ETS 2: il Consiglio UE approva maggiori rilasci di quote dalla riserva per contenere i prezzi

Il Consiglio UE ha adottato il 9 ottobre le modifiche alla ETS 2 riserva stabilizzatrice per calmierare i prezzi del carbonio nei trasporti e riscaldamento.

Il 9 ottobre 2026 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato formalmente le modifiche alla riserva stabilizzatrice del mercato dell’ETS 2, il sistema di scambio di quote di emissione che si applica agli edifici, ai trasporti su strada e al riscaldamento. Una decisione tecnica, ma con ricadute concrete: l’obiettivo è evitare che il prezzo del carbonio in questo settore salga in modo incontrollato, mettendo sotto pressione famiglie e imprese già alle prese con costi energetici elevati. La ETS 2 riserva stabilizzatrice diventa così uno strumento più robusto, capace di intervenire con maggiore forza nei momenti di tensione sui mercati.

Cos’è l’ETS 2 e perché serve una riserva stabilizzatrice

L’ETS 2 è un sistema relativamente nuovo nel panorama della politica climatica europea. A differenza dell’ETS tradizionale — che riguarda i grandi impianti industriali e la produzione di energia — questo secondo sistema si concentra su settori che toccano direttamente la vita quotidiana: il carburante per i veicoli privati e commerciali, il gas naturale per il riscaldamento domestico, il gasolio per il riscaldamento degli edifici.

Il funzionamento di base è lo stesso dell’ETS classico: i distributori di combustibili fossili devono acquistare quote di emissione proporzionali alla CO₂ immessa nell’atmosfera dai prodotti che immettono sul mercato. Questo costo si trasferisce, almeno in parte, sui prezzi finali pagati da chi fa benzina o paga la bolletta del gas. La logica è quella di rendere progressivamente più costoso l’uso di combustibili fossili, incentivando la transizione verso soluzioni a basse emissioni.

Il problema è che i mercati delle quote di emissione possono essere volatili. Se il prezzo del carbonio sale troppo rapidamente, l’impatto economico su famiglie e attività produttive può diventare insostenibile, soprattutto in assenza di alternative accessibili. È qui che entra in gioco la riserva stabilizzatrice del mercato: un meccanismo che consente di immettere quote aggiuntive quando i prezzi superano determinate soglie, aumentando l’offerta e quindi calmierando le quotazioni.

Cosa cambia con le modifiche adottate il 9 ottobre

La modifica approvata dal Consiglio UE interviene su due aspetti chiave. Il primo riguarda la quantità di quote rilasciate in caso di prezzi elevati: quando il costo del carbonio supera i 45 euro per tonnellata di CO₂ equivalente (calcolati ai prezzi del 2020), il numero di permessi immessi sul mercato dalla riserva raddoppia, passando da 20 milioni a 40 milioni. Un intervento più deciso, pensato per avere un effetto concreto sulla formazione dei prezzi e non solo un segnale simbolico.

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Il secondo cambiamento riguarda la durata del meccanismo: la ETS 2 riserva stabilizzatrice viene estesa oltre il 2030, garantendo continuità nel tempo. Questo è un aspetto non secondario: la certezza che lo strumento resterà operativo anche negli anni successivi riduce l’incertezza degli operatori di mercato e contribuisce di per sé a una maggiore stabilità delle aspettative sui prezzi futuri.

Secondo quanto indicato nelle comunicazioni ufficiali del Consiglio, le modifiche puntano a migliorare la liquidità del mercato, ridurre la volatilità e rafforzare la capacità della riserva di rispondere a picchi di prezzo eccessivi. Non si tratta quindi di smantellare il meccanismo del carbonio, ma di renderlo più gestibile nelle fasi di stress.

Perché questa decisione arriva adesso

L’ETS 2 è destinato a entrare pienamente a regime nei prossimi anni, e l’incertezza sui possibili andamenti del prezzo del carbonio in un sistema ancora giovane è concreta. I mercati di nuova istituzione tendono a essere più volatili di quelli maturi, anche perché mancano dati storici affidabili su cui costruire aspettative stabili.

Rafforzare la riserva stabilizzatrice prima che il sistema diventi pienamente operativo è una scelta di prevenzione: evitare che eventuali picchi speculativi o squilibri tra domanda e offerta di quote producano effetti negativi sul potere d’acquisto delle famiglie europee, già sensibili alle variazioni dei costi energetici. Il raddoppio del volume di quote rilasciabili — da 20 a 40 milioni — è la risposta più diretta a questo rischio.

Va detto che la riserva stabilizzatrice non è una garanzia assoluta contro i rialzi dei prezzi: interviene solo al superamento di una soglia specifica e con modalità definite. Non sostituisce politiche di efficienza energetica, di ristrutturazione degli edifici o di elettrificazione dei trasporti, che rimangono le leve strutturali per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili nel lungo periodo.

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Impatto concreto sulla bolletta e sui carburanti

Per chi non segue i mercati finanziari, la domanda più immediata è: cosa significa tutto questo per la spesa quotidiana? La risposta è che l’effetto non è immediato né diretto, ma opera su un piano strutturale.

L’ETS 2 agisce sui costi dei distributori di combustibili, che poi trasferiscono — in misura variabile — questi costi sui prezzi al dettaglio. Se il prezzo del carbonio rimane entro range gestibili grazie alla ETS 2 riserva stabilizzatrice, si riduce la pressione al rialzo sui prezzi di benzina, gasolio e gas naturale derivante dal sistema di scambio delle quote. Non è l’unico fattore che determina il prezzo finale — le quotazioni internazionali del petrolio e del gas, le accise nazionali e i margini della distribuzione contano molto di più nel breve periodo — ma è un elemento che incide sulla traiettoria di medio termine.

L’estensione della riserva oltre il 2030 serve anche a dare un orizzonte prevedibile alle famiglie e alle imprese che devono pianificare investimenti in efficienza energetica: sapere che il meccanismo di stabilizzazione sarà attivo per un periodo prolungato riduce il rischio di scenari estremi che potrebbero rendere antieconomiche scelte già fatte.

Per approfondire i dettagli tecnici dell’adozione formale, il testo completo è disponibile sul sito ufficiale del Consiglio dell’Unione Europea.

Con questa adozione formale, l’architettura dell’ETS 2 acquisisce uno strumento di gestione dei rischi più solido proprio nella fase in cui il sistema deve ancora guadagnarsi la fiducia degli operatori e dimostrare di poter funzionare senza produrre effetti collaterali insostenibili per i consumatori europei.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.