Avere sempre una casa al top, a partire proprio dall’arredamento, è il sogno di tutti. Dall’altro lato, però, non vorremmo spendere una fortuna.

Ed ecco che ci viene in aiuto Ikea, l’azienda svedese che sta diventando la vera leader nell’ambito dell’arredamento e, al tempo stesso, dell’arredamento funzionale e a poco costo. Cosa ci propone questa volta per rendere davvero unica la nostra casa.

In particolare per quel che riguarda gli arredamenti da parete. Vediamo insieme tutte le novità e, allo steso tempo, i prezzi.

Un arredo che devi avere in casa

Quando si pensa ad un arredamento innovativo, sia per quel che riguarda i prezzi che i materiali utilizzati, il pensiero corre immediatamente ad Ikea. Sì, proprio lei, l’azienda svedese che sta rinnovando il gusto di arredare a poco prezzo, anche a partire dalle nostre case. Ogni anno propone delle soluzioni di arredamento diverse e per tutte i gusti e tasche.

L’attenzione di oggi cade, però, in particolare, su armadi e scaffali. Tutti vorremmo sempre avere uno spazio a portata di mano in ogni stanza ma, ovviamente, non sempre abbiamo lo spazio a lui deputato. Spesso, al di là di quella che è la cucina o una camera ufficio, difficilmente abbiamo altro spazio per altri armadi o scaffali. Ma siamo proprio sicuri che vi dobbiamo rinunciare a priori nelle altre stanze?

È su questo che Ikea ci viene in aiuto con un’offerta a dir poco pazzesca che ci permetterà di avere uno spazio unico senza più problemi. Si tratta di un perfetto armadio – scarpiera: lui è MACKAPÄR e il suo prezzo non supera i 60€. Quali sono le caratteristiche generali di questo componente di arredo che devi avere a tutti i costi?

Metti in ordine i tuoi abiti così

Un prodotto funzionale che si adatta ad ogni ingresso: ha un design minimalista, pulito, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, anche per quelli più classici. Lo troverai in legno bianco, è un mobile elegante e semplice e aggiunge un tocco di freschezza al tuo ingresso ma anche alle tue stanze da letto.

Ha un ampio attaccapanni offre spazio sufficiente per appendere abiti e cappotti, ma ha anche una rastrelliera sotto l’attaccapanni stesso che offre la soluzione perfetta per riporre le scarpe in modo ordinato e accessibile, in modo da averle in ordine e precise all’intero dell’armadio stesso. Come dicevamo all’inizio, non puoi non avere questo prodotto, anche perché lo puoi portare a casa al prezzo di soli 60€.

Cosa aspetti? Corri subito a prenderlo.