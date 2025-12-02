Da Lidl è in offerta un kit fai da te a meno di 30 euro, che consente di realizzare tutte le creazioni che più preferite.

Non solo prodotti alimentari. Lidl è un punto di riferimento per tutti coloro che amano il fai da te e vogliono dare sfogo alla propria creatività. Il periodo natalizio, peraltro, si presta molto bene a questo intento, perché è tempo di regali ma anche di piccole riparazioni in casa, in modo da non farsi trovare impreparati, con oggetti difettosi in casa, in caso si dovessero accogliere eventuali ospiti. Si possono anche eseguire delle installazioni di decorazioni, creandone di proprie, o altri lavoretti utili.

Tra le ultime offerte proposte da Lidl ci sono due oggetti che possono essere utili per eseguire tutta una serie di operazioni, senza spendere troppo. Si tratta di un’offerta che si rivolge, in modo specifico, a coloro che praticano il fai da te come hobby o a piccoli professionisti.

Lidl, l’offerta imbattibile per chi ama il fai da te: in cosa consiste

Da Lidl sono in offerta due trapani potenti e pratici, a un prezzo davvero molto interessante. Si sa che questi articoli sono piuttosto costosi, e trovarli a prezzi molto convenienti non è affatto semplice.

Stiamo parlando di due trapani ricaricabili Parkside, venduti a soli 29.99€ ciascuno. Si tratta di modelli che fanno parte dell’X20V TEAM, piattaforma il cui obiettivo è quello di offrire qualità tra utensili che appartengono all’identica gamma.

Il primo modello è un trapano battente Parkside, che offre maggiore abilità a livello di perforazione. Riesce, infatti, tramite la sua potenza di 1 Joule, a eseguire fino a 5.000 percussioni al minuti e 900 giri al minuto, il che si rivela perfetto per chi vuole lavorare muratura, mattoni, calcestruzzo. Avvita, fora e perfora, garantendo massima precisione nei lavori eseguiti.

Per quanto concerne il secondo modello, si tratta di un trapano a percussione Parkside, che garantisce versatilità poiché configurato 3 in 1. È a due velocità ed è perfetto per eseguire riparazioni e attività a livello domestico.

Il trapano battente può essere perfetto per fare dei lavoretti e progetti (non di grande portata) per Natale, come cornici in legno, ghirlande, costruzione decorazioni, piccoli mobili ecc.

A questo prezzo, non bisogna assolutamente perdere l’occasione, anzi. È necessario mettersi in moto per prendere al volo l’occorrente. Si tratta di offerte che spariscono subito, ma se non doveste trovarla, di solito accade che siano presto riproposte.