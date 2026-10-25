La Commissione europea stringe i freni alle emissioni negli allevamenti di polli e suini

La Commissione europea ha fissato nuovi limiti alle emissioni di ammoniaca negli allevamenti di suini e pollame. Scopri i valori massimi e le implicazioni per la zootecni

L’8 ottobre 2026 la Commissione europea ha adottato uno dei provvedimenti più significativi degli ultimi anni per la zootecnia intensiva: nuove norme comuni che fissano i limiti alle emissioni di ammoniaca negli allevamenti di suini e pollame, stabilendo per la prima volta valori massimi uniformi a livello europeo per azoto, fosforo e ammoniaca prodotti dai grandi impianti. Una misura che riguarda direttamente la qualità dell’aria, la salute dei suoli e la contaminazione delle acque in tutta l’Unione.

Cosa stabilisce la decisione della Commissione

Il provvedimento si chiama formalmente Decisione di esecuzione C(2026) 6899 e si inserisce nel quadro della Direttiva sulle emissioni industriali 2010/75/UE, come modificata dalla Direttiva 2024/1785. In sostanza, definisce condizioni operative uniformi — indicate nella normativa europea come UCOL, Uniform Operating Conditions — che tutti gli Stati membri devono applicare ai grandi allevamenti intensivi di suini e pollame.

Non si tratta di semplici raccomandazioni. Sono soglie vincolanti che coprono l’intera filiera di gestione dell’allevamento: dall’alimentazione degli animali alla preparazione dei mangimi, dagli edifici di stabulazione alla raccolta, allo stoccaggio, al trattamento e allo spandimento dei reflui, fino alla conservazione degli animali morti. In altre parole, ogni fase che può generare emissioni inquinanti rientra nel perimetro della nuova regolamentazione.

I valori limite per i suini da ingrasso

I numeri più dettagliati disponibili riguardano i suini da ingrasso. Per questa categoria, la decisione fissa un’escrezione massima di 12 kg di azoto e 4,5 kg di fosforo (P₂O₅) per posto-animale per anno. Si tratta di soglie che mirano a contenere il carico di nutrienti che finisce nei suoli e nelle acque, una delle principali cause di eutrofizzazione nei corpi idrici europei.

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Sul fronte delle emissioni di ammoniaca dagli edifici di stabulazione, la distinzione è tra impianti nuovi ed esistenti. Nelle strutture di nuova costruzione, il limite è fissato a 2,0 kg di ammoniaca per posto-animale per anno; negli impianti già esistenti il valore sale a 2,4 kg. Per le strutture con lettiera profonda o fossa profonda — una tipologia diffusa in alcune regioni europee — il limite è di 3,5 kg per posto-animale per anno.

Questa differenziazione riconosce che adeguare impianti già operativi comporta costi e tempi diversi rispetto alla costruzione ex novo, pur mantenendo un obiettivo di riduzione progressiva delle emissioni.

Perché l’ammoniaca è al centro della regolamentazione

L’ammoniaca non è un inquinante che spesso compare nelle conversazioni quotidiane sulla qualità dell’aria, ma il suo impatto è tutt’altro che marginale. Secondo quanto riportato nelle fonti ufficiali che accompagnano la decisione, i limiti alle emissioni di ammoniaca negli allevamenti sono stati progettati specificamente per contrastare tre effetti: le malattie respiratorie nelle popolazioni esposte a elevate concentrazioni, il degrado degli ecosistemi naturali attraverso la deposizione di azoto, e la contaminazione delle acque superficiali e sotterranee.

L’agricoltura intensiva è la principale fonte di emissioni di ammoniaca in Europa. Quando l’ammoniaca si disperde nell’atmosfera, può reagire con altri inquinanti per formare particolato fine, con effetti diretti sulla salute umana. Allo stesso tempo, la deposizione di azoto su habitat naturali altera la composizione delle specie vegetali e riduce la biodiversità.

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Un quadro costruito con più attori

La Commissione sottolinea che il nuovo quadro normativo non è stato elaborato unilateralmente. Il processo ha coinvolto in modo diretto gli Stati membri, gli agricoltori, esperti tecnici e organizzazioni ambientaliste. Questo approccio multi-stakeholder è rilevante perché le norme devono essere applicabili concretamente negli allevamenti, non solo sulla carta.

L’obiettivo dichiarato è anche quello di semplificare il quadro regolatorio per gli agricoltori, sostituendo un sistema frammentato di norme nazionali con condizioni operative comuni a livello europeo. In teoria, un allevatore che opera in più Paesi — o che compete con produttori di altri Stati — si trova ora di fronte a regole omogenee, il che riduce le asimmetrie competitive legate a standard ambientali differenti.

Cosa rimane ancora da chiarire

La decisione si applica sia agli allevamenti di suini sia a quelli di pollame, ma i valori numerici specifici per le emissioni di ammoniaca negli allevamenti avicoli non sono dettagliati nelle fonti attualmente disponibili con la stessa granularità dei dati sui suini. Allo stesso modo, le modalità precise di transizione per gli impianti esistenti — in termini di scadenze e percorsi di adeguamento — non sono ancora definite pubblicamente in modo esaustivo.

Questi aspetti saranno probabilmente chiariti nelle fasi attuative, quando gli Stati membri dovranno recepire e applicare la decisione nei propri sistemi di autorizzazione per gli impianti soggetti alla Direttiva sulle emissioni industriali. Per il settore zootecnico europeo, la pubblicazione della Decisione C(2026) 6899 segna comunque un punto di discontinuità rispetto al passato: per la prima volta, i limiti alle emissioni di ammoniaca negli allevamenti intensivi di suini e pollame sono fissati con valori uniformi validi in tutta l’Unione, senza lasciare agli Stati la piena discrezionalità sulle soglie da applicare.

Il fatto che le regole coprano l’intera catena di gestione — dall’alimentazione allo smaltimento dei reflui — indica che la Commissione punta a una riduzione strutturale delle emissioni, non a interventi puntuali su singole fasi del processo produttivo. Come questa ambizione si tradurrà in pratica negli allevamenti europei dipenderà molto dall’efficacia dei controlli e dalla capacità degli Stati di supportare tecnicamente e, eventualmente, economicamente la transizione degli impianti esistenti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.