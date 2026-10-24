Spagna, prezzi negativi e blackout accelerano le riforme del mercato elettrico

Il 13 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri spagnolo ha autorizzato tre decreti urgenti per affrontare i prezzi negativi dell'energia e l'instabilità di rete, con oltre

Il 13 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri spagnolo ha autorizzato l’iter urgente di tre decreti pensati per rispondere a una crisi che si trascina da mesi: i prezzi negativi dell’energia in Spagna, un fenomeno che non è più un’eccezione statistica ma una condizione strutturale del mercato elettrico iberico. A questa pressione si somma il ricordo del blackout che nel 2025 ha colpito Spagna e Portogallo, evento che ha reso impossibile rimandare ulteriormente un ripensamento profondo delle infrastrutture di rete.

Quando l’elettricità vale meno di zero: il paradosso iberico

Che il prezzo dell’elettricità scenda a zero è già un segnale anomalo. Che rimanga a zero o in territorio negativo per oltre 70 giorni consecutivi è qualcosa che mette in discussione le fondamenta stesse del mercato energetico. Eppure è esattamente quello che è accaduto in Spagna.

I prezzi negativi dell’energia si verificano quando la produzione supera la domanda in misura tale che i generatori sono disposti a pagare pur di immettere elettricità in rete, piuttosto che spegnere gli impianti. In un sistema con una quota crescente di fonti rinnovabili — sole e vento non si regolano a piacimento — questo squilibrio tende a presentarsi con sempre maggiore frequenza nelle ore di picco di generazione e bassa domanda.

Per i consumatori finali, in teoria, prezzi bassi o negativi all’ingrosso dovrebbero tradursi in bollette più leggere. In pratica, il sistema tariffario non trasmette automaticamente questi segnali alle famiglie, e nel frattempo la stabilità della rete viene compromessa: troppa energia in circolazione senza strumenti adeguati per assorbirla o bilanciarla crea tensioni tecniche che possono sfociare in interruzioni.

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Il blackout del 2025 e la pressione politica che ne è seguita

Il grande blackout che nel 2025 ha interessato Spagna e Portogallo ha funzionato da acceleratore politico. Un’interruzione di fornitura su scala nazionale è il tipo di evento che rende tangibile, per l’opinione pubblica e per i decisori, il legame tra le scelte infrastrutturali e la vita quotidiana. Ospedali, trasporti, comunicazioni: tutto dipende da una rete che deve rimanere stabile indipendentemente da quanta energia ci sia in eccesso o in deficit.

Quel blackout ha reso evidente che la questione non riguardava solo i prezzi di mercato, ma la tenuta fisica del sistema elettrico. Da quel momento la pressione per intervenire si è fatta più intensa, e il governo spagnolo ha iniziato a lavorare su un pacchetto di misure strutturali.

Tre decreti e oltre 17 miliardi per le reti

La decisione del Consiglio dei ministri spagnolo del 13 ottobre 2026 di avviare in via d’urgenza l’iter per tre decreti rappresenta la risposta istituzionale a questo doppio problema: prezzi negativi dell’energia in Spagna e instabilità della rete. I decreti affrontano entrambe le dimensioni, anche se i dettagli tecnici del loro contenuto sono ancora in fase di definizione procedurale.

L’elemento più concreto che emerge è finanziario: oltre 17 miliardi di euro proposti per investimenti nelle infrastrutture di rete. È una cifra che dà la misura dell’entità del problema. Le reti elettriche spagnole, come quelle di buona parte d’Europa, sono state progettate per un sistema centralizzato basato su grandi centrali termoelettriche, non per gestire flussi variabili e distribuiti provenienti da migliaia di impianti solari ed eolici.

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Ammodernare queste infrastrutture significa non solo posare nuovi cavi o potenziare le stazioni di trasformazione, ma ripensare la logica stessa della gestione dei flussi energetici. Un investimento di questa portata richiede anni di pianificazione e cantieri, ma la decisione politica di avviare l’iter urgente segnala che il governo considera il problema abbastanza grave da non poter seguire i tempi ordinari della legislazione.

Perché questo interessa anche l’Italia

La Spagna non è un caso isolato. Anche altri paesi europei con alta penetrazione di rinnovabili — tra cui l’Italia — hanno registrato episodi di prezzi negativi, soprattutto nelle ore centrali delle giornate primaverili e nelle regioni con più alta produzione solare. Il fenomeno dei prezzi negativi dell’energia è destinato ad ampliarsi man mano che la capacità installata cresce senza un corrispondente sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio e di rete.

La risposta spagnola è dunque un laboratorio che vale la pena osservare. Se i tre decreti riusciranno a creare un quadro normativo capace di gestire gli eccessi di produzione — incentivando lo stoccaggio, regolando meglio l’immissione in rete, rafforzando le interconnessioni — potranno offrire indicazioni utili anche per gli altri sistemi elettrici europei che si trovano di fronte alle stesse contraddizioni strutturali.

L’urgenza con cui Madrid si sta muovendo riflette una consapevolezza che si sta diffondendo: la transizione energetica non è solo una questione di quanta capacità rinnovabile si installa, ma di quanto il sistema nel suo complesso sia in grado di gestirla. Senza reti adeguate e strumenti di bilanciamento efficaci, anche la produzione più abbondante può diventare un problema invece che una soluzione. I 17 miliardi proposti per le infrastrutture sono la scommessa spagnola che questo gap si possa colmare prima che si verifichi un altro blackout.

Chi vuole seguire l’evoluzione di questo dossier può fare riferimento alla documentazione disponibile su Energia Oltre riguardo all’esperienza spagnola con i prezzi a zero o negativi, che fornisce il contesto tecnico necessario per capire la portata delle riforme in discussione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.