine e rinfresca in questo periodo di calura estiva. Le possiamo utilizzare in modo creativo ma, allo stesso tempo, anche ecologico.

Vediamo insieme di cosa stiamo parlando e perché, proprio in cucina, possono aiutarci più di quello che pensiamo.

Del melone…non si butta via niente

Le bucce della frutta, di solito, pensiamo sempre siano uno scarto e che, in realtà, non possano avere una seconda vita. In realtà così non è, anzi: possono essere un valido alleato specie per quel che riguarda la pulizia in casa. Avresti mai pensato di utilizzarle in cucina in una maniera del tutto alternativa?

Vi mostreremo, ora, alcuni piccoli trucchetti che possono permettere proprio alle bucce di melone di diventare uno dei nostri validi alleati in cucina, soprattutto come possano essere utilizzate ancora dal punto di vista alimentare. Non ci credi? Continua, allora, a leggere il nostro contenuto e ne scoprirai delle belle.

Partiamo dal fatto che l’abbinamento estivo prosciutto e melone già si sta facendo largo e spazio sulle nostre tavole. Ma, ovviamente, come qualsiasi altro frutto, la sua buccia va gettata via perché non commestibile. Ma siamo certi e sicuri che, per il melone, sia proprio così? A quanto pare no: ci sono tre modi unici per poterla riutilizzare, anche in cucina. Vediamo insieme quali sono.

Ecco cosa puoi fare con la buccia

Dalle bucce si può ricavare un liquore saporito: basteranno 700 grammi di bucce di melone, mezzo litro di acqua, 400 grammi di zucchero di canna e 750 ml di alcool per dolci per dare inizio alla delizia.

Dopo aver tagliato le bucce, ricoprile con l’alcool e lasciale riposare in un barattolo chiuso per 10/15 giorni. Trascorso quel tempo, prepara con dell’acqua messa a bollire uno sciroppo, che unirai all’alcool e melone. Una volta unito il tutto e mescolato, fallo riposare per altri 30 giorni. A quel punto non ti resta altro da fare che filtrare e conservare in freezer.

Puoi anche creare un dessert a base di buccia di melone caramellata e noci. Con le bucce tagliate a listarelle e coperte di zucchero, aggiungile in padella fino allo scioglimento e alla caramellizzazione dello zucchero. Infine, unisci le noci tritate. In ultimo, come terzo spunto, creare una bevanda dissetante con le bucce di melone.

Come? Aggiungi un litro d’acqua, il succo di quattro limoni, cinque cucchiaini di zucchero di canna e un po’ di menta. Mescola acqua, zucchero e limone, poi aggiungi la menta, le bucce del melone tagliate finemente e riponi in frigo. Fai raffreddare per bene e servi dopo 3 ore.