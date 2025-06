Tra biodiversità marina, laboratori artigiani e ristoranti stellati, il tacco d’Italia mostra il suo volto più vero, accogliendo i viaggiatori con esperienze immersive a pochi passi dal mare.

La Puglia continua a raccontare se stessa attraverso la bellezza delle sue coste, la forza della sua cucina e la tenacia delle tradizioni che resistono al tempo. Tra sentieri immersi nella macchia mediterranea, ristoranti che coltivano varietà antiche e laboratori di luminarie che brillano di memoria, la regione si afferma come meta completa per chi cerca un viaggio autentico, tra esperienze a contatto con l’ambiente e cultura materiale. Non si tratta solo di turismo: è un invito ad abitare il territorio, almeno per qualche giorno, con lentezza e rispetto.

Torre Guaceto, un ecosistema protetto da vivere passo dopo passo

Situata tra Ostuni e Brindisi, la Riserva naturale di Torre Guaceto si estende per circa 1800 ettari e protegge ambienti diversi: zone agricole, tratti di costa intatta, paludi e boschi. Al centro, la storica torre di avvistamento costruita dai saraceni segna il tempo che passa, mentre le attività proposte permettono di esplorare ogni angolo del parco.

Si cammina tra dune mobili, ginepri antichi e tratti di lecceta, ma ci si può anche spostare in bicicletta o a cavallo, seguendo percorsi che costeggiano il mare. Chi preferisce il blu, trova nello snorkeling guidato un’occasione rara: nelle giornate di mare calmo è possibile avvistare le Caretta caretta, a volte anche piccoli gruppi di cetacei.

Il centro di recupero delle tartarughe marine, curato dal WWF, ospita ogni estate momenti aperti al pubblico: assistere alla liberazione di un esemplare ferito, guarito e pronto a tornare in acqua è una scena che lascia il segno.

Durante le notti più limpide, la riserva diventa teatro di osservazioni astronomiche, spesso accompagnate da esperienze in bici elettrica. Tra le proposte più partecipate c’è “E-bike me to the moon”, percorso ciclabile di circa 20 km che si conclude con una cena sulla sabbia, tra i profumi del Mediterraneo e il rumore del mare.

Tra orti antichi, luminarie fatte a mano e ospitalità a Ostuni

A pochi chilometri da Torre Guaceto, in un contesto rustico circondato da muretti a secco, si trova la Masseria Le Carrube. Qui, lo chef Massimo Santoro porta avanti una ricerca culinaria fondata sulla vegetarietà, la biodiversità agricola e il recupero di semi antichi. Nell’orto aziendale si coltivano varietà dimenticate di pomodori, melanzane, bietole, valorizzate poi in piatti essenziali e raffinati.

Il pranzo della domenica, allestito nella corte imbiancata a calce, è un momento speciale. Il buffet si apre con fritture leggere, verdure grigliate, paste fatte in casa e dolci tramandati. L’esperienza gastronomica si completa con racconti, spiegazioni e incontri tra clienti e agronomi.

Ma la Puglia è anche artigianato. Le luminarie, simbolo luminoso di tante feste patronali, vengono realizzate ancora a mano. Nei laboratori IL21LAB e Indigenus, è possibile costruire la propria luminaria: si parte dalla sagomatura del legno, si passa alla verniciatura e si arriva al montaggio delle luci LED, unendo passato e tecnologia.

Non lontano da lì, nel resort Borgo Egnazia, il ristorante Due Camini propone una cucina d’autore che parte dalla terra. Lo chef Domingo Schingaro, stella Michelin, lavora insieme a contadini e produttori locali, recuperando sementi rare e sostenendo un modello di agricoltura rigenerativa. Il progetto della “Casa delle Sementi” mira proprio a tutelare il patrimonio agricolo locale attraverso la raccolta e la diffusione di semi storici.

Per chi vuole fermarsi, il complesso turistico Ostuni a mare, nato negli anni Sessanta e oggi parte del gruppo Egnazia Ospitalità Italiana, offre 202 camere immerse nella macchia, due ristoranti – uno in piscina, l’altro affacciato sul mare – e un programma di esperienze che comprende lezioni di cucina, laboratori artistici, degustazioni e attività per bambini.