Se stai pianificando una vacanza ai Caraibi per il 2025, è fondamentale valutare anche la sicurezza delle destinazioni.

La sicurezza, infatti, è un criterio sempre più determinante nella scelta della meta ideale per viaggiare in tutta tranquillità, sia in coppia che in famiglia.

Always All Inclusive ha stilato il Caribbean Island Safety Index 2025, una classifica che valuta i dieci arcipelaghi caraibici più frequentati, basandosi su metriche precise come avvisi di viaggio, tassi di criminalità, sicurezza turistica, rischio uragani e infrastrutture sanitarie. Questo indice offre un quadro chiaro e aggiornato per aiutare i viaggiatori a scegliere la destinazione più adatta alle proprie esigenze di sicurezza.

La classifica delle isole caraibiche più sicure per il 2025

Al vertice della sicurezza si conferma Aruba, isola delle Antille Olandesi che vanta un profilo quasi impeccabile in termini di sicurezza. Situata fuori dalla fascia degli uragani, Aruba non ha registrato fenomeni meteorologici estremi negli ultimi anni, rendendola una meta ideale anche durante la stagione ciclonica. Il tasso di criminalità è tra i più bassi della regione, con circa 2 omicidi ogni 100.000 abitanti, mentre il sistema sanitario è solido e organizzato secondo gli standard olandesi. Il Dipartimento di Stato statunitense la classifica con un Livello 1 di sicurezza, ovvero “normale prudenza”. Con spiagge paradisiache e un’accoglienza calorosa, Aruba rappresenta la garanzia per chi cerca una vacanza serena e senza preoccupazioni.

Al secondo posto troviamo Barbados, che si distingue per stabilità politica, bassi tassi di criminalità e una limitata esposizione agli uragani. L’isola dispone di un sistema sanitario tra i più avanzati dei Caraibi, con un’elevata disponibilità di medici e strutture ospedaliere di alta qualità. Barbados è ideale per famiglie, coppie e viaggiatori attenti alla qualità dei servizi, grazie a un mix di bellezze naturali e cultura vivace.

Al terzo posto si posiziona Grenada, conosciuta come “l’isola delle spezie” per la sua produzione di noce moscata e cannella. Grenada offre un ambiente tranquillo, con bassa criminalità e un clima generalmente favorevole. Il sistema sanitario è affidabile e ben distribuito, mentre la sua atmosfera rilassata fa sentire i visitatori al sicuro sia nelle aree urbane che nelle spiagge più isolate.

Segue al quarto posto Curaçao, che beneficia di un moderno centro medico e di una posizione geografica fuori dalla fascia degli uragani, riducendo il rischio di eventi climatici estremi. La capitale Willemstad, con le sue case coloniali colorate e il riconoscimento UNESCO, conferisce all’isola un fascino unico, mentre le spiagge meno affollate e la barriera corallina sono attrazioni imperdibili per gli amanti dello snorkeling.

Antigua e Barbuda, al quinto posto, si segnalano per un elevato livello di sicurezza generale e bassissimi tassi di criminalità contro i turisti. Questo arcipelago, classificato con Livello 1 nelle avvertenze internazionali, è perfetto per chi cerca tranquillità e serenità. Le sue 365 spiagge bianche, una per ogni giorno dell’anno, costituiscono un richiamo irresistibile per chi ama il mare.

Puerto Rico occupa il sesto posto, grazie a un’assistenza sanitaria di prim’ordine, paragonabile a quella statunitense. Nonostante sia più esposta agli uragani e presenti livelli moderati di criminalità urbana nelle grandi città come San Juan, molte aree turistiche sono ben protette. L’isola unisce bellezze naturali come la foresta pluviale di El Yunque e una cultura vibrante con influenze ispaniche e americane.

La Repubblica Dominicana si colloca al settimo posto, migliorando rapidamente ma ancora con alcune zone a rischio e una capacità sanitaria limitata. Le località più frequentate come Punta Cana, Santo Domingo e La Romana dispongono di maggiori misure di sicurezza e strutture sanitarie affidabili.

Saint Lucia, all’ottavo posto, ha visto un aumento della violenza legata alle gang nel 2024, che ha influito negativamente sulla sua posizione nella classifica. Tuttavia, l’isola rimane celebre per i suoi paesaggi mozzafiato, dalle Pitons alle foreste pluviali, offrendo un perfetto equilibrio tra natura selvaggia e comfort turistico.

Chiudono la classifica al nono e decimo posto rispettivamente le Bahamas e la Giamaica. Le Bahamas, con oltre 700 isole, sono famose per le spiagge e le acque cristalline, ma presentano problemi di criminalità e vulnerabilità agli uragani, soprattutto a Nassau. La Giamaica, pur restando meta molto frequentata per le sue attrazioni naturali e culturali, registra tassi elevati di criminalità e un sistema sanitario disomogeneo, pur con bassa criminalità violenta nelle zone turistiche principali come Montego Bay e Negril.

Oltre alla sicurezza, i Caraibi offrono una grande varietà di isole con caratteristiche uniche per ogni tipo di viaggiatore. Barbados è perfetta sia per i giovani in cerca di divertimento che per le famiglie, grazie ai suoi resort di lusso e ai beach party. Aruba propone un clima secco, paesaggi naturali e numerose attività all’aperto, inclusi il rinnovato Arikok National Park e nuove infrastrutture turistiche.

Per chi ama il romanticismo, Saint Lucia è la destinazione ideale con i suoi resort di lusso e le spiagge da sogno, molto richiesta per matrimoni e viaggi di nozze. Se la tranquillità è la priorità, Saint John nelle Isole Vergini Americane offre un rifugio incontaminato, mentre Antigua è la capitale della vita notturna caraibica con molti locali, discoteche e ristoranti.

Infine, Trinidad e Tobago offrono un perfetto equilibrio tra dinamismo culturale e relax, mentre Cuba continua a incantare con la sua storia, cultura e spiagge accoglienti, arricchite da numerose attività culturali.