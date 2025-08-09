La frutta è uno degli alimenti cardine della nostra dieta mediterranea, ne mangiamo davvero in quantità. Ma sappiamo sempre da dove viene tutto ciò che portiamo in tavola?

Se, ad esempio, acquistiamo la pasta nei supermercati della catena Eurospin sappiamo sempre da dove proviene? Molto spesso, siamo convinti che, siccome la frutta non abbia un marchio, allora non sia di ottima qualità. Non c’è nulla di più sbagliato.

E, proprio parlando della frutta in vendita nei supermercati Eurospin, vogliamo parlarvi proprio della sua produzione e da dove proviene. Ne scopriremo delle belle. Vediamo insieme.

Eurospin: da dove proviene la sua frutta

Quando pensiamo a della frutta che acquistiamo in un qualsiasi supermercato quando facciamo la spesa, se non ha un marchio che abbiamo visto in tv o su qualche cartellone pubblicitario, allora è un qualcosa di non buono o di marchio scadente. Nulla di più sbagliato, anche perché non sempre le marche blasonate sono le migliori.

Nei supermercati, infatti, troviamo tantissima varietà di frutta, a diversi prezzi…insomma: tutto ciò che c’è per i nostri gusti, anche quelli più raffinati. Uno dei supermercati più popolari in quest’ultimo periodo è proprio la catena di Eurospin. Anche da loro, il reparto ortofrutta è sempre super fornito con frutta e verdura di ottima e fresca qualità.

Ma anche qui la domanda sorge spontanea: da dove proviene? È frutta italiana o è stata importata dall’estero? A queste domande, cerchiamo di dare una risposta concreta. Partiamo dal fatto che Eurospin, fondato nel 1993, si è affermato come l’interpretazione italiana del discount. La sua espansione è stata rapida, con oltre 1.200 punti vendita sul territorio nazionale.

Non l’avresti mai pensato

Anche se alcuni suoi prodotti sono realizzati aziende terze, questo non vuol dire che siano di qualità inferiore o non vale la pena di acquistarli e provarli almeno una volta.

Il punto di forza di Eurospin è che, non essendoci costi di pubblicità o marketing per il marchio del produttore, né costi legati agli intermediari, il prezzo finale al consumatore può essere significativamente inferiore.

Da dove proviene la frutta che è in questi supermercati venduta? Gran parte della sua frutta proviene da partner affidabili e rinomati, tra cui Orogel. La linea biologica “Amo Essere Biologico” è anche questa a frutta e verdura che proviene dal marchio Orogel: si tratta di prodotti da coltivazioni che evitano l’uso di pesticidi e sostanze chimiche, spesso a chilometro zero, promuovendo sostenibilità e freschezza.

Prodotti di alta qualità ma a costi contenuti: nulla di più piacevole per le nostre tasche.