Senato approva il Decreto Carburanti 157/2026: nuove misure per rinnovabili e connessioni di rete

Il Senato della Repubblica ha approvato il decreto-legge 157/2026 il 15 ottobre 2026, dando il via libera a un testo che tocca temi eterogenei ma interconnessi: dai costi di connessione alla rete elettrica alle regole per gli impianti rinnovabili nelle zone tampone dei siti UNESCO, fino alla semplificazione delle procedure per l’estrazione di idrocarburi. Il decreto carburanti rinnovabili — come viene comunemente identificato — non è ancora legge: il testo passa ora alla Camera dei Deputati per la conversione definitiva, che dovrà avvenire entro il 9 novembre 2026, pena la decadenza automatica del decreto.

Un testo che tocca la rete elettrica: cosa cambia sui costi di connessione

Uno degli interventi più attesi riguarda i costi sostenuti da privati e operatori per aumentare la potenza delle proprie connessioni alla rete elettrica. Il decreto introduce misure per ridurre questi costi, un ostacolo che finora ha frenato sia le piccole installazioni domestiche sia i progetti industriali legati alla transizione energetica.

Il meccanismo prevede il coinvolgimento diretto di Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, alla quale il decreto affida il compito di rivedere la quota di potenza attualmente applicata nelle pratiche di connessione. Si tratta di un passaggio tecnico ma con ricadute concrete: la quota di potenza incide direttamente sulla spesa che un utente deve anticipare per ottenere un allaccio più capiente, che sia per installare un impianto fotovoltaico, una pompa di calore o una colonnina di ricarica per veicoli elettrici.

Il fatto che questa revisione venga demandata ad Arera — e non definita direttamente nel testo legislativo — significa che i dettagli operativi arriveranno in una fase successiva, attraverso provvedimenti regolatori dell’autorità. Per ora, il decreto fissa il principio e il mandato; i numeri concreti dipenderanno dal lavoro dell’autorità stessa.

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Zone UNESCO e impianti rinnovabili: un equilibrio difficile

Tra le novità introdotte durante l’iter al Senato, una riguarda le zone tampone dei siti patrimonio UNESCO. Il decreto modifica i vincoli che si applicano agli impianti di energia rinnovabile in queste aree, che circondano i siti di eccezionale valore universale riconosciuti dall’organizzazione internazionale.

Il tema è delicato. Le zone tampone — le cosiddette buffer zones — non coincidono con i siti protetti in senso stretto, ma li circondano con l’obiettivo di preservarne il contesto paesaggistico e ambientale. Inserire impianti rinnovabili in queste aree ha sempre sollevato tensioni tra le esigenze di sviluppo delle fonti pulite e la tutela del patrimonio culturale e naturale.

Il testo del DL 157/2026 interviene su questi vincoli, ma senza che i dettagli precisi delle modifiche siano stati ancora resi pubblici in forma definitiva. Quello che è certo è che la direzione è quella di rendere più praticabile l’installazione di impianti FER — fonti di energia rinnovabile — anche in prossimità di siti sensibili, pur mantenendo forme di protezione. Come sempre in questi casi, la qualità dell’equilibrio trovato si valuterà sui testi regolamentari attuativi, non solo sulla norma primaria.

Idrocarburi: semplificazione delle procedure estrattive

Il decreto carburanti rinnovabili contiene anche disposizioni che vanno in direzione opposta rispetto alla decarbonizzazione: il testo semplifica le procedure per l’estrazione di idrocarburi, intervenendo sull’iter burocratico che accompagna le attività di esplorazione e coltivazione di gas e petrolio nel territorio italiano.

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Questa scelta riflette una tensione presente in molte politiche energetiche europee degli ultimi anni: da un lato la spinta verso le rinnovabili, dall’altro la necessità — percepita da molti governi — di garantire sicurezza degli approvvigionamenti attraverso la produzione nazionale di gas. L’Italia ha già avviato da tempo un percorso di rivalutazione delle proprie risorse energetiche domestiche, e questo decreto si inserisce in quella traiettoria.

Va detto che la semplificazione procedurale non equivale automaticamente a un aumento dell’estrazione: le autorizzazioni dipendono ancora da valutazioni tecniche, ambientali e di mercato. Ma ridurre i tempi burocratici può rendere più attrattivi gli investimenti nel settore upstream nazionale.

La corsa contro il tempo: entro il 9 novembre la Camera deve convertirlo

Il nodo più urgente è ora politico e procedurale. Con l’approvazione del Senato avvenuta il 15 ottobre 2026, il decreto passa alla Camera dei Deputati, che ha tempo fino al 9 novembre 2026 per convertirlo in legge. Si tratta di una finestra di appena tre settimane e mezza, compressa ulteriormente dai tempi delle commissioni parlamentari e dai possibili emendamenti.

Se la Camera non dovesse approvare il testo entro quella data, il decreto decadrebbe automaticamente, rendendo nulli tutti gli interventi contenuti — comprese le misure sulle connessioni elettriche e le modifiche alle zone UNESCO. Non è uno scenario impossibile, ma nella prassi italiana i decreti-legge arrivano raramente a decadere: il governo ha strumenti per accelerare l’iter, inclusa la questione di fiducia.

Per chi segue il settore delle energie rinnovabili, il calendario dei prossimi giorni è quello da tenere d’occhio. Le misure contenute nel decreto — in particolare quelle affidate ad Arera per la revisione della quota di potenza — potrebbero avere effetti tangibili sulle pratiche di connessione già nei prossimi mesi, se la conversione andrà in porto. Per approfondire il testo e seguire l’iter parlamentare, il riferimento ufficiale è il sito del Senato della Repubblica.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.