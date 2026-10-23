Elettricità più cara del gas: le imprese italiane pagano il prezzo più alto d’Europa

Il prezzo dell’elettricità per le imprese italiane è tornato al centro del dibattito sulla competitività industriale: nel 2025, secondo quanto riportato da fonti come QualEnergia e Confindustria, l’Italia detiene il rapporto più sfavorevole d’Europa tra il costo dell’energia elettrica e quello del gas naturale per i clienti non domestici. Un dato che non riguarda solo le grandi industrie energivore, ma tocca l’intero tessuto produttivo del paese, dalle piccole manifatture ai servizi.

Un divario strutturale, non una congiuntura

Quando si parla di caro energia per le imprese italiane, il rischio è di inquadrare il problema come una conseguenza temporanea delle crisi dei mercati internazionali. In realtà, la questione ha radici più profonde. Il rapporto sfavorevole tra il prezzo dell’elettricità e quello del gas per le utenze non domestiche non è emerso improvvisamente: è il risultato di una combinazione di fattori strutturali che si sono sedimentati nel tempo.

Tra questi contano il peso degli oneri di sistema sulle bollette elettriche, la struttura delle reti di trasmissione e distribuzione, la composizione del mix energetico nazionale e le modalità di approvvigionamento sul mercato all’ingrosso. L’Italia importa una quota significativa di energia elettrica e dipende ancora in misura rilevante dal gas per la generazione termoelettrica, il che rende il prezzo finale particolarmente sensibile alle oscillazioni dei mercati internazionali.

Il risultato concreto è che, secondo quanto documentato da Confindustria, le bollette elettriche italiane si collocano tra le più alte d’Europa rispetto agli altri principali paesi dell’Unione. Le imprese italiane pagherebbero, secondo alcune stime, fino al 47% in più rispetto alla media europea in termini di costi energetici complessivi. Una forbice che si allarga ulteriormente quando si confronta specificamente il costo dell’elettricità con quello del gas.

Perché il rapporto elettricità/gas è così rilevante per la transizione

Il confronto tra il prezzo dell’elettricità e quello del gas non è solo un esercizio contabile. Ha implicazioni dirette sulla direzione della transizione energetica industriale.

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Quando l’elettricità costa proporzionalmente molto di più rispetto al gas, le imprese hanno scarsi incentivi economici a elettrificare i propri processi produttivi. Sostituire un bruciatore a gas con una resistenza elettrica, passare da un forno alimentato a metano a uno a induzione, o adottare pompe di calore industriali al posto di caldaie tradizionali: tutte queste scelte diventano economicamente penalizzanti se il differenziale di costo tra i due vettori energetici è troppo ampio.

In Europa, il percorso verso la decarbonizzazione dell’industria passa in larga misura proprio attraverso l’elettrificazione dei consumi termici e di processo. Se il prezzo dell’elettricità per le imprese in Italia rimane strutturalmente più alto rispetto al gas, questo percorso diventa più costoso e più lento rispetto a quanto avviene nei paesi concorrenti. Non è una questione di volontà, ma di convenienza economica.

Cosa pesa davvero sulle bollette delle imprese

Per capire perché il costo dell’elettricità sia così elevato in Italia rispetto ad altri paesi europei, è utile guardare alla composizione della bolletta. Il prezzo finale che un’impresa paga non riflette solo il costo dell’energia acquistata sul mercato, ma include una serie di voci aggiuntive che variano significativamente da paese a paese.

Gli oneri di sistema — che finanziano sussidi alle rinnovabili, incentivi storici, agevolazioni per le imprese energivore e altri meccanismi di politica energetica — incidono in modo rilevante. La rete di trasmissione e distribuzione ha costi di gestione e ammodernamento che ricadono sulle tariffe. Le imposte e le accise completano il quadro.

In molti paesi europei, parte di questi costi viene sostenuta attraverso la fiscalità generale piuttosto che caricata direttamente sulle bollette. In Italia, invece, la struttura tradizionale ha concentrato una quota elevata di questi oneri proprio sulla componente elettrica della bolletta delle imprese. Questo meccanismo spiega in parte perché il divario con il gas sia così marcato: il gas è gravato da oneri comparativamente inferiori.

