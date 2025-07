In estate, la protezione dei bambini dalle punture di zanzara rappresenta una priorità per molte famiglie italiane.

Un recente test condotto da Altroconsumo ha evidenziato come solo pochi repellenti anti-zanzare per bambini garantiscano una reale efficacia, con la maggior parte dei prodotti presenti sul mercato incapaci di fornire una protezione adeguata. Nel panorama di 31 repellenti specifici per i più piccoli analizzati, soltanto uno ha superato con successo tutte le prove, confermandosi come il miglior alleato per la difesa contro le zanzare.

L’indagine di Altroconsumo ha valutato complessivamente 85 repellenti, di cui 31 dedicati esclusivamente ai bambini. Il dato più rilevante è che la dicitura “per bambini” non è sinonimo di sicurezza o efficacia: molti prodotti sono in realtà semplici cosmetici a base di oli essenziali, privi di un’effettiva azione repellente e, in alcuni casi, potenzialmente irritanti per la pelle delicata dei più piccoli.

Altroconsumo sottolinea come l’assenza di una regolamentazione ufficiale sulla dicitura “baby” o “kids” permette a molti produttori di inserire questa indicazione senza garanzie reali. Solo i repellenti registrati come “presidio medico chirurgico” o “biocida” sono in grado di assicurare un’efficacia comprovata, riportando chiaramente il principio attivo e la sua concentrazione.

Tra i principi attivi testati, il DEET, sebbene molto efficace, è sconsigliato per i bambini per la sua potenziale aggressività sulla pelle. Al contrario, la icaridina emerge come un principio attivo sicuro e tollerabile per i più piccoli a partire dai 2 anni di età.

Il miglior repellente per bambini: Autan Kids Gel al vertice

Su 31 prodotti analizzati, l’Autan Kids Gel è l’unico repellente anti-zanzare per bambini a ottenere il bollino verde di Altroconsumo, raggiungendo un punteggio di 60 su 100. Questo gel, disponibile in flaconi da 100 ml con un prezzo intorno agli 8 euro, utilizza il principio attivo icaridina al 10%, garantendo una protezione reale fino a 4 ore, oltre a una buona tollerabilità dermatologica.

La formula leggera e dermatologicamente testata non contiene profumi, coloranti né conservanti, rendendolo adatto anche per pelli particolarmente sensibili. L’Autan Kids Gel è raccomandato a partire dai 3 anni e assicura difesa contro zanzare comuni e zanzare tigre, vettori di malattie come Zika, dengue e febbre gialla.

Seguono nella graduatoria altri prodotti con qualità media, tra cui Vape Derm Family Active Spray e Lozione, Conad Bimbi Insetto Repellente, e Chicco Nozzz Emulsione Delicata, con punteggi intorno a 53-56 punti. In fondo alla classifica, invece, figurano prodotti con scarsa efficacia e scarsa sicurezza, come alcune referenze di Alontan, Vape Derm Kids e Chicco Naturalz.

Il test Altroconsumo ha preso in considerazione tre criteri fondamentali: efficacia (60% del punteggio), rischio (20%) e facilità d’uso con qualità delle informazioni in etichetta (20%). Per valutare l’efficacia, i repellenti sono stati applicati sulle braccia di volontari e testati in una gabbia contenente 100 zanzare femmine della specie Aedes albopictus (comunemente nota come zanzara tigre), monitorando il tempo di protezione fino alla prima puntura.

Il rischio è stato analizzato attraverso simboli di pericolo, avvertenze, e sistemi di sicurezza come chiusure ermetiche. Altroconsumo ha inoltre verificato la coerenza fra le indicazioni di utilizzo e le reali caratteristiche dei prodotti, penalizzando le etichette fuorvianti.

Per i bambini sotto i 2 anni, Altroconsumo raccomanda di evitare l’uso di repellenti e privilegiare metodi alternativi come zanzariere, abbigliamento protettivo e ambienti sicuri. Dai 2 anni in poi, è preferibile optare per repellenti a bassa concentrazione, in gel, salviette o stick, per limitare i rischi di inalazione o ingestione accidentale.