L’estate è la stagione perfetta per portare in tavola non solo freschezza e colore, ma anche creatività e sostenibilità.

Grazie al riciclo creativo, è possibile realizzare decorazioni e accessori per la tavola estiva facili da realizzare, eleganti e quasi a costo zero.

Dalle idee più semplici e naturali a soluzioni originali e divertenti, ecco come trasformare la tua mise en place estiva in un momento di gioia e rispetto per l’ambiente.

Riciclo creativo per una tavola estiva originale e sostenibile

Uno dei modi più semplici per personalizzare la tavola è utilizzare materiali riciclati e di recupero, trasformandoli in elementi decorativi unici. Ad esempio, puoi creare un runner con bastoncini del gelato, un’idea semplice e divertente che richiede solo colla a caldo e qualche tocco di colore. Basta unire i bastoncini in fila e fissarli sul retro con del nastro di carta per stabilizzare la struttura. La vera magia arriva con la pittura: spruzza tempere colorate con movimenti decisi per ottenere un effetto a gocce che renderà il runner originale e vivace. È importante proteggere la superficie sottostante con un telo prima di iniziare a dipingere.

Un’altra proposta molto apprezzata è il centrotavola realizzato con barattoli e bottiglie di vetro. Riciclando questi contenitori e decorandoli con strisce di colore acrilico, si ottiene un elemento decorativo elegante e green. Per linee precise, utilizza del nastro adesivo di carta che delimita le aree da dipingere, oppure opta per un tocco più libero e spontaneo con pennellate a mano libera. Una volta asciutti, riempi i barattoli con fiori di stagione per un tocco fresco e naturale oppure con tea light per creare lanterne suggestive, perfette anche per le serate estive.

Sempre nel segno del riciclo, i sottobicchieri con dischetti di legno grezzo possono diventare simpatici e colorati, ispirandosi al frutto estivo per eccellenza: l’anguria. La base si dipinge di bianco, al centro si aggiunge un cerchio rosa e si completa il bordo con una fascia verde, separata da un sottile bordino bianco che richiama la buccia. Con un pennarello nero indelebile, si disegnano infine i semi, creando così un set allegro e perfetto per gli aperitivi estivi.

I sottopiatti ispirati ai limoni sono un’altra idea fresca e divertente: basta dipingere cerchi di compensato di giallo e completare con dettagli bianchi per simulare gli spicchi visti dall’alto, donando un tocco solare e naturale alla tavola.

Per un tocco creativo e sostenibile anche i portaposate di cartoncino avanzato sono perfetti. Puoi realizzare simpatiche angurie tridimensionali piegando e incollando triangoli dipinti a mano. Questi portaposate diventano originali e si possono facilmente fissare attorno al tovagliolo, rendendo ogni posto a tavola unico.

Non possono mancare i segnaposto con rametti spiaggiati che richiamano uno stile marinaro e naturale. Realizzarli è semplice: basta dipingere triangoli di carta a forma di vela, scrivere il nome dell’ospite e incollarli a bastoncini di legno, poi fissarli su rametti che fungeranno da base. Un dettaglio elegante e personalizzato che arricchisce la tavola senza sprechi.