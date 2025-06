L’economia mondiale è in crisi già da diverso tempo, ma adesso siamo arrivati al capolinea, il crollo è imminente.

Da anni ormai si parla delle difficoltà che sta attraversando l’economia mondiale e la crescente inflazione è solo uno dei sintomi principali. Come un corpo malato, l’economia sta soffrendo e grandi capitali si scontrano con vuoti commerciali, rovesciando e ribaltando interi settori di scambio internazionale.

Per molti un crollo dell’economia mondiale è scontato, ma rimane comunque un pensiero lontano nel tempo, uno di quelli che molti non sono destinati a vedere. Per altri, invece, il crollo della borsa, come successo nel lontano 1929, è ormai un evento inevitabile che colpirà tutti entro quest’anno, addirittura questa estate.

Parola all’esperto Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki, celebre autore del bestseller “Padre ricco, padre povero”, ha lanciato l’ennesimo, inquietante avvertimento, direttamente sul social X, per chiarire la sua previsione. Secondo lui, infatti, stiamo per assistere “al più grande crollo della storia”, un evento destinato a colpire milioni di persone in tutto il mondo.

A suo dire, il mercato azionario, quello obbligazionario e il settore immobiliare stanno per cedere di schianto, cadendo e portando rovinosamente con sé molti investitori. Su X, con toni accesi e dettagli precisi, Kiyosaki ha sottolineato che il collasso avverrà durante l’estate, travolgendo soprattutto la sua generazione, quella dei baby boomer.

Ma non è la prima volta che Kiyosaki prevede uno scenario simile, già nel 2013, nel libro Rich Dad’s Prophecy, aveva anticipato un disastro finanziario. Anche all’epoca si era trattato di un evento di proporzioni globali, i cui effetti si sono ripercossi per molti anni successivi, prima di cedere alla ripresa.

Eppure, in mezzo al caos, secondo Kiyosaki c’è una speranza, l’autore non si limita solamente a lanciare l’allarme, ma invita tutti quanti all’azione. Chi sarà proattivo, secondo lui, avrà la possibilità non solo di sopravvivere, ma di arricchirsi enormemente, investendo in beni rifugio, come oro, Bitcoin e argento.

Peraltro, il metallo grigio è, secondo Kiyosaki, “l’affare più grande di oggi”, il suo prezzo attuale si aggira sui 35 dollari circa l’oncia. Ben lontano dal massimo storico di circa 49 dollari toccato nel 2011, questo prezzo indica che c’è ancora spazio per una crescita significativa.

Kiyosaki stesso si è detto pronto a comprare argento e non lo fa attraverso ETF o strumenti digitali, ma fisicamente da un rivenditore fidato. La visione dell’autore è netta, mentre milioni perderanno tutto, chi investirà in argento potrà cogliere un’occasione irripetibile, sfruttare il mercato stesso per risalire la scala economica.