Le conseguenze sulla competitività industriale italiana

L’impatto di questo squilibrio sulla competitività è concreto. Un’impresa manifatturiera italiana che compete sui mercati internazionali con un’azienda tedesca, francese o spagnola si trova a sostenere costi energetici più elevati a parità di processo produttivo. Questo si traduce in margini più stretti, minore capacità di investimento e, in alcuni settori, rischio di delocalizzazione.

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Le industrie ad alta intensità energetica — chimica, ceramica, vetro, carta, metallurgia — sono quelle che risentono maggiormente di questo divario. Ma anche le piccole e medie imprese, che rappresentano l’ossatura del sistema produttivo italiano, subiscono l’effetto di bollette sproporzionate rispetto ai concorrenti europei.

Il tema è monitorato da organizzazioni come Confindustria, che da anni segnala il problema nei tavoli istituzionali e nelle interlocuzioni con il governo, chiedendo interventi strutturali sulla composizione delle tariffe e non solo misure di sostegno temporanee.

Le strade percorribili per ridurre il divario

Non esiste una soluzione unica. Le proposte che circolano nel dibattito di politica energetica sono diverse, e ciascuna ha implicazioni e limiti propri.

Riforma degli oneri di sistema : spostare parte degli oneri dalla bolletta elettrica alla fiscalità generale ridurrebbe il costo per le imprese, ma richiederebbe copertura finanziaria alternativa.

: spostare parte degli oneri dalla bolletta elettrica alla fiscalità generale ridurrebbe il costo per le imprese, ma richiederebbe copertura finanziaria alternativa. Sviluppo delle rinnovabili : aumentare la quota di energia prodotta da fonti come solare ed eolico può abbassare il prezzo all’ingrosso dell’elettricità, ma i benefici si trasmettono alle bollette solo se la struttura tariffaria lo consente.

: aumentare la quota di energia prodotta da fonti come solare ed eolico può abbassare il prezzo all’ingrosso dell’elettricità, ma i benefici si trasmettono alle bollette solo se la struttura tariffaria lo consente. Comunità energetiche e autoconsumo : per alcune categorie di imprese, produrre parte dell’energia direttamente — ad esempio con impianti fotovoltaici industriali — può ridurre la dipendenza dalla rete e abbassare i costi effettivi.

: per alcune categorie di imprese, produrre parte dell’energia direttamente — ad esempio con impianti fotovoltaici industriali — può ridurre la dipendenza dalla rete e abbassare i costi effettivi. Contratti a lungo termine (Power Purchase Agreement, o PPA): accordi diretti tra imprese e produttori di energia rinnovabile possono garantire prezzi stabili e inferiori a quelli di mercato, ma richiedono dimensioni e capacità negoziale non sempre alla portata delle PMI.

Nessuna di queste strade è priva di ostacoli. La riforma degli oneri richiede consenso politico e coperture. Lo sviluppo delle rinnovabili si scontra con lentezze autorizzative. L’autoconsumo richiede investimenti iniziali. I PPA sono accessibili principalmente alle grandi imprese.

Il nodo della transizione energetica industriale

Il punto più critico rimane questo: finché il prezzo dell’elettricità per le imprese in Italia manterrà un rapporto così sfavorevole rispetto al gas, la transizione energetica del settore produttivo resterà un obiettivo difficile da raggiungere nei tempi previsti dalle politiche europee. Non perché le imprese non vogliano decarbonizzare, ma perché i segnali di prezzo che ricevono spingono nella direzione opposta.

Correggere questo squilibrio strutturale è una condizione necessaria — anche se non sufficiente — per rendere credibile e praticabile l’elettrificazione dell’industria italiana. Senza un intervento sulla composizione delle tariffe, gli obiettivi climatici rischiano di scontrarsi con la realtà dei conti aziendali.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.