Prometeo tv, la puntata del 19 agosto 2026 racconta le sfide del futuro

La Regione Lazio, il Madagascar, la Basilicata, Verona e l’Unione europea entrano oggi, 20 agosto 2026, nell’agenda delle notizie in evidenza con provvedimenti, iniziative ambientali, appuntamenti culturali e campagne territoriali che guardano a sicurezza, sostenibilità, turismo e promozione del sistema Paese.

Sicurezza integrata, nel Lazio arriva la proposta di legge

È stata presentata alla Regione Lazio la proposta di legge sulle “Disposizioni per promuovere la sicurezza integrata”, un testo che punta a rafforzare il coordinamento tra istituzioni locali, forze dell’ordine e territori. L’obiettivo, secondo quanto emerso durante la presentazione, è costruire un modello più vicino ai bisogni quotidiani dei cittadini, dalle aree urbane ai piccoli Comuni.

La proposta interviene su un terreno delicato, quello della sicurezza urbana, dove negli ultimi anni amministratori e comunità locali hanno chiesto strumenti più rapidi e una rete meno frammentata. Non solo controllo, dunque. Nel testo, in base alle prime indicazioni, trovano spazio anche prevenzione, riqualificazione degli spazi pubblici e collaborazione con enti locali e associazioni. “Serve una risposta coordinata, non interventi isolati”, è il ragionamento filtrato dagli ambienti regionali.

Il provvedimento dovrà ora seguire l’iter istituzionale previsto, con il passaggio nelle sedi competenti e il confronto politico. Solo allora saranno definiti tempi, risorse e modalità operative. La cornice, però, è già chiara: mettere insieme sicurezza, presidio del territorio e qualità della vita, evitando sovrapposizioni tra livelli amministrativi. Una sfida concreta, soprattutto nelle periferie e nei comuni più esposti a fenomeni di degrado.

Mangrovie in Madagascar, il progetto Neya punta su 2.500 ettari

Sul fronte ambientale, Neya ha annunciato un intervento di piantumazione di mangrovie in Madagascar su una superficie di 2.500 ettari, pari, secondo la stima comunicata, a circa 3.300 campi da calcio. Il progetto si inserisce nelle iniziative dedicate alla tutela degli ecosistemi costieri e alla capacità naturale di assorbimento della CO2.

Le mangrovie sono considerate tra gli ambienti più importanti per la protezione delle coste, perché riducono l’erosione, ospitano biodiversità e contribuiscono allo stoccaggio del carbonio. In Madagascar, dove molte comunità vivono a stretto contatto con le aree marine e lagunari, interventi di questo tipo hanno anche un impatto sociale. Pesca, microeconomie locali, difesa del territorio: tutto si tiene, almeno nelle intenzioni del progetto.

Neya indica il potenziamento come un passo ulteriore nella propria strategia di sostenibilità ambientale. Restano da verificare, nei prossimi mesi, i tempi effettivi di messa a dimora, il monitoraggio delle piante e i risultati sul lungo periodo. Perché piantare è il primo passaggio; far crescere e proteggere le aree riforestate, spesso, è la parte più complessa.

Turismo e territorio, Basilicata premiata e Castelsaraceno si prepara

La Basilicata si è aggiudicata il riconoscimento per la migliore campagna di promozione territoriale dell’estate 2026, un risultato che conferma l’attenzione crescente verso una regione rimasta a lungo ai margini dei grandi flussi turistici nazionali. La comunicazione ha puntato su paesaggi interni, borghi, costa ionica e tirrenica, con un racconto meno patinato e più legato all’identità dei luoghi.

Nel frattempo, a Castelsaraceno, torna l’appuntamento “Tra cielo e terra”, tre giorni dedicati a sport, natura e spettacolo. Il borgo lucano, già noto per il ponte tibetano e per i percorsi outdoor tra Pollino e Appennino lucano, prova così a consolidare una vocazione turistica fondata sull’esperienza diretta del territorio. Camminate, attività all’aperto, incontri e momenti di intrattenimento: il programma mira a coinvolgere visitatori e residenti, senza snaturare la dimensione del paese.

La strategia regionale sembra muoversi lungo una linea precisa: promuovere la Basilicata turistica non solo come destinazione estiva, ma come luogo da attraversare lentamente, tra natura, cultura e piccoli centri. È un mercato competitivo, questo è chiaro. Ma proprio la dimensione raccolta, se sostenuta da servizi adeguati e collegamenti più efficienti, può diventare un punto di forza.

Imballaggi in plastica e cultura italiana, le novità tra Europa e Verona

Dal 12 agosto 2026 è entrato in applicazione il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi in plastica, con misure pensate per ridurre rifiuti, aumentare il riuso e rendere più chiari gli obblighi per produttori, distributori e consumatori. Le novità riguardano in particolare progettazione degli imballaggi, riciclabilità, etichettatura e contenimento degli imballaggi non necessari. Per imprese e filiere, il passaggio richiede adeguamenti tecnici e organizzativi.

Il regolamento europeo si inserisce nel percorso del Green Deal e dell’economia circolare, con l’intento di ridurre la pressione dei rifiuti plastici sull’ambiente. Gli effetti saranno progressivi e dipenderanno anche dai decreti applicativi e dai controlli nei singoli Paesi. Per i cittadini, il cambiamento più visibile arriverà probabilmente sugli scaffali: confezioni più essenziali, indicazioni più leggibili e maggiore attenzione al riutilizzo.

A Verona, intanto, si tiene la Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura, appuntamento che riunisce la rete impegnata nella promozione della lingua e della cultura italiana all’estero. Al centro del confronto, secondo l’impostazione dell’incontro, ci sono diplomazia culturale, programmi internazionali, collaborazione con università e istituzioni locali. Una rete silenziosa, spesso poco visibile, ma decisiva per raccontare l’Italia fuori dai confini nazionali.