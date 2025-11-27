C’è una condizione che pochi conoscono, ma che può azzerare la TARI: tutto dipende da un dettaglio spesso trascurato nei regolamenti comunali

Possedere una seconda casa comporta vantaggi, ma anche obblighi fiscali. Tra questi c’è la TARI, la tassa sui rifiuti che, salvo alcune condizioni specifiche, va versata anche se l’immobile non è abitato stabilmente. L’importo dipende da diversi fattori: dimensioni, presunto numero di occupanti, presenza di arredi e utenze attive. In assenza di residenza, il Comune presume l’uso dell’immobile e applica comunque il tributo. Ma esistono eccezioni, riduzioni e regole differenti per chi affitta o ha casa al mare.

Come si calcola la TARI sulla seconda casa e quando si può non pagare

La TARI si applica a ogni immobile potenzialmente idoneo alla produzione di rifiuti, quindi anche alle seconde case. Il calcolo avviene attraverso due componenti distinte: la quota fissa, legata ai metri quadrati dell’abitazione, e la quota variabile, che varia in base al numero di persone che la occupano.

Nel caso della prima casa, il numero degli occupanti coincide con i componenti della famiglia anagrafica. Per la seconda casa, invece, il Comune applica un numero presuntivo di occupanti, basandosi sulle dimensioni dell’immobile o su parametri locali. Questo sistema può determinare importi anche più elevati rispetto alla reale fruizione dell’abitazione.

Chi possiede una seconda casa non abitata e vuole evitare il pagamento della TARI deve dimostrare al Comune che l’immobile è: privo di arredi; senza forniture attive (luce, gas, acqua); inutilizzato per almeno sei mesi all’anno, ove previsto dal regolamento comunale.

Per ottenere l’esenzione o una riduzione, è obbligatorio presentare una dichiarazione formale, spesso accompagnata da autocertificazioni o documenti che attestino l’effettiva inutilizzabilità. La sola assenza di residenza anagrafica non basta a esentare dal tributo.

Affitto, case al mare e immobili nello stesso Comune: cosa cambia

Se la seconda casa è affittata, il pagamento della TARI dipende dalla durata del contratto. Con contratti superiori a sei mesi, l’inquilino è tenuto a pagare la TARI, poiché è considerato l’effettivo occupante. Per gli affitti brevi o stagionali (sotto i sei mesi), la tassa rimane a carico del proprietario, anche se non vive nell’immobile.

Chi ha una seconda casa al mare o una residenza saltuaria in un’altra località può usufruire di riduzioni della TARI, a condizione che il Comune preveda tale possibilità. Alcune amministrazioni applicano una quota variabile ridotta (in genere per un solo occupante), altre offrono sconti dal 20% al 40%. Ma ogni caso va verificato singolarmente, in base al regolamento comunale in vigore.

Anche quando la seconda abitazione si trova nello stesso Comune della prima, la TARI è dovuta separatamente, con un proprio calcolo. Non conta l’intestazione o l’uso occasionale: ogni unità immobiliare è valutata in modo autonomo. Lo stesso vale per studi privati, appartamenti per i figli o immobili destinati ad altro uso.

Infine, è bene ricordare che la giurisprudenza ha chiarito come la TARI debba rispettare il principio europeo “chi inquina paga”. Ciò significa che non è legittimo applicare pienamente la tassa a un immobile usato solo per brevi periodi, se il proprietario riesce a dimostrare in modo efficace la scarsa produzione di rifiuti. Ma per farlo servono tempi, documenti e attenzione alle scadenze